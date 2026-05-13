加藤和樹と橋本さとしが熱唱！「THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし」5月17日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社「THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし」

CS放送「衛星劇場」では、2026年2月に東京・第一生命ホールで行われた「THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし」を、5月17日(日)午後7時30分よりテレビ初放送します。

加藤和樹がホストを務め、ゲストのルーツを辿るコンサート「THE Roots」第4弾のゲストは橋本さとし。共演経験のある加藤和樹と橋本さとしの2人が、沢田研二や安全地帯、Queenの名曲や、「鉄腕アトム」「タッチ」などのアニメ主題歌、「ミス・サイゴン」「レ・ミゼラブル」のミュージカルナンバーなど、多彩な楽曲を披露しました。ぜひご覧ください！

THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし

★CS衛星劇場にて、5月17日(日)午後7:30～テレビ初放送！

2026年2月8日/第一生命ホール

[出演]加藤和樹、橋本さとし

[指揮]山下康介

[演奏]THE Roots チェンバーオーケストラ

加藤和樹がホストを務め、ゲストのルーツを辿るコンサート「THE Roots」。第4弾となる2026年のゲストは、ミュージカル「カム フロム アウェイ」や「ラブ・ネバー・ダイ」などで加藤と共演した変幻自在の演技派・橋本さとし！

舞台で共演を重ね、互いを信頼し合う加藤和樹と橋本さとし。そんな二人だからこそ生み出せる、温かくも熱い音楽空間をお届け。『あずさ2号』『勝手にしやがれ』『ラヴ・イズ・オーヴァー』などの昭和の名曲から、Queenの『I Was Born To Love You』、さらには「ミス・サイゴン」と「レ・ミゼラブル」の中から胸が震えるミュージカルナンバーを熱唱。ここでしか聞けないオーケストラ編成によるアニソンメドレーも必見！二人の表現者が織りなす、一夜限りの極上ハーモニーをお楽しみに！

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[指揮]山下康介

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「THE Roots2024～Kazuki Kato × Daisuke Ono～」(C)宮川舞子

★「THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S79911

★「THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし」予告動画はこちら

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