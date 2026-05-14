【宮崎県】大学生・短大生向けのオンライン就職イベントを開催します！

宮崎県

宮崎県内外に進学している大学生等を対象として、県内企業66社（行政機関含む）によるオンライン就職イベント「みやざき県内企業発見オンライントークLIVE!!【業界研究編】」を開催します。

日時

2026年6月6日（土）、7日（日）10:00から15:35まで

- 10:00～ 就活スタートダッシュセミナー＆宮崎を選んだ若手社会人による本音トークセッション- 11:05～ 各企業によるオンライントークLIVE（各社20分）

主な対象者

大学1～3年生、短大1年生など、2028年3月以降に卒業予定の学生

参加企業

宮崎県内で就労する人材を募集する企業66社（行政関係機関を含む）

特徴

詳細・申込

- 大学1年生から参加可能。インターンシップ情報も配信します！宮崎県内の魅力ある企業66社が自社の魅力やインターンシップ等の情報を発信します。大学1年生から、学年を問わず参加できます。県内企業に興味のある方やインターンシップ先の企業を探している方は、ぜひこのイベントに参加しましょう！- マイク・カメラOFF！ニックネームでの参加も可能！Zoomを使ってライブ配信します。御自宅や学校から気軽に御参加ください。チャットで匿名での質問が可能です。- 企業説明+トークライブ配信で宮崎の仕事＆暮らしのリアルが分かります！一般的な会社説明会とは異なり、トークテーマに沿ってMCがラジオのように企業の魅力を引き出し、企業のリアルな話が聞けるイベントになっています。（トークテーマ例：若手社員登壇！ここに決めて良かったと思うこと、ワークライフバランス自慢 ほか）- 「就活スタートダッシュセミナー」＆「宮崎を選んだ若手社会人による本音トークセッション」を実施！各日イベント冒頭に就活初心者向けセミナーと実際に宮崎で働いている先輩方のトークセッションを配信します。就活初心者の方やどこで働くかまだイメージできないという方におすすめです。- 参加特典１.適性検査（先着25名）２.個別キャリア面談（オンライン、希望者のみ）

https://miyazaki-furusato.com/（特設サイト）