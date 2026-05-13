5月16日(土)「北海道日本ハム vs 埼玉西武」3人組ユニット『ClariS』が初のファーストピッチに挑戦！GAORA SPORTSで生中継

株式会社GAORA北海道日本ハムファイターズのホームゲームを全試合生中継するGAORA SPORTSでは、5月16日(土)開催「北海道日本ハム vs 埼玉西武」の試合前に行われる、3人組ユニット『ClariS』によるファーストピッチの模様も生中継します。ClariS

GAORA SPORTSがお届けする「GAORAプロ野球中継（ファイターズ）」は、試合開始30分前から試合終了まで完全生中継。さらに、試合前に行われる各種イベントの模様もお伝えしています。

5月16日(土)、ファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでは「北海道日本ハム vs 埼玉西武」の試合が開催されます。当日は、クララ、エリー、アンナの3人組ユニット『ClariS』が、試合前のファーストピッチを務めることが決定。GAORA SPORTSでは、この模様を生中継でお届けします。

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト『ClariS』。これまで、TVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の歴代の主題歌を担当し、昨年9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任するなど、多くのアニメタイアップ作品を担当しています。

5月16日(土)当日、『ClariS』のメンバーはエスコンフィールドHOKKAIDOで試合途中のイニング間、ファイターズガールと一緒に「きつねダンス」も披露する予定です。GAORA SPORTSでは、この「きつねダンス」の模様も番組内でお伝えします。ぜひお見逃しなく！

＜ClariS 球団を通じてのコメント＞

この度、北海道日本ハムファイターズのファーストピッチを務めさせていただくことになりました、ClariSです！

初のファーストピッチなのでドキドキしていますが、クララの地元である北海道でこのような機会をいただけて本当に光栄です。(ハート)

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《放送概要》

■番組名

GAORAプロ野球中継（ファイターズ）

北海道日本ハム vs 埼玉西武（5.16 エスコンフィールド）

■放送日時

5月16日(土)13:30～【生中継】

※ファーストピッチは、13:40ごろから実施予定

■出演

解説：岩本勉 実況：土井悠平

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります