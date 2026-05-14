黒毛和牛を丼メニューで堪能！大東園が「和牛丼ランチ」を5月19日より期間限定で販売

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が愛知県内で運営する焼肉「大東園」では、2026年5月19日（火）～6月29日（月）の期間限定で「和牛丼ランチ」を販売。老舗焼肉店として、これまで培ってきた技術を活かし、黒毛和牛の旨みを気軽に楽しめるランチメニューとしてご提供します。

大東園の「和牛丼ランチ」は、厳選した黒毛和牛を使用し、丼メニューとして気軽に楽しめるよう開発しました。味付けは和牛の旨みをより引き立てる甘辛い特製ダレをベースに、コクのある味わいに仕上げています。噛むほどに濃厚な肉の旨みが広がり、ごはんとの相性も抜群。さらに卵黄を絡めることでまろやかさが加わり、味の変化もお楽しみいただけます。

あわせて、焼肉店ならではの楽しみ方として牛上タンを組み合わせたセットメニューもご用意。香ばしく焼き上げた牛タンとともに、和牛丼の贅沢な味わいをランチで気軽にご堪能いただけます。

「いつもより少し贅沢なランチを気軽に」という想いから生まれた本商品。仕事のランチタイムやご家族・ご友人との食事シーンに、新たな“昼の焼肉体験”をご提案します。

■和牛丼と牛タンランチ

和牛丼、牛上タン塩、スープ、キムチ、サラダ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/136_1_a4c7f938d1b2e7564bc507200ad82829.jpg?v=202605141051 ]

※和牛丼の肉大盛【お肉が1.5倍】+300円（税込330円）

■和牛丼ランチ

和牛丼、スープ、キムチ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/136_2_c4965955575eec8fe683ef46661ea1ea.jpg?v=202605141051 ]

※和牛丼の肉大盛【お肉が1.5倍】+300円（税込330円）

大東園「和牛丼ランチ」について

■販売期間：5月19日（火）～6月29日（月）

■販売店舗：大東園豊橋小向店、大東園豊橋平川店、大東園岡崎店、大東園豊川インター店

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

焼肉「大東園」について

大東園公式ホームページはこちら :https://daitouen.jp/

愛知県豊橋市の地で創業以来60年以上、地元のお客様に親しまれてきた老舗焼肉店。厳選の黒毛和牛などを秘伝のフルーツタレで味わう新感覚の焼肉が特長です。その絶妙なバランスの味わいは他では体験できない唯一無二の焼肉として多くのお客様を魅了し続けています。店内は広々とした落ち着いた空間でご家族やご友人とリラックスしてお食事をお楽しみいただけます。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導