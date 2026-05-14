【最大20万円分の商品券】西部ガス「水回りリフォームキャンペーン2026」開始

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西部ガスホールディングス株式会社


西部ガス株式会社（本社：福岡県福岡市）は、キッチン・バス・トイレなどの水回りリフォームを対象とした「西部ガスのリフォームキャンペーン2026」を、2026年11月3日（火・祝）まで実施します。


期間中に対象の水回りリフォームのお見積りでもれなくQUOカードPay（1,000円分）、ご成約でもれなく最大20万円分のリビングメイトで使える商品券を進呈する、お得なキャンペーンです。



キャンペーン概要　　　

■ キャンペーン名称


西部ガスのリフォームキャンペーン2026


■ 実施期間


2026年5月11日（月）～2026年11月3日（火・祝）


■ 対象商品


以下いずれかを含む水回りリフォーム


システムキッチン


システムバス


システムトイレ



※コンロのみ・浴槽のみ・温水便座など、部分的なリフォームは対象外とさせていただきます。



特典内容


【お見積り特典】


期間中に対象店舗で水回りリフォームのお見積りをされたお客さま


QUOカードPay 1,000円分（デジタルギフト）を進呈


【ご成約特典】


見積特典の条件を満たし、ご成約・工事完了されたお客さま


成約金額に応じて最大20万円分のリビングメイトで使える商品券を進呈



対象エリア


福岡・北九州・熊本・長崎・佐世保エリア


（各エリアの対象店舗はキャンペーンサイトをご確認ください）



水回りの老朽化が気になっている方、これからリフォームを検討されている方は、


この機会にぜひ西部ガスのリフォームキャンペーンをご活用ください。



キャンペーン詳細・申込ページ


▶ 西部ガスのリフォームキャンペーン2026


https://www.saibugas.co.jp/campaign/reform2026-water/