ATENジャパン、「第2回 鉄道技術展・大阪 2026」に出展 ― 映像 × KVMによる統合指令プラットフォームをテーマに、鉄道DXソリューションを展示

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社（本社：東京都荒川区、取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、2026年5月27日（水）～29日（金）に開催される「第2回 鉄道技術展・大阪2026（Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2026）」（会場：インテックス大阪）へ出展いたします。



本展示では、「映像×KVMによる統合指令プラットフォーム」をテーマに、鉄道インフラの高度化・効率化を支える最新ソリューションをご紹介します。分散する現場をつなぎ、運行管理・指令業務の最適化を実現する「ATEN×鉄道DX」をぜひご体感ください。

● 主な見どころ- 運行管理・指令室に最適な統合管理プラットフォームとして多様な情報表示を可能とする最新ビデオウォールプロセッサーとKVMシステムを組み合わせた次世代中央監視システム- 省人化・効率化を実現するセキュアなリモートオペレーション- 鉄道インフラ向け高信頼・低遅延での高精細映像伝送システム

ATENジャパンブース：インテックス大阪 4号館 ブースNo. 4K-17

来場登録はこちら(無料) :https://f-vr.jp/mtij/osaka_registration2026/

● 詳細はこちら（案内状DL）

■「第2回 鉄道技術展・大阪 2026」 開催概要

下記URLより、PDFをダウンロードできますhttps://prtimes.jp/a/?f=d41217-157-fd62522a08e0d84005a5b9eeace8fc85.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/157_1_05d404d729f3c758ea69d6b234093e06.jpg?v=202605130951 ]

来場登録はこちら(無料) :https://f-vr.jp/mtij/osaka_registration2026/

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネジメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/

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