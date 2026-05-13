『ペルソナ３ リロード』が50%OFF！「5月PICK UPセール」開催中

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PS Storeおよびニンテンドーeショップにて、アトラスタイトルのセールを開催中です。

『ペルソナ３ リロード』『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』など、アトラスの人気タイトルをお得にお買い求めいただけます。

また、ニンテンドーeショップでは2026年5月18日（月）まで、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が80％OFF、『ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』が85％OFF！こちらもお見逃しなく。

※プラットフォームによりセール期間が異なりますので、ご注意ください。

PS Store

【実施期間】～2026年5月27日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション／\15,510／\7,755／50%

ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50%

ペルソナ３ リロード：エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%

ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%

ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\1,188／40%

ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\1,188／40%

ペルソナ３ ダンシング・ムーンナイト／\2,420／\1,210／50%

ペルソナ５ ダンシング・スターナイト／\2,420／\1,210／50%

真・女神転生V Vengeance／\9,878／\4,939／50%

真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\6,578／\2,960／55%

ダウンロード豪華版『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション／\13,178／\6,589／50%

十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック（新価格版）／\7,678／\3,839／50%

キャサリン・フルボディ／\8,778／\2,633／70%

ソウルハッカーズ2／\9,878／\2,963／70%

ソウルハッカーズ2 25thアニバーサリーエディション／\15,378／\4,613／70%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%

ニンテンドーeショップ

【実施期間】～2026年5月18日（月）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ５ ザ・ロイヤル／\7,678／\1,535／80%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\9,680／\1,452／85%

ニンテンドーeショップ

【実施期間】～2026年5月26日（火）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%

ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%

ダウンロード豪華版『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション／\13,178／\6,589／50%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」

https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

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