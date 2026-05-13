プレシャスデイズ株式会社との共催セミナー「生成AIとRPA、どちらを選ぶべきか？～業務効率化における最適な使い分けと併用の考え方～」

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、プレシャスデイズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：増山 順一）と共催でWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

生成AIとRPA、どちらを選ぶべきか？

～業務効率化における最適な使い分けと併用の考え方～

■参加申し込み

https://ipas-lp.deliv.co.jp/webinar20260520(https://na2.hubs.ly/H05l3k00)

■セミナー概要

現在、多くの企業が生成AIの導入を検討していますが、「RPAと何が違うのか？」「自社にはどちらが適しているのか？」という疑問で足が止まっています。

AIは現場で使われて初めて価値を生みます。本セミナーでは、社内でAIを推進する「AIアンバサダー」の育成を掲げるプレシャスデイズ社と、企業の課題解決を支えるデリバリーコンサルティングが、中小企業の成長に直結する「自動化の最適解」を徹底解説します。

こんな方におすすめ

・AIを試したが、業務に定着していない

・RPAを導入しているが、活用が広がっていない

・どの業務に何を使うべきか判断できない

・PoCで止まってしまっている

・業務自動化の方向性を整理したい

このセミナーで得られること

・生成AIとRPAの役割の違いが明確になる

・業務ごとの適用判断ができるようになる

・AIとRPAを組み合わせた活用イメージが持てる

・導入後に止まらない設計の考え方が分かる

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/101_1_bb7e1285416c78089aeb0c993e5ed428.jpg?v=202605130251 ]

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H05l3pT0)

サービスサイト https://ipas-lp.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H05l3pS0)