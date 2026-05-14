【最大20万円分の商品券】西部ガス「水回りリフォームキャンペーン2026」開始
西部ガスホールディングス株式会社
キャンペーン概要
西部ガス株式会社（本社：福岡県福岡市）は、キッチン・バス・トイレなどの水回りリフォームを対象とした「西部ガスのリフォームキャンペーン2026」を、2026年11月3日（火・祝）まで実施します。
期間中に対象の水回りリフォームのお見積りでもれなくQUOカードPay（1,000円分）、ご成約でもれなく最大20万円分のリビングメイトで使える商品券を進呈する、お得なキャンペーンです。
キャンペーン概要
■ キャンペーン名称
西部ガスのリフォームキャンペーン2026
■ 実施期間
2026年5月11日（月）～2026年11月3日（火・祝）
■ 対象商品
以下いずれかを含む水回りリフォーム
システムキッチン
システムバス
システムトイレ
※コンロのみ・浴槽のみ・温水便座など、部分的なリフォームは対象外とさせていただきます。
特典内容
【お見積り特典】
期間中に対象店舗で水回りリフォームのお見積りをされたお客さま
QUOカードPay 1,000円分（デジタルギフト）を進呈
【ご成約特典】
見積特典の条件を満たし、ご成約・工事完了されたお客さま
成約金額に応じて最大20万円分のリビングメイトで使える商品券を進呈
対象エリア
福岡・北九州・熊本・長崎・佐世保エリア
（各エリアの対象店舗はキャンペーンサイトをご確認ください）
水回りの老朽化が気になっている方、これからリフォームを検討されている方は、
この機会にぜひ西部ガスのリフォームキャンペーンをご活用ください。
キャンペーン詳細・申込ページ
▶ 西部ガスのリフォームキャンペーン2026
https://www.saibugas.co.jp/campaign/reform2026-water/