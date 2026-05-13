～全国の美大・芸大卒展から厳選された20作品が丸の内に集結～『ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2026』開催

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社は、5月25日（月）～6月21日（日）の期間、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2026」（以下、AATM）を開催します。

【AATMとは】

2007年にスタートした若手アーティストの発掘・育成を目的とした現代美術の展覧会です。全国の主要な美術大学・芸術大学・大学院の卒業修了制作展を審査員が訪問し、発掘したノミネート作品の中から厳選した作品を丸の内に展示。さらに審査員による最終審査を実施し、グランプリや審査員賞などを決定します。

20回目の開催を迎えるAATMは、今年も全国18校からノミネートされた200点の作品より、厳選した20作品を展示します。開幕日の5月25日（月）には、20作品の中からグランプリなど各賞を決定し、表彰式を行います。

また、期間中はAATM初回参加作家で、現在も活躍中の作家による特別展「AATM2026 サテライト展」を三菱一号館美術館のEspace 1894にて開催します。

丸の内は今後も、文化・芸術の発信地としてアートとの出会いの場を創り出し、若いアーティスト達の可能性を広げていきます。次世代を担うアーティスト達の清々しく斬新な感性が一堂に会する機会を、ぜひお楽しみください。

ノミネート作品の詳細は、https://www.marunouchi.com/pickup/event/9604/ からご覧いただけます。

＜2025年開催時の様子＞

■「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2026」開催概要

アートアワードトーキョー丸の内 2025 グランプリ受賞作品 相波エリカ 「serious and unimportant」会場の展示イメージ

＜開催日程＞2026年5月25日（月）～6月21日（日）11:00～20:00

※観覧可能時間は変更になる場合がございます。

＜展示会場＞行幸地下ギャラリー

＜入場＞無料

＜主催＞三菱地所株式会社

＜協賛＞株式会社大林組、公益財団法人アイスタイル芸術文化財団、一般財団法人川村文化芸術振興財団、大和証券グループ、能美防災株式会社、丸の内熱供給株式会社

＜後援＞三菱一号館美術館／在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ東京

＜Webサイト＞https://www.marunouchi.com/pickup/event/9604/

＜行幸地下ギャラリー＞

JR 東京駅地下道、直結、丸ノ内線の改札を出てすぐ。

東京駅前、「丸ビル」と「新丸ビル」をつなぐ地下通路のギャラリースペースです。

■AATM2026 サテライト展

第1回目の開催となったAATM2007に参加し、現在も活躍を続ける4名のアーティストの作品を紹介する特別展を開催いたします。

＜日時＞2026年5月25日（月）～6月21日（日）10:00～18:00 ＊会期中無休、入場無料

＜会場＞三菱一号館美術館 Espace 1894

＜出展アーティスト＞小牟田悠介／谷澤紗和子／抜水摩耶／安田悠

【審査員】

今村有策氏（元東京藝術大学 副学長）

木村絵理子氏（弘前れんが倉庫美術館 館長）

後藤繁雄氏（編集者、クリエイティブディレクター、京都芸術大学 名誉教授）

小山登美夫氏（小山登美夫ギャラリー 代表、日本現代美術商協会 顧問）

建畠晢氏（多摩美術大学 名誉教授）

藪前知子氏（東京都現代美術館 学芸員）

小牟田悠介氏（アーティスト、AATM2007出品作家）

池田祐子氏（三菱一号館美術館 館長）

【一次審査を終えた審査員のコメント】

■後藤繁雄氏

古来より、優れたアーティストは、「坑道のカナリア」になぞらえられる。地底で働く鉱夫たちが、来るべき災害を予知するためにカナリアの力を借りたことに由来する。アートアワードトーキョー丸の内の審査で全国の美術大学の卒展・修了展で、アーティストたち

の作品に対面するたびに、その作品が、どのような未来を予知するシルシなのかと思わせられる。しかし、今や未来は単純なものではあり得ない。真実とフェイク、見えないものと見えるもの、善と悪、敵と味方、私と世界、希望と絶望などが、2項対立ではなく、全て入り混じって分離できない社会にたどりついているからだ。

AATMの本年の審査においても強く印象に残ったのは、アーティストたちが、その複雑さを何とかして可視化しようと奮闘している姿、作品である。受け狙いの紋切り型の作品には、魅力がなく、より複雑な道を歩む作品が可能性を持ち、光を放っているように感じた。終わりなき世界を感じさせてくれることが、AATMに結集したアートの力なのだと、改めて感じた。

■建畠晢氏

総じていえば、私的な発想による、広い意味での物語性を宿した表

現が多かったように思う。コンセプチュアルな傾向の作品でも、禁欲的な理知性ではなく、多少なりともインティメイトな気配を有しているのである。この世代ならではのネオポップ的な感覚が共有されているともいえようが、しかし興味深いのは（何も今回に限ったことではないが）、そこになにがしか地域的、環境的な特色が見て取られもすることだ。