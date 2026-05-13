訪問看護の職場選びを伝授｜50社を見た専門家が教えるキャリア支援セミナーをオンデマンド配信

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、訪問看護への転職やキャリアアップを検討している看護師を対象としたオンラインセミナー「場所が変わっても変わらない、看護の本質を支えるためのステーション選び」の録画配信を開始したことをお知らせします。

■ セミナー開催の背景

急性期病院などの医療現場から在宅医療へとフィールドを移す際、多くの看護師が「自分に合った職場をどう選べばよいか」という悩みに直面します。訪問看護は、生活の場で一人ひとりに向き合い、看護師としての専門性を深めていける非常に魅力的な領域ですが、ステーションによって教育体制や専門領域は千差万別です。 本セミナーでは、これまで50社以上の事業所を視察し、500件を超える在宅支援に携わってきた本会執行役員の岩永真林が、看護師が自分らしく成長できる職場を見極めるための視点をお伝えします。

■ セミナー概要

対象： 会員限定（会員登録ですぐにご視聴いただけます）

開催日： 録画配信（いつでも視聴可能）

受講料： 無料

定員： なし（オンデマンド配信）

会場： オンライン配信（録画）

視聴方法： 以下のページより会員登録もしくはログイン後にご視聴ください。 https://ns-pace-career.com/seminar?utm_source=speaker&utm_medium=seminar&utm_campaign=50stations_20260511(https://ns-pace-career.com/seminar?utm_source=speaker&utm_medium=seminar&utm_campaign=50stations_20260511)

■ このような方におすすめ

■ 講師プロフィール 岩永 真林（いわなが まさき）

- 特定の疾患だけでなく、患者さんの人生そのものを支える看護を極めたい方- 看取りや精神科、小児など、特定の専門分野に特化したステーションを探している方- 現在のルーチン業務に疑問を感じ、看護師としてのアイデンティティを再構築したい方- 同行訪問や研修を通じて、高い臨床判断能力を身につけたい成長意欲のある方

一般社団法人日本男性看護師會 執行役員。訪問看護ステーション管理者経験者。 理学療法学科での学びを経て、訪問看護の分野へ進み、これまで老年・成人・小児・精神領域など500件を超える在宅支援に携わる。現場では看護実践に加え、ステーション運営や業務改善、人材育成にも従事。近年は訪問看護・キャリア形成・在宅医療をテーマにしたオンラインセミナーにも多数登壇し、累計1,000名を超える参加申し込みを集めるなど、現場目線の実践的な内容に定評がある。

■ 医療機関・企業様とのタイアップ募集について

本会では、「Nursing for Nurses（看護師のための看護）」の理念に賛同いただける医療機関や企業様とのパートナーシップを随時募集しております。

- 医療機関・病院関係者様へ看護師の採用・定着支援、現場を熟知した専門家による産業保健支援（ペイハラ対策・離職防止・メンタルケア）、働きやすい職場環境づくりのコンサルティング、現職看護師向けのリスキリング研修など、組織課題の解決をサポートいたします。- 企業様へ看護DXの推進、医療従事者向け製品の開発・監修、共同セミナーの開催、本会ネットワークを活用したマーケティング支援など、現場視点でのソリューション提供が可能です。

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

▼ 詳細・ご入会はこちらhttps://gkb.jp/s/jmns/application(https://gkb.jp/s/jmns/application)

■ 「看護職賠償責任保険」のご案内

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