「5G TSNと確定性通信の実現と今後の展望」と題して、ソフトバンク株式会社 技術統括 プロダクトR&D本部 小林 謙吾氏によるセミナーを2026年6月17日(水)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26357

[SSKセミナー]

【仕様化から実証へ：産業5Gの最前線】

5G TSNと確定性通信の実現と今後の展望

～ソフトバンクが得た知見と次世代産業システムへの道筋～

[講 師]

ソフトバンク株式会社 技術統括 プロダクトR&D本部

先端技術開発統括部 先端技術高度化推進部

次世代ネットワーク開発課 課長 小林 謙吾 氏

[日 時]

２０２６年６月１７日（水） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本講演では5Gおよび産業用ネットワークの動向について示し、それらが5G TSN(Time Sensitive Networking)の仕様化の状況を踏まえ、産業においてどういったことが実現できるのかをご説明します。

また5G TSNにおいてソフトバンクが実施した実証によって得られた知見について説明し、今後のIT-OT融合などの次世代産業システムについての展望についてご紹介します。

１．現在の5G動向、課題

２．産業用ネットワーク動向

３．5G TSN動向

４．ソフトバンクでの実証結果

５．IT-OT融合への展望

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。