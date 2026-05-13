旅行用コンタクトの理想は「長時間つけても疲れにくい」が約53％でトップ。「ケア不要のワンデー」も約半数が支持

株式会社NEXER

■旅行時のコンタクトレンズ事情を徹底調査

GWも終わり、日常が戻ってきました。

久しぶりの遠出や宿泊を楽しんだ方のなかには、旅行中に「目が乾く」「ケアが面倒」「レンズを忘れた」といった、コンタクトレンズにまつわる不便を感じた方もいるのではないでしょうか。

旅行中は、長距離の移動や慣れない宿泊先での生活、観光やアクティビティなど、普段とは異なる環境で過ごす場面が増えるため、コンタクトレンズを使用している方は、替えのレンズやケア用品の準備など、事前の備えが重要です。

では実際に、旅行時のコンタクトレンズはどのような使い方や準備がされているのでしょうか。

今回はコンタクトレンズのレンズワンと共同で、事前調査で「普段コンタクトレンズやメガネを使用している」と回答した全国の男女300名を対象に「旅行時のコンタクトレンズ」に関するアンケートを実施しました。

次の夏の旅行シーズンに向けて、ぜひ参考にしてみてください。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとコンタクトレンズのレンズワンによる調査」である旨の記載

・コンタクトレンズのレンズワン（https://lens-1.jp/）へのリンク設置

「旅行時のコンタクトレンズに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月23日 ～ 4月25日

調査対象者：事前調査で「普段コンタクトレンズやメガネを使用している」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：旅行時は、普段と比べて視力矯正方法を変えますか？

質問2：旅行時に使い方を変える理由として、最も近いものはどれですか？

質問3：旅行時に視力矯正方法を変える理由や、そうするようになったきっかけがあれば教えてください。

質問4：旅行時に使用するコンタクトレンズはどれですか？（複数回答可）

質問5：旅行先でコンタクトレンズに関して困った・失敗した経験はありますか？

質問6：その経験を踏まえて気を付けていることがあれば教えてください。

質問7：旅行時のコンタクトレンズについて工夫していることはありますか？（複数回答可）

質問8：旅行用として魅力的だと思うコンタクトレンズの特徴は何ですか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■6.0％の方が、旅行時に「コンタクトレンズの使い方を調整している」と回答

はじめに、旅行時に視力矯正方法を変えるかどうかについて調査しました。

「旅行時はコンタクトとメガネを併用する」が3.0％、「普段はメガネだが、旅行時はコンタクトにする」が2.3％、「使用するコンタクトレンズを変える」が0.7％となり、合わせて6.0％の方が旅行時にコンタクトレンズの使い方を調整していることがわかります。

そのほか「特に変えない」が87.7％、「使用するメガネを変える」が4.7％、「普段はコンタクトだが、旅行時はメガネにする」が1.7％でした。

■21.6％が、旅行時に使い方を変える理由は「手入れや管理が楽だから」と回答

続いて、旅行時に視力矯正方法を変えると回答した方に、その理由を聞いてみました。

最も多かったのは「手入れや管理が楽だから」で21.6％でした。

次いで「特に理由はない／なんとなく」が16.2％、「長時間付けても疲れないようにしたいから」が13.5％、「旅行中は見た目を重視したいから」「普段と見え方を変えたいから」「アクティブに過ごしたいから」がそれぞれ10.8％と続きました。

コンタクトレンズの使い方やケアに関する回答が多く見られました。

旅先での荷物を最小限にしたい、洗浄液を持ち歩きたくないといった実用的な理由が上位に挙がっています。

「見た目を重視したい」「アクティブに過ごしたい」など、旅行ならではの楽しみ方に合わせた選択も目立ちました。

あわせて、旅行時に視力矯正方法を変える理由やきっかけについて、具体的な回答の一部を紹介します。

旅行時に視力矯正方法を変える理由や、そうするようになったきっかけがあれば教えてください。

・見かけがよくなるから。（30代・男性）

・眼鏡を長時間付けるのは邪魔なので。（40代・男性）

・普段は2W。1dayに変えるのは、洗浄液を持参しなくてすむから。（40代・女性）

・視界が広くなって眼鏡のわずらわしさから開放されて楽しみたいから。（40代・女性）

・眼鏡をかけていると野暮ったく見えるため、旅行の時はコンタクトにしている。（50代・女性）

「洗浄液を持参しなくてすむ」「眼鏡のわずらわしさから解放されたい」といった荷物や快適さに関する理由のほか、「見かけがよくなる」「視界が広くなる」など、旅行ならではの開放感やおしゃれを意識する声も多く見られました。

■14.7％が、旅行時に使用するのは「ワンデータイプ」と回答

続いて、旅行時に使用するコンタクトレンズの種類について調査しました。

最も多かったのは「ワンデータイプ」で48.4％でした。

次いで「2week／マンスリータイプ」が45.1％、「カラーコンタクト」が8.8％、「普段は使わないが旅行時のみコンタクトを使う」が3.3％と続きます。

旅行時にコンタクトを使う方の中では、ワンデータイプが最も多く選ばれていました。

使い捨てで衛生的、ケア用品を持参しなくてよいという手軽さが、旅行という場面によく合っているのでしょう。

また「普段は使わないが旅行時のみコンタクトを使う」という方も少数ながら存在しており、特別なシーンでコンタクトレンズを使用する方もいるようです。

■52.7％が、旅行先でのコンタクト使用は「特に困った経験はない」と回答

続いて、旅行中にコンタクトを使用する方に、困った・失敗した経験があるかを聞いてみました。

トラブルの中では「目のトラブル（痛み・充血・乾燥）」が17.6％、「コンタクトを忘れた／足りなかった」が14.3％、「ケア用品を忘れた」が13.2％、「急遽メガネで過ごすことになった」「現地で購入が必要になった」がそれぞれ1.1％と続きました。

「コンタクトを忘れた」「ケア用品を忘れた」といった持ち物関連の声もあり、出発前の準備をしっかりしておくことで、より安心して旅行を楽しめそうです。

また「特にない」は52.7％で、過半数の方が旅行先でも特に困ることなくコンタクトレンズを快適に使えているという結果になります。

あわせて、その経験を踏まえて気を付けていることについて、具体的な回答の一部を紹介します。

その経験を踏まえて気を付けていることがあれば教えてください。

・常にカバンに予備を入れておく。（20代・男性）

・ワンデーコンタクトの予備をいつもカバンに入れている。（30代・女性）

・目が痛いときは付けないでメガネにしてる。（30代・女性）

・必ず忘れないように、旅グッズの中にコンタクトなど絶対忘れてはいけない物のメモをしている。（30代・女性）

・コンタクトレンズの予備、ケア用品、眼鏡、それぞれを持っていくようにしています。（50代・男性）

「予備を持っていく」「メモを作る」「メガネも併せて持参する」といった準備の工夫が多く寄せられました。

■40.7％が、旅行時の工夫として「メガネを必ず持参する」と回答

続いて、旅行時のコンタクトレンズについて工夫していることを聞いてみました。

最も多かったのは「メガネを必ず持参する」で40.7％でした。

次いで「予備を多めに持っていく」が34.1％、「特に何もしていない」が33.0％、「目薬を持参する」が24.2％、「ワンデーに変更する」が17.6％、「ケア用品を小分けにする」が7.7％と続きました。

普段コンタクトを使っている方でも、旅先では万が一に備えてメガネを持っていく傾向が強いようです。「予備を多めに持っていく」「目薬を持参する」「ワンデーに変更する」も上位に入っており、旅行を快適に過ごすための工夫をしている方が多いことがわかります。

旅先でのちょっとした準備が、より自由に旅行を楽しむための後押しになっているようです。

■52.7％が、旅行用に魅力的なのは「長時間つけても疲れにくい」と回答

最後に、旅行用として魅力的だと思うコンタクトレンズの特徴について聞いてみました。

最も多かったのは「長時間つけても疲れにくい」で52.7％でした。

次いで「ワンデーでケア不要」が50.5％、「コンパクトで持ち運びやすい」が23.1％、「乾燥しにくい」が22.0％、「価格が安い」が20.9％、「その他」が2.2％と続きました。

旅行中は朝から晩まで外出することも多く、普段よりもコンタクトレンズの装用時間が長くなりがちです。そのため、長時間つけても疲れにくいことを重視する方が多いようです。

また、「ワンデーでケア不要」も約半数に選ばれており、旅行先では衛生面や手軽さを重視する傾向がうかがえます。「コンパクトで持ち運びやすい」「乾燥しにくい」も2割を超えていることから、荷物を減らしたい、移動中や観光中の目の乾きを避けたいといった、旅行ならではのニーズも見られました。

■まとめ

今回の調査では、旅行用として魅力的なコンタクトレンズの特徴として「長時間つけても疲れにくい」が52.7％、「ワンデーでケア不要」が50.5％と、いずれも約半数の支持を集めました。

旅行中は移動や観光で装用時間が長くなりやすいため、つけ心地のよさや目の疲れにくさを重視する方が多いようです。また、慣れない宿泊先でも手軽に使えるワンデータイプへのニーズも高いことがうかがえます。

旅行を快適に楽しむためには、自分の目の状態や旅行スタイルに合ったレンズを選ぶことが大切です。予備のレンズや目薬を準備しておくなど、少しの備えがあるだけで、旅先での不安を減らせるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとコンタクトレンズのレンズワンによる調査」である旨の記載

・コンタクトレンズのレンズワン（https://lens-1.jp/）へのリンク設置

【コンタクトレンズのレンズワンについて】

会社名：株式会社ライフケア・アクシス

住所：〒164-8545 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス6F

TEL：03-5335-7954

メールアドレス：info@lens-1.jp

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作