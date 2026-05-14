株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下コドモン）は、2026年5月30日（土）、ベルサール新宿グランド コンファレンスセンターで開催される、JVM言語を中心とした知見共有と参加者との交流を楽しむ日本最大のJava技術コミュニティイベント「JJUG CCC 2026 Spring」において、セッション/ブーススポンサーとして協賛し、スポンサーセッションへの登壇並びにブース出展することをお知らせいたします。

■JJUG CCC 2026 Spring 開催概要

【開催日】 2026年５月30日（土） 【会場】 ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター 【主催】 日本Javaユーザグループ（JJUG） 【URL】 https://ccc2026spring.java-users.jp/

■スポンサーセッションについて

セッション名：「事業と​一緒に​成長する、​モノリスな​プロダクトの​ほど​よい​リプレイス戦略」 登壇者：株式会社コドモン開発本部 浦中、Dimitrov（ディミトロフ） コドモンでは10年にわたり運用されているPHPの巨大モノリスシステムを、Kotlin × Spring Bootへリプレイスしています。本セッションでは、単なる技術刷新にとどまらず、事業成長とプロダクト成長の両立を目指し、ROIを意識した「ほどよい」リプレイスの進め方を実践例を踏まえてお話しします。 セッション一覧：https://sessionize.com/api/v2/x15nrefa/view/Sessions#

■ブース出展について

当日のスポンサーブースでは、サーバーサイドKotlinをはじめとしたコドモンの技術スタックや開発事例を紹介する特別なコンテンツをご用意いたします。コドモンの開発文化や技術への取り組みをお伝えしながら、参加者のみなさまとの交流を深めたいと考えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 株式会社コドモン プロダクトチームブログ https://tech.codmon.com/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞

株式会社コドモン 広報 press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738

＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞

株式会社コドモン サポートセンター Mail： inquiry@codmon.com Tel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00) ※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。