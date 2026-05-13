「交際経験ゼロの男性は結婚対象になる」と20～30代女性の78.8%が回答──男性の恋愛経験に関する意識調査

株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、20～30代の婚活・恋活中の女性170名を対象に、「男性の恋愛経験についての意識調査」を実施しました。

調査の結果、「浮気のリスクを考えた場合、経験ゼロ＋女友達少ない男性 vs 経験豊富＋女友達多い男性のどちらと結婚したいか」の二択で、86.5%（147名）が前者（経験ゼロ＋女友達少ない男性）を選択しました。また、「経験ゼロ男性 vs 10名以上と交際してきた男性」の二択でも58.8%（100名）が経験ゼロ男性を選び、「経験ゼロ男性は結婚対象になるか」という質問には78.8%（134名）が「なる」と回答しています。

「彼女いない歴＝年齢」「童貞」「女友達が少ない」と分類されることのある男性が、本調査において結婚相手として一定の支持を得る結果となりました。

経験ゼロ男性の結婚対象としての受容度：78.8%が「結婚対象になる」と回答

「交際経験ゼロの男性は結婚相手の対象になりますか？」と尋ねた結果は以下のとおりです。

- なる：78.8%（134名）- ならない：21.2%（36名）

回答者の78.8%（134名）が「結婚対象になる」と回答しています。

第一印象としての受容度については、5段階評価で次の結果となりました。

【「交際経験ゼロ」男性に対する第一印象】

- 印象がとても良い：1.2%（2名）- やや印象が良い：14.7%（25名）- どちらとも言えない：57.1%（97名）- やや印象が悪い：23.5%（40名）- 印象がとても悪い：3.5%（6名）

【「童貞」男性に対する第一印象】

- ・印象がとても良い：3.5%（6名）- やや印象が良い：14.7%（25名）- どちらとも言えない：48.8%（83名）- やや印象が悪い：30.0%（51名）- 印象がとても悪い：2.9%（5名）

「やや印象が悪い＋印象がとても悪い」の合計は、交際経験ゼロ男性が27.1%、童貞男性が32.9%となり、童貞男性のほうが5.8ポイント高い結果となりました。

◼️究極の二択１.：浮気リスクを考慮した場合、86.5%が「経験ゼロ＋女友達少ない男性」を選択



20～30代の婚活・恋活中の女性170名に、次の二択を提示しました。

【設問】どちらも35歳・年収500万円・容姿は同等とします。「浮気のリスクを考えた場合」、次のどちらの男性と結婚したいですか？

- A：交際経験ゼロで、女友達も少ない男性- B：交際経験が豊富で、女友達も多い男性

結果は以下のとおりです。

- A（経験ゼロ＋女友達少）：86.5%- B（経験豊富＋女友達多）：13.5%

回答した女性170名のうち、147名（86.5%）が「経験ゼロ＋女友達少ない男性」を選択しました。差分は73ポイントとなり、浮気リスクの観点では「交際経験が少なく、女友達も少ない男性」が結婚相手として支持されています。

自由記述では、選択理由として「過去の恋愛で女性慣れしていない男性のほうが浮気しにくいと感じる」「女友達が多い男性は結婚後の交友関係に不安を覚える」「真面目で誠実な印象がある」などの回答が見られました。

回答者から寄せられたリアルな声

「ネット情報を鵜呑みにした"完璧なプラン"を作ってきました。少しでも予定が狂うとパニックになり、私の顔も見ずにスマホのスケジュールを必死に確認。一生懸命なのは伝わるけれど、一緒に楽しむ余裕がなさすぎて疲れました」（女性20代後半）

「無理に格好つけず誠実に接したことで私も安心できて、自然と交際がスタートしました。経験の有無よりも、相手を大切にする姿勢が大事だと実感しました」（女性30代前半）

究極の二択２.：経験ゼロ vs 経験10名超、58.8%が「経験ゼロ」を選択

浮気リスクの条件を含まない別の二択でも、経験ゼロ男性を選ぶ回答が多数派となりました。



【設問】

どちらも35歳・年収500万円・容姿は同等とします。次の2人の男性、どちらと結婚したいですか？

- A：これまでの交際経験がゼロの男性- B：これまでに10名以上の女性と交際してきた男性

結果は以下のとおりです。

- A（交際経験ゼロ）：58.8%（100名）- B（10名以上と交際）：41.2%（70名）

経験10名以上の男性が選ばれなかった主な理由として、自由記述では「過去の女性遍歴が多い男性は信用しにくい」「結婚後に過去の女性と比較されることが懸念される」「真面目さや誠実さを優先したい」などの回答が確認されました。

経験ゼロ男性に対する最大の懸念点：1位は「リードできなさそう」（22.9%）

「経験ゼロ男性に対する最大の懸念点」を1つ選んでもらった結果、全項目の分布は以下のとおりです。

- 1位：リードできなさそう（22.9%、39名）- 2位：地雷の可能性がある（16.5%、28名）- 3位：気遣いができなさそう（15.9%、27名）- 4位：会話が弾まなさそう（15.3%、26名）- 5位：思い込みが強そう（10.6%、18名）- 6位：スキンシップが不安（8.2%、14名）- 7位：自己肯定感が低そう（3.5%、6名）- 7位：結婚後に浮気しそう（3.5%、6名）- 9位：清潔感が心配（2.9%、5名）- 10位：周囲に紹介しにくい（0.6%、1名）



懸念点として「スキンシップが不安」を挙げた回答は8.2%（14名）、「結婚後に浮気しそう」は3.5%（6名）にとどまりました。経験不足に対する懸念は、性的な領域よりも「日常のリード力」「対人スキル」に集中する傾向が確認されました。

回答者から寄せられたリアルな声

「経験が少ない男性は理想や彼女像がかなりしっかりしているので、自分の理想をとことん押し付けられました。下着まで自分の好みのものを選んできた時にはびっくりでした」（女性30代後半）

「29歳で久しぶりに付き合った彼氏とのデートが、1円単位で割り勘でした。一般論でケチすぎないか？と複雑な気持ちに」（女性30代前半）

「ネットの恋愛テクニックをそのまま試している感じが出ていて不自然。車道側を歩くのもドアを開けるのも、すべてぎこちなくて、こちらが恥ずかしかった」（女性20代後半）

経験ゼロ男性を結婚対象として考える場合の最低条件：1位は「安定した収入・経済力」（20.6%）

「経験ゼロ男性を結婚対象として考える場合の、絶対に譲れない最低条件」を1つ選んでもらった結果、全項目の分布は以下のとおりです。

- 1位：安定した収入・経済力（20.6%、35名）- 2位：素直・謙虚で学ぶ姿勢がある（19.4%、33名）- 3位：清潔感がある（15.9%、27名）- 4位：コミュニケーション能力（12.9%、22名）- 5位：趣味や価値観が合う（11.8%、20名）- 6位：家族関係・人柄が良好（10.0%、17名）- 7位：容姿・スタイル（4.1%、7名）- 8位：何があっても結婚対象にならない（2.9%、5名）- 9位：安定した職業（2.4%、4名）

1位「安定した収入・経済力」（20.6%）と2位「素直・謙虚で学ぶ姿勢」（19.4%）の合計は40.0%（68名）となり、回答者の約4割が経済的安定と人柄を最低条件として挙げています。

クロス分析１.：自分の交際経験人数と「経験ゼロ男性は結婚対象になるか」の関係

回答者自身の交際経験（これまで真剣にお付き合いした彼氏の人数）と「経験ゼロ男性は結婚対象になるか」をクロス集計したところ、自身の交際経験が多くなるほど経験ゼロ男性を結婚対象としない傾向が確認されました。

【自分の彼氏人数別／「経験ゼロは結婚対象になる」と回答した割合】

- 0人：100.0%- 1～2人：90.0%- 3～4人：79.0%- 5人以上：51.9%

交際経験5人以上の女性では「結婚対象にならない」と回答した割合が48.1%（13名）となり、1～2人の女性（10.0%）と比較して38.1ポイント高い結果となりました。

同様の傾向は二択１.（経験ゼロ vs 10名以上）にも見られ、5人以上の経験を持つ女性では55.6%（15名）が「10名以上と交際してきた男性」を選択しています。

クロス分析２.：年代別の受容度

年代別に「経験ゼロは結婚対象にならない」と回答した割合は以下のとおりです。

【年代別／「経験ゼロは結婚対象にならない」と回答した割合】

- 20代前半：21.7%- 20代後半：14.0%- 30代前半：17.5%- 30代後半：35.0%

30代後半は他年代と比較して拒否率が高い結果となりました。20代後半（14.0%）と比較すると21.0ポイント高く、約2.5倍の差が確認されています。

許容年齢の境界線：交際経験ゼロは「30歳まで」が累計61.8%

「経験ゼロ男性は何歳までなら結婚対象になるか」の回答分布は以下のとおりです。

【経験ゼロ男性は何歳までなら結婚対象になるか】

- 25歳まで：32.9%（56名）- 30歳まで：28.8%（49名）- 35歳まで：11.8%（20名）- 40歳まで：3.5%（6名）- 年齢を問わず気にならない：14.7%（25名）- 年齢に関係なく対象外：8.2%（14名）

「30歳まで」の累計は61.8%（105名）となり、回答者の約6割が30歳までを許容範囲としています。一方で、「年齢を問わず気にならない」と回答した割合は14.7%（25名）でした。

「童貞男性は何歳までなら結婚対象になるか」を尋ねた同質問では、25歳まで32.9%（56名）、30歳まで27.6%（47名）、35歳まで12.4%（21名）、40歳まで4.1%（7名）、年齢を問わず気にならない14.7%（25名）、年齢に関係なく対象外8.2%（14名）と、交際経験ゼロ男性とほぼ同等の分布となりました。

「童貞」と「交際経験ゼロ」を女性が異なる軸で評価しているという仮説は、本調査では支持されませんでした。

結婚相談所Presia 代表・来島美幸からのコメント

今回の調査では、20～30代女性170名のうち86.5%（147名）が浮気リスクを考えた場合に「経験ゼロ＋女友達少ない男性」を選択し、78.8%（134名）が経験ゼロ男性を結婚対象として「なる」と回答しました。「経験ゼロ男性は結婚しにくい」という社会通念とは異なる傾向が、本調査で確認されています。



一方、経験ゼロ男性に対する懸念として上位に挙がったのは「リードできなさそう」（22.9%）、「地雷の可能性がある」（16.5%）、「気遣いができなさそう」（15.9%）であり、性的な領域（スキンシップ8.2%、結婚後の浮気3.5%）よりも、日常の振る舞いやコミュニケーションに対する不安が大きいことが分かりました。

最低条件としては「安定した収入・経済力」（20.6%）と「素直・謙虚で学ぶ姿勢」（19.4%）が上位を占めており、経済的安定と人柄が結婚対象として評価される条件となっています。

結婚相談所Presiaでは、交際経験の少ない男性会員の成婚事例が多数あります。本調査結果は、経験の有無を理由に婚活を諦めている男性に対し、客観的なデータに基づく検討材料となるものと考えております。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：20～30代の婚活・恋活中、もしくは過去経験のある女性

調査時期：2026年5月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：「男性の恋愛経験についての意識調査」

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「結婚相談所Presia」と明記し、こちらのページ（https://presia.jp/cherry-boy/）へのリンク設置をお願いします。