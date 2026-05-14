千曲市出身の音楽家による室内楽コンサート「信州音楽博覧会 Op.5」開催

オフィス・クルテ左から、梨本卓幹、宮坂俊一郎、小出岳悠

長野県ゆかりの音楽家たちによるコンサートシリーズ「信州音楽博覧会」の第5回公演が、2026年7月12日（日）、千曲市の信州の幸あんずホールにて開催されます。

本公演では、千曲市出身の3人--中学3年生のヴァイオリニスト・小出岳悠、ピアニスト・梨本卓幹（30歳）、チェロ奏者・宮坂俊一郎（50代）が出演。世代の異なる3人による共演が実現します。

出演者全員が千曲市出身であることから、地元への想いを背景に実現した本公演。世代を超えて響き合うアンサンブルに注目が集まります。

■長野の音楽家が出会うコンサートシリーズ

2024年に旗揚げされた「信州音楽博覧会」(主催：オフィス・クルテ)は、長野の音楽家たちが出会い、新たな音楽を生み出す場として展開されてきました。

第5回公演に出演するのは、千曲市を拠点に演奏活動やCDリリース、編曲など幅広く手がけるピアニスト・梨本卓幹、人気テレビ番組『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』への出演や数々のコンクール入賞を果たす中学生ヴァイオリニスト・小出岳悠、そして現在は高崎を拠点にオーケストラなどで活躍するチェロ奏者・宮坂俊一郎の3人です。

今回は出演者全員の出身地である千曲市での開催となり、本シリーズにとっても新たな試みとなります。これまで応援してきた地元の方々にも音楽を届けたい、地域にあるホールの魅力を活かしたい、といった想いのもと、本公演が実現しました。開催地を広げていくことで、長野県内における音楽の輪をより一層広げていくことも、本シリーズの新たな取り組みのひとつです。

■公演の見どころ

本公演では、世代の異なる3人によるアンサンブルをお楽しみいただけます。プログラムは、モーツァルトやメンデルスゾーンのピアノ三重奏作品を中心に構成され、バッハやサン＝サーンスによる名曲も演奏予定です。初めてクラシック音楽を聴く人も、普段からよく聴く人も、魅力を幅広く体感できる内容となっています。

それぞれ異なる経験を持つ3人がどのように音楽を作り上げていくのか、室内楽ならではのやり取りや呼吸感も大きな聴きどころです。

■公演概要

公演名

信州音楽博覧会 Op.5 ～宮坂俊一郎&小出岳悠&梨本卓幹 ピアノ三重奏の出会い～

日時

2026年7月12日（日）14:00開演（13:30開場）

会場

信州の幸あんずホール

（長野県千曲市杭瀬下1丁目64）

チケット

一般：3,000円

高校生以下：1,000円

信州音楽博覧会特設webページ

https://office-korte.com/shinshu-hakuran/

■出演者

梨本卓幹 (C)️AyaneShindo梨本卓幹 (ピアノ)

1995年長野県千曲市出身。

東京音楽大学付属高校、東京藝術大学ピアノ科を卒業後、渡欧。ハンガリー国立リスト音楽院にて修士号およびソリスト・ディプロマ(国家演奏家資格)を取得。

幅広いスタイルの作品を得意としており、これまでにH.スダーン指揮ensembleNOVA、G.ホルバート指揮ファイロニ室内管弦楽団(ハンガリー)など国内外のオーケストラと共演。アンサンブルにおいても厚い信頼を得ており、国内外の演奏家のリサイタルにて多数共演している。

これまでにCDアルバム『言の葉Music(2022)』『Chronicle(2026)』をリリース。オフィス・クルテ代表。2026年より東京音楽大学声楽科伴奏助手、洗足学園音楽大学準演奏補助要員。

小出岳悠(C)️井村重人小出岳悠（ヴァイオリン）

長野県千曲市出身。

3歳よりヴァイオリンを始め、現在は神尾真由子氏に師事。神尾氏から「絹のように滑らかで豊潤な音色」と高く評価されている。2022年、NHK交響楽団ジュニアソリストとして篠崎史紀氏と共演し、その演奏はNHK「クラシック音楽館」で放送され反響を呼んだ。石田組ジュニアとして年末感謝祭に出演、軽井沢大賀ホール公演にもゲスト出演。さらに「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」に出演し注目を集めた。

日本クラシック音楽コンクールで2度の最高位、2021年レオニード・コーガン国際コンクール第2位、第20回大阪国際音楽コンクール第3位、第77回全日本学生音楽コンクール東京大会および全国大会第3位など国内外で多数受賞。

宮坂俊一郎宮坂俊一郎（チェロ）

千曲市出身。

屋代高校、国立音楽大学卒業。フィンランド、クフモミュージックキャンプに参加。国立音楽大学演奏補助員、非常勤講師、高崎経済大学附属高等学校非常勤講師を経て、現在、フリー奏者として、幅広い活動をしている。

チェロアンサンブル008-huit（ユイット）、アンサンブル・ノーヴァ、足利カンマーオーケスターのメンバー。また、伊勢崎ジュニアオーケストラの指導や、宮坂音楽教室での、レッスンなども行なっている。

群馬県高崎市在住。

■プログラム

・モーツァルト：ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 K.254

・メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 Op.49

・J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよ

・サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ

・サン＝サーンス：白鳥 ほか

■チケット購入先

チケットは以下の窓口、もしくはインターネットにて販売しています。

窓口販売

・信州の幸 あんずホール

・長野市芸術館チケットセンター

オンライン販売

電子チケットサービス「teket」

https://teket.jp/15690/67077

■アクセス

信州の幸あんずホール

信州の幸(めぐみ) あんずホール

（長野県千曲市杭瀬下1丁目64）

しなの鉄道「屋代駅」より徒歩15分

更埴ICより車で約20分

■主催・協力・後援

主催：オフィス・クルテ

協力：ミヤザワピアノ調律研究所

後援：千曲市／千曲市教育委員会／信濃毎日新聞社

■お問い合わせ

オフィス・クルテ (代表：梨本)

メール：info@office-korte.com

HP：https://office-korte.com

その他資料

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