あなたの家が「世界」とつながる。米国姉妹都市からの学生を受け入れるホストファミリーを募集！

韮崎市

山梨県韮崎市（財務政策課）は、姉妹都市である米国カリフォルニア州フェアフィールド市との相互派遣事業の一環として、本年6月に来日する高校生および引率者を受け入れてくださる「ホストファミリー」を募集いたします。

詳しくはこちら

https://www.city.nirasaki.lg.jp/shiseijoho/shiminkatsudo/2/simaitoshitonokouryu/2897.html

■ 事業の背景

韮崎市とフェアフィールド市は1970年の姉妹都市締結以来、55年以上にわたり深い交流を続けてきました。この相互派遣事業は、次世代を担う若者たちが異文化を直接肌で感じ、相互理解を深める貴重な機会となっています。

今年の夏は、現地の学生と引率者を含む計6名が韮崎市を訪れる予定です。「日本の生活を知りたい」「日本文化を学びたい」と期待に胸を膨らませてやってくる彼らを、家族の一員として温かく迎えてくださるご家庭を募集します。

■ 募集概要と活動内容

特別な準備は必要ありません。普段通りの「日本の暮らし」を共有していただくことが、彼らにとって何よりの体験となります。

日程：2026年6月25日（木）～7月8日（水）［14日間（予定）］

主な活動内容：

平日：朝食と夕食を共にし、朝夕の集合場所（市役所）への送迎をお願いします。

（※日中は市職員の引率により、学校訪問や施設見学を実施します）

休日：各家庭で自由に過ごしていただきます。一緒に料理をしたり、近所を散歩したりと、家族団らんの時間をお楽しみください。

応募条件：プライバシーが確保された個室を一部屋提供できること。

■ 応募方法とスケジュール

応募締切：2026年5月13日（水）まで

提出書類：

ホストファミリー票

家族写真（同居家族全員が写っているもの）

申し込み方法： 市役所 財務政策課へ持参、郵送、メール、電子申請フォームにて

電子申請URL：https://logoform.jp/form/A4gP/1514247

【問い合わせ】

韮崎市役所 財務政策課 政策調整担当（市国際交流実行委員会）

住所：〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

電話番号：0551-45-9223

メール：seisaku@city.nirasaki.lg.jp

韮崎市の魅力｜銀河の駅 にらさき

「銀河の駅 にらさき」は、韮崎の「おいしい」が凝縮された立ち寄りスポットです。ここでは、市内の老舗醸造元・井筒屋醤油のシロップを使用した「しょうゆソフトクリーム」や、山梨県産シャインマスカットのソフトクリームなど、ここでしか味わえない限定スイーツが人気を集めています。また、土日限定で販売される半熟味たまごが丸ごと入った「手作り爆弾おにぎり」や、軽食コーナーの「とろろ定食」、甲州名物「とりもつ煮」など、地元の味を存分に堪能できるメニューが充実しています。館内には新鮮な朝採れ野菜や果物、名産のワインなどの特産品も豊富に揃っており、お土産選びにも最適です。

【詳細情報】

住所：〒407-0262 韮崎市中田町中條1795

営業時間：9:00～17:30

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

アクセス：

【車】中央自動車道「韮崎IC」から約10分

【電車・バス】JR韮崎駅よりバス（増富温泉郷線）で「ゆーぷる韮崎」下車、またはタクシーで約10分

電話番号：0551-25-5021