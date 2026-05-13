【機関投資家・アナリスト様向け】2026年3月期決算および2027年3月期業績予想説明会開催および事前質問受付のお知らせ

東京インキ株式会社

東京インキ株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：堀川聡）は2026年6月2日（火）に機関投資家・アナリストの皆様を対象とした「2026年3月期決算および2027年3月期業績予想説明会」を開催いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

ご多用とは存じますが、この機会に当社のことをより深くご理解いただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_1_c97944ba3e40e7d423aa90c16aa72cd6.jpg?v=202605130851 ]

リアルタイム・ウェビナー形式による開催となり、ご視聴には事前申し込みが必要となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_2_9826f0d785e65add176ff4078afe75d9.jpg?v=202605130851 ]

詳細およびお申し込み方法につきましては、以下のアドレスまでお問い合わせください。

E-mail：tic-ir@tokyoink.co.jp

本説明会は主に機関投資家・アナリストの皆様を対象としておりますが、当日ご参加いただけない方や個人投資家の皆様にもご覧いただけるよう、説明会の動画および資料は後日ホームページにて掲載を予定しております。また、テキスト形式の書き起こし記事についても同様に掲載予定です。

ホームページ掲載予定日

2026年6月5日（金）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_3_301fd35b79aebe7ce6a6b211cfe8de06.jpg?v=202605130851 ]

機関投資家・アナリストの皆様に当社へのご理解をより深めていただくことを目的として、事前にご質問を募集させていただきます。

以下の受付フォームより、ご質問内容を入力いただきますようお願い申し上げます。

いただいたご質問には、可能な限り当日の説明会内で回答させていただきます。

多数のご質問を頂戴した場合やご質問の内容によっては、すべてのご質問にお答えできない可能性がございます。あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、決算説明会当日もZoomウェビナーのQ&Aにてご質問をお受けいたします。

受付期間

2026年5月13日（水）15：00 ～ 2026年5月26日（火）17：00



事前質問受付フォームはこちら

https://forms.office.com/r/3VyDUDfpCG

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_4_e85773f43e4a17bb801c2d70faff8307.jpg?v=202605130851 ]

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

東京インキホームページお問い合わせフォーム

https://www.tokyoink.co.jp/contact/

東京インキ株式会社 管理部門 IRチーム

TEL ：03-5902-7652

E-mail：tic-ir@tokyoink.co.jp

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_5_3d8cd1b478c2b05f7ab11f11e5ca0f49.jpg?v=202605130851 ]

東京インキ株式会社は100年の歴史を誇る総合色彩化学メーカーです。祖業であるインキ事業を基盤に培った経験と技術を活かし、現在ではプラスチック着色剤や機能剤を中心とする化成品事業、各種資材を扱う加工品事業にも展開しています。当社グループのパーパスである『「伝える」「彩る」「守る」ことで、豊かな未来を実現する』を通じて、持続可能な社会に向けた欠かせない製品を提供し、豊かな未来の実現を目指しています。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/28_6_ddbd9f90fa60d831283c095a6c1be7ab.jpg?v=202605130851 ]