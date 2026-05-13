100年に及ぶ日比谷野音のクロージング公演『SOUND OF HISTORY -since 1923-』待望の映像化！

株式会社ZICCA

1923年の開設以来、数多くの公演が行なわれてきた聖地・日比谷野外音楽堂。その使用休止を前に開催されたCharによるクロージング公演『SOUND OF HISTORY -since 1923-』が映像化。現代のギター・ヒーローとして名高いマテウス・アサトを筆頭に、世界各国からミュージシャンを迎えて開催された一夜限りのライブの模様を収録した内容となっている。さらに限定版には、Charの盟友、仲井戸CHABO麗市も参加した2024年開催の『For another 100 years』の映像も収録されており、日比谷野音を舞台にした時間軸の異なる2公演をあわせて楽しめる作品に仕上がっている。

商品概要

■タイトル：Char SOUND OF HISTORY -since 1923-

■発売日：2026年6月9日(火)

■情報解禁/予約開始日時：2026年 5月13日(水) 15:00～

■商品形態

◆ [初回限定・予約特典版] \16,000

- Sound of History -since 1923- [2025] : Blu-ray/DVD ＋ 2CD- For another 100 years [2024] ：Blu-ray / DVD- Sound Of History Special T-シャツ/トートバッグ/ラバーキーホルダー

(※予約期間: 2026年5月13日(水)～2026年5月24日(日))



◆ [初回限定版] \10,000

- Sound of History -since 1923- [2025] : Blu-ray/DVD ＋ 2CD- For another 100 years [2024] ：Blu-ray / DVD(※予約特典版受付終了後(5/25(月))より受付開始)

◆ [通常版] \7,000

- Sound of History -since 1923- [2025] : Blu-ray/DVD ＋ 2CD

■「Sound Of History」特設サイト：https://www.char-sound-of-history-since1923.com

■「Sound Of History」teasor #1：https://youtu.be/LMvhrNu501U

収録内容

【Blu-Ray/DVD】

1 PINK CLOUD

2 B-Y

3 WHY AREN'T YOU READY

4 BLUE WIND

5 LED BOOTS

6 PUSHER feat.Josh Smith

7 SUPERSTITION feat.Josh Smith, Phum Viphurit

8 LOVER BOY feat.Phum Viphurit

9 ALL AROUND ME feat.Phum Viphurit

10 THE LEADING OF THE LEAVING

11 FUTURE CHILD feat.Poch Barretto

12 ENDLESS DREAM feat.Poch Barretto

13 DAZED

14 MOVE ON

15 NAMELESS LAND feat.Mateus Asato

16 SMOKY feat.Mateus Asato

17 UNCLE JACK

18 LIVIN' IN TOKYO

19 TOKYO NIGHT

20 視線

21 TOMORROW IS COMING FOR ME

22 SHININ' YOU SHININ' DAY

[特典映像]

Opening Act: Ichika Nito

1 It’s over

2 Flowers

3 Liminal Light

4 I miss you

【CD】

DISC1:

1 PINK CLOUD

2 B-Y

3 WHY AREN'T YOU READY

4 BLUE WIND

5 LED BOOTS

6 PUSHER feat.Josh Smith

7 SUPERSTITION feat.Josh Smith,Phum Viphurit

8 LOVER BOY feat. Phum Viphurit

9 ALL AROUND ME feat.Phum Viphurit

10 THE LEADING OF THE LEAVING

DISC2:

11 FUTURE CHILD feat.Poch Barretto

12 ENDLESS DREAM feat.Poch Barretto

13 DAZED

14 MOVE ON

15 NAMELESS LAND feat.Mateus Asato

16 SMOKY feat.Mateus Asato

17 UNCLE JACK

18 LIVIN' IN TOKYO

19 TOKYO NIGHT

20 視線

21 TOMORROW IS COMING FOR ME

22 SHININ' YOU SHININ' DAY

■初回限定版特典: For another 100 years [2024]

【Blu-ray / DVD】

1 I FEEL FREE

2 JEFF ～Soliloquy～

3 LIVIN' IN TOKYO

4 MERRY-GO-ROUND

5 夢の中の夢

6 GOJIMADE MATENAI feat.ミッキー吉野

7 かげろう feat.ミッキー吉野

8 THE LEADING OF THE LEAVING feat.ミッキー吉野

9 FUTURE CHILD feat.ミッキー吉野

10 WONDERING AGAIN feat.ミッキー吉野

11 UNCLE JACK feat.ミッキー吉野

12 バン・バン・バン feat.仲井戸"CHABO"麗市

13 いい事ばかりはありゃしない feat.仲井戸"CHABO"麗市

14 TOKYO NIGHT

15 SHININ' YOU, SHININ' DAY

16 SMOKY

17 空模様のかげんが悪くなる前に

18 雨あがりの夜空に feat.仲井戸"CHABO"麗市

19 RAINBOW SHOES

20 APPLE JUICE

作品概要

日本を代表する音楽の聖地＝日比谷野外音楽堂。1923年に日本初の本格的な野外音楽堂として開設されて以来、さまざまなアーティストが伝説のステージを刻み込んできた、言わば“ロックの殿堂”とも言える場所だ。100周年を迎えた2023年には、再整備工事のために使用休止期間に入ることが予告されていたが、2025年9月末をもって長い歴史に一度幕を閉じることとなった。

今回、野音と縁の深いCharがプロデュースしたクロージング・パーティー『“SOUND OF HISTORY” -since 1923-』の模様を余すことなく収録した映像作品を2026年6月9日(火)にリリースする。

Charと野音──両者の関係性は、半世紀を超えるキャリアの中で幾度も共鳴し合ってきた。まだ10代のティーンエイジャーだったCharが、金子マリ、鳴瀬喜博、藤井章司、佐藤準と組んだSmoky Medicineでステージに立って以来、伝説のロック・トリオ＝Johnny, Louis & Charが1979年7月に1万4000人という動員記録を樹立した無料ライブ『Free Spirit』やJL&Cの解散ライブをはじめ、数多くのライブを行なってきた特別な場所でもある。

この『Sound of History -since 1923-』は、改修前の野音で開催された正真正銘のラスト・ステージの模様をたっぷりと記録した作品だ。本作では、世界中から駆けつけた豪華ミュージシャンとの共演も見逃せないポイントとなっている。

卓越したテクニックと演奏表現で世界中のギタリストから絶大な支持を集める現代のギター・ヒーローであるマテウス・アサト（ブラジル）、ブルージィなサウンドにジャズやファンク、カントリーなどのエッセンスを取り入れたスタイルで人気を博しているジョシュ・スミス（アメリカ）、「Lover Boy」が世界的ヒットを記録し、タイの最初の国際的スター、シンガーソングライターのプム・ヴィプリット（タイ）、Spotify月間リスナー1000万再生越えるフィリピンの国民的バンドであるBen&Benのギタリストとしても知られるポッチ・バレット（フィリピン）らが登場、さらにオープニングアクトにはSNS総フォロワー500万越えし世界中のギタリストを魅了し続けているIchika Nitoも参加し、記念すべきステージに華を添えているのもトピックだ。

ライブは、Charが「Pink Cloud」、「B-Y」、「Why Aren't You Ready」とピンククラウド時代のナンバーを立て続けに披露。そして「Blue Wind」、「Led Boots」とジェフ・ベックに捧げるカバーを披露したのち、最初のゲストとしてジョシュ・スミスを招き入れ「Pusher」をプレイ。夕闇が日比谷の街を包み込む中、絶品のギター・トーンが響き渡る。ここではCharが、別の仕事で間に合わなかった（！）というミッキー吉野の代わりにハモンド・オルガンのソロを披露しているのも見どころのひとつだ。

続いて、ミッキー吉野とプム・ヴィプリットをメンバーに加えて披露された「Superstition」は、プムの力強くセクシーな歌声と白熱のギター・バトルを堪能できるセッションとなった。さらにYouTubeで1億回再生という世界的ヒットを記録したプムの代表曲「Lover Boy」も披露され、爽やかなシティポップ・サウンドを引き立てるCharのカッティング・ワークも見どころだ。ライブ中盤の「Future Child」では、ポッチ・バレットと息の合ったパフォーマンスを披露。太く伸びやかなトーンでギターを歌わせたシーンもハイライトのひとつと言えるだろう。

そしてマテウス・アサトを迎えてプレイされたのは、「Nameless Land」と「Smoky」だ。特にマテウスの“どうしてもやりたい！”というリクエストによって実現した「Smoky」では約8分に及ぶ熱演が繰り広げられており、緩急自在のフレージングを駆使しながらギター同士で語り合う素晴らしいセッションをたっぷりと堪能することができる。野音で実現したふたりの名手によるスペシャル・コラボレーションには、観客からも惜しみない拍手と大歓声が送られていた。

アンコールでは、1978年にミッキー吉野が在籍するゴダイゴとともに制作したアルバム『Thrill』に収録された「Tomorrow is Coming to Me」を披露。そしてラストは、時を超えて愛され続けている「Shinin' You, Shinin' Day」が野音のステージに鳴り響き、記念すべきクロージング・イベントは大団円を迎えた。

さらに今回の作品の限定版には、2024年に日比谷野外音楽堂で開催された『For another 100 years』の映像も収録されている。同年6月16日に69歳の誕生日を迎えたCharが、自身のROCK（69）イヤーを記念して開催したライブで、ミッキー吉野と仲井戸“CHABO”麗市がゲスト参加しているのもトピックだ。

ミッキー吉野が華麗な指さばきのオルガンで華を添えた「GOJIMADE MATENAI」、「かげろう」、「The Leading of The Leaving」、「Future Child」、「Wondering Again」、「Uncle Jack」といったナンバーは、普段のライブとは違った表情の魅力的なアンサンブルを楽しむことができるだろう。さらに仲井戸”CHABO”麗市と奏でたRCサクセションの名バラード「いい事ばかりはありゃしない」は、この日のライブを象徴する瞬間のひとつだ。半世紀以上の付き合いになるというふたりの軽妙な掛け合いも魅力的で、“リハの前日に夢の中に忌野（清志郎）君が出てきたよ。きっと（野音に）来たかったんだと思う”という観客の涙を誘うようなMCも含めて、ぜひ作品でその模様を確認してほしい。

また自他ともに認める“ロック界、随一の雨男”の異名を取るCharのアニバーサリー・ライブということで、セットリストには雨にちなんだ楽曲が並んでいるのも特徴的だ。特にアンコールでは、「空模様のかげんが悪くなる前に」→「雨あがりの夜空に」（RCサクセション）→「RAINBOW SHOES」と畳みかけていく流れは必見だ。

100年に及ぶ歴史の中で、数多くのライブの記憶をステージに刻みこんできた日比谷野外音楽堂とChar。今回の映像作品では、世代や国境を越えたミュージシャンたちとともに、野音でしか生まれ得なかった濃密なライブ空間を追体験できる濃厚な内容に仕上がっている。常に現在進行形の表現者であり続けるCharが、ホームグラウンド＝日比谷野外音楽堂で鳴らした珠玉のロック・ナンバーの数々をたっぷりと堪能してほしい。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ZICCA（info@zicca.co.jp）