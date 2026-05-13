【SmartNews Ads共催】医療・美容広告の審査を止めずに成果を伸ばすには？（5/20 オンライン開催）

株式会社アドクラ

株式会社アドクラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 陽一郎）は、スマートニュース株式会社との共催により、薬事パートナーズ法律事務所、株式会社Medical Shiftをゲスト登壇者にお迎えし、5月20日（水）に医療・美容広告における規制対応と運用改善をテーマにしたオンラインウェビナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://adslp-jp.smartnews.com/adseminar20260520.html?utm_source=webinar&utm_medium=referral&utm_campaign=20260520_webinar_adseminar_adkura&utm_content=Adkura(https://adslp-jp.smartnews.com/adseminar20260520.html?utm_source=webinar&utm_medium=referral&utm_campaign=20260520_webinar_adseminar_adkura&utm_content=Adkura)

本ウェビナーでは、薬機法・景品表示法・医療広告ガイドラインなど、確認すべき論点が多い医療・美容広告領域において、広告審査を止めずに成果を伸ばすための実践ポイントを、弁護士・媒体・広告主・運用支援の4つの視点から解説します。

開催背景

医療・美容領域の広告では、薬機法・景品表示法・医療広告ガイドラインなど、複数の規制を踏まえた表現チェックが求められます。

一方で、広告運用の現場では、クリエイティブ制作から審査、修正、承認、配信までのスピードが成果に直結するため、規制対応と運用スピードの両立が重要な課題となっています。

また、近年はAI生成広告やAIを活用したクリエイティブ制作も広がりつつあり、広告表現の確認・審査体制にも新たな対応が求められています。

本ウェビナーでは、医療・美容広告に関わる広告主・代理店・媒体担当者に向けて、最新の規制論点や媒体審査のポイント、実際の運用現場における工夫、AIを活用した審査・承認フロー改善について解説します。

開催概要

タイトル：医療・美容広告の審査を止めずに成果を伸ばすには？ - AI時代に押さえる、規制対応と運用改善の実践セミナー -

開催日時：2026年5月20日（水）14:00～15:00

開催形式：オンライン

参加費 ：無料

主催 ：スマートニュース株式会社 / 株式会社アドクラ

このような方におすすめ

詳細・お申し込みはこちら :https://adslp-jp.smartnews.com/adseminar20260520.html?utm_source=webinar&utm_medium=referral&utm_campaign=20260520_webinar_adseminar_adkura&utm_content=Adkura

・医療・美容領域で広告審査に通らず、配信が止まってしまうことに課題を感じている方

・法律やガイドラインを踏まえながら、成果につながるクリエイティブ設計を知りたい方

・媒体審査の最新動向や、SNS以外の広告媒体を探しているマーケティング担当者の方

・審査フローの見直しやAI活用により、PDCAを高速化しながらリスクを抑えたい方

登壇者

スマートニュース株式会社

山本 千尋 氏

薬事パートナーズ法律事務所

代表弁護士 新城 安太 氏

株式会社Medical Shift

亀谷 尚利 氏

株式会社アドクラ

代表取締役 山本 陽一郎

AdKuraについて

AdKuraは、広告クリエイティブの確認依頼・修正指示・承認の一元管理やAIによる自動チェックによって、広告審査業務を効率化するサービスです。

画像・動画・テキストなどの広告クリエイティブについて、広告主・代理店・媒体間で発生する確認フローを可視化し、修正漏れや確認漏れを防ぎます。

また、薬機法・景品表示法・医療広告ガイドラインなどに対応したAIチェック機能により、広告表現の確認業務を支援します。

サービスサイト

https://adkura.co.jp/

申し込みURLはこちら

https://adslp-jp.smartnews.com/adseminar20260520.html?utm_source=webinar&utm_medium=referral&utm_campaign=20260520_webinar_adseminar_adkura&utm_content=Adkura(https://adslp-jp.smartnews.com/adseminar20260520.html?utm_source=webinar&utm_medium=referral&utm_campaign=20260520_webinar_adseminar_adkura&utm_content=Adkura)

本件に関するお問い合わせ

株式会社アドクラ 広報担当

メール：info@adkura.co.jp

URL：https://adkura.co.jp/