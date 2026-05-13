AIを活用して業務プロセスを可視化する「くじらWorkRec」提供開始！企業の業務効率化・自動化を支援

株式会社九地良

株式会社九地良（所在地：大阪市西区）は、2026年5月13日、AIを活用して業務プロセスの記録・可視化から自動化候補の整理、業務再設計の提案まで支援する業務見える化ソリューション「くじらWorkRec（ワークレック）(https://workrec.kujira.co.jp/)」の提供を開始しました。

サービス提供開始記念として、先着10社限定で 特別価格をご用意しております。

本サービスは、社員のPC上での業務内容を記録・分析し、自動化候補となる業務をAIが抽出。レポートとして納品するまでをワンストップで提供します。



あわせて、業務再設計のご提案や、個人情報・秘匿情報の取り扱いに配慮したセキュアな設計を採用しており、社員の合意形成を重視した導入プロセスとあわせて、安心してご利用いただけるサービスとして設計されています。

■ 「見えない業務」をAIが見える化し、自動化への第一歩を支援

「業務見える化ソリューション」は、社員のPC上の業務内容を継続的に記録・分析することで、組織全体の業務実態を可視化するサービスです。

これまで属人化していた業務、誰がどの作業にどれだけ時間をかけているのかといった情報を、AIが自動で分類・集計。自動化の候補となる業務をリストアップし、優先順位とともにレポートとして納品します。

AIを活用した業務見える化の4ステップ。PC業務の自動記録からローカル保存、AI分析による部署横断の業務棚卸し、自動化候補リストや業務マニュアル・フロー図の自動生成まで。手間ゼロ・追加料金なしで、DX推進と業務自動化の第一歩を支援。

AI活用が本格化する時代に向けて、組織の業務基盤を整えたい企業様に最適なソリューションです。

■ 主な特徴

オフィス勤務はもちろん、テレワーク・リモートワークを導入している企業様にもご利用いただけます。業務時間・休憩・作業内容を自動で見える化する管理画面。記録データは「このPC」内に保存され外部送信は一切なし。

本サービスは、単なる業務時間の記録ツールではありません。AIによる業務分析から自動化候補の抽出、組織全体の業務再設計までを一気通貫でサポートし、社員の納得感を伴う形で「働き方の最適化」を実現します。

合意形成を重視した導入プロセス

就業規則改定文書のひな形と、社員向け説明動画をご提供します。安心して導入いただける体制を整備しています。

セキュアな設計

個人情報・秘匿情報の取り扱いに配慮した設計を採用。収集データは外部サーバーに送信せず、お客様の管理下で運用可能です。弊社では、匿名化処理を施した要約データのみを解析対象とします。

自動化候補の自動抽出

AIが従業員の業務内容を分析し、自動化に適した業務を優先順位付きでリスト化。業務フロー・所要時間・反復パターンを抽出します。

経営層向けダッシュボード

組織全体の稼働状況を1画面で確認できます。主要KPIに加え、日別・時間帯別の傾向、使用アプリ、社員別ランキングなどを可視化し、会議や報告資料としても活用できます。

■ 想定される活用業種・業務

経理、人事、総務、労務、受付、営業事務、カスタマーサポートなど、ホワイトカラー業務全般でご活用いただけます。

事務職25～30名規模の企業で、年間最大7,200万円の削減ポテンシャル。経理・人事・営業事務・受付まで、AI活用による業務量削減の目安を部署別に可視化したシミュレーション結果。

※上記の数値はあくまでシミュレーション結果であり、実際の削減効果は業種・企業規模・現在の業務体制・自動化対象範囲等により異なります。

◎特に以下のような企業様におすすめです。

・属人化した業務の棚卸しを行いたい

・AI導入や業務自動化の前段階として、組織全体の業務を整理したい

・人手不足の中で、優先的に改善すべき業務を見極めたい

・業務フローの可視化により、社内のナレッジ共有を進めたい

■ 納品物について

本サービスでは、以下の成果物を一括で納品いたします。

■ サービス範囲について

- 全社員の業務マニュアル- 個人別生産性レポート- 業務のルーティン度判定- 部署別・部署横断フロー図- 業務再設計の提案- 自動化候補リスト

本サービスは「業務の見える化」までを提供します。 自動化システムの開発は本サービスには含まれておりません。 AI時代の到来に備えて、まずは自社の業務を正確に把握しておくことが 本サービスの目的です。 自動化システムの開発・導入をご希望の場合は、 別途ご相談いただける体制を整えております。

■ 今後の展望

今後は、必要に応じて業界・職種別の分析テンプレートの拡充や、業務再設計フェーズにおける伴走支援メニューの強化も進めていく予定です。AI活用が本格化する時代において、お客様の組織が変化に対応できる業務基盤を整えるパートナーとして、サービスを発展させていきます。

まず、現状をお聞かせください。

30分のオンラインヒアリングから始めます。導入を前提としないご相談も大歓迎です。

■ 提供開始記念キャンペーン

サービス提供開始を記念し、先着10社様限定で、特別価格にてご導入いただけるキャンペーンを実施しております。急ぎ対応など、その他オプションもご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。

サービス提供開始記念として、先着10社限定で 特別価格をご用意しております。

※別途条件などがございます。詳細は専用サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。

※キャンペーンは上限に達し次第予告なく終了いたします。あらかじめご了承ください。

■ サービスの詳細や導入に関するお問い合わせはこちら

まずは、お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

くじらWorkRec（ワークレック）サービスサイト：https://workrec.kujira.co.jp(https://workrec.kujira.co.jp)

●お問い合わせ先

TEL : 0120-840-946（10:00～18:00 土日祝日も受付）

メール：workrec@kujira.co.jp

お問い合わせフォーム : https://workrec.kujira.co.jp/#contact