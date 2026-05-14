周南市・レストラン シーホースに“フレンチBBQ”新登場。海辺で楽しむコース仕立ての新感覚バーベキューを5月29日より開始

株式会社京瀧

レストラン シーホース（山口県周南市）では、2026年5月29日（金）より、瀬戸内海に臨むシーサイドデッキで楽しめるBBQプランを開始いたします。今年は従来の「手ぶらで楽しめる焼肉スタイルのBBQ」に加え、新企画として“フレンチBBQ”がデビュー。カジュアルな団体利用から、少人数でワインと料理をゆったり楽しむ上質なディナー利用まで、2種類のBBQスタイルを展開いたします。

今年新登場の「フレンチBBQ」。海風を感じながらコース仕立ての料理を楽しめる新感覚のバーベキュー。■ 新登場：レストランの技が光る「フレンチBBQ」

新たに登場するフレンチBBQは、通常の焼肉スタイルとは異なり、前菜、サラダ、スキュレット料理、ブロシェット、ステーキ、デザートまでをコース仕立てで楽しめる新感覚のBBQです。海を望むデッキで、ワインとともにゆったりとしたディナータイムをお過ごしいただけます。

フレンチBBQ お一人様7,500円（税込）。5日前までの要予約。

期間： 5月29日（金）～ 9月末（予定）

【プラン内容】お一人様7,500円（税込）

コースメニュー：

彩りと香りのプロローグ

五感で楽しむ冷前菜盛り合わせ

美と健康を意識したサラダ

鉄鍋のライブ感を楽しむスキュレット料理

メインA：ブロシェットを使った演出

メインB：大判のステーキをご自身で切り分ける “WILD STEAK”

海風を感じる爽やかな締めくくり

■ 開放感あふれるシーサイドデッキで楽しむお手軽な「手ぶらバーベキュー」

開放感あふれるシーサイドデッキで、準備不要の手ぶらバーベキューを楽しめるプランです。国産牛カルビや豚トロロース、シーフード、焼き野菜などを揃え、職場の集まりや家族・友人とのひとときにぴったりの内容となっています。

団体利用、職場の集まり、家族・友人グループなどにぴったりの手ぶらBBQ。

期間： 5月29日（金）～ 9月末（予定）

【プラン内容】

スタンダードプラン：3,700円（税込）国産牛カルビ、豚トロロース、タンドリーチキン、有頭えび、イカ、ウィンナー、焼き野菜一式。

満足プラン：4,700円（税込）スタンダードプランの内容に加え、国産牛カルビ・豚トロロースを増量。さらに焼きおにぎりとフライドポテト付き。

スペシャルプラン：6,700円（税込）牛タン、国産和牛特上カルビ、牛ホルモン、鶏せせり、豚トロロース、タンドリーチキン、活サザエ、有頭えび、殻付きホタテ、イカ、ウィンナー、焼きおにぎり、焼き野菜一式。

飲み放題：

ソフトドリンク飲み放題：90分 980円（税込）

アルコール飲み放題：90分 1,800円（税込）（ビール、ワイン、焼酎、ソフトドリンク）

アルコール飲み放題 獺祭付プラン：90分 2,000円（税込）

■ 開催概要・予約方法

海の見えるレストランならではのロケーションを活かし、食事だけでなく、夕景や海風を感じる時間そのものを楽しめる2種類のBBQプランです。

開放感あふれるシーサイドデッキで楽しむBBQ。

開始日： 2026年5月29日(金)

利用時間： ディナータイム限定 17:30~21:30 (L.O. 20:00)

予約方法： 電話予約、WEB予約

予約条件：

フレンチBBQ：5日前まで

通常BBQ：前日まで

■ 店舗情報

レストラン シーホース

Instagram： https://www.instagram.com/restaurant_seahorse_shunan/

公式ウェブサイト：https://marinaseahorse.jp/htm/

所在地：〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切１１８-１３ 2F

電話番号：0834-26-0700

会社概要

会社名：株式会社京瀧（きょうたき）

所在地：〒746-0009 山口県周南市川手2丁目10-18

代表者：代表取締役 京瀧 崇久

設立：1948年6月23日（※創業1916年）

資本金：6,000万円

従業員数：333名（京瀧グループ全体／役員・正社員・パート・アルバイト含む）

事業内容：港湾荷役業、貨物運送業、マリーナ事業、フード事業、カーライフ事業等

URL：https://kyotaki.co.jp （公式ウェブサイト）