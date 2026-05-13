全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する公式会員サービス「いいふろ会員」の会員数が200万人を突破いたしました。 これを記念し、2026年5月12日（火）18:00より「祝！いいふろ会員200万人 大感謝キャンペーン」を開催いたしております。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、いいふろ会員にご登録のうえ、対象の公式SNSアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」&「リポスト」いただいた方の中から、抽選で20名様に大江戸温泉物語グループでご利用いただける宿泊券「いいふろギフト券」2万円分をプレゼントいたします。 新規登録の方だけでなく、既に登録済みの方も対象です。

https://x.gd/D4HfX

■応募期間

2026年5月12日（火）18:00 ～ 5月26日（火）23:59まで

■賞品内容

大江戸温泉物語グループで使える宿泊券「いいふろギフト券」2万円分×20名様 ※TAOYAブランドを含む全国の対象施設で利用可能

■応募方法

本キャンペーンは、以下のInstagramおよびX（旧Twitter）からご応募いただけます。

＜対象公式アカウント＞

【 Instagram 】

【 X（旧Twitter）】

https://x.gd/fGQSV https://x.gd/ZuyfP%20 https://x.gd/lmQH6https://x.gd/l5PtR

■応募手順

1. 上記いずれかの公式SNSアカウントをフォロー 2. キャンペーン投稿に「いいね」&「リポスト」 3. 「いいふろ会員」に会員登録 （任意）キャンペーン投稿に「泊まりたい宿」をコメントいただくと当選確率がアップ！ ※既存会員の方は登録不要

■当選発表・賞品発送について

・当選者にはSNSのダイレクトメッセージにてご連絡いたします ・発送は2026年7月頃を予定しています

■応募条件・注意事項

＜プレゼント応募条件について＞ ・本キャンペーン終了時に対象のSNSアカウントのうちいずれかをフォローしていること ・いいふろ会員登録が完了していること ・日本国内在住の18歳以上の方 ・複数応募は可能ですが、同一人物の複数当選は無効となります ・当選連絡後、期日までに返信がない場合は無効となる場合があります ・「いいふろ会員」のご登録はお一人様につき1アカウントとさせていただいております。複数のメールアドレス等を用いた重複登録はご遠慮ください。 ＜賞品について＞ ・入湯税は別途お客様でのご精算となります ・いいふろギフト券には有効期限がございます。ご注意ください ・ご希望のホテル・宿につきましては、お客様自身でご予約ください ・ギフト券は釣り銭のお渡し、現金とのお引替え、お払戻しはいたしませんのでご了承ください ・ギフト券のご提示はチェックイン・ご精算の際にお願いいたします ※いいふろギフト券の詳細はこちらをご覧ください

https://www.ooedoonsen.jp/gift/

＜その他＞ ・当選DMのなりすましには十分にご注意ください ・DMで個人情報を送付しないようご注意ください ・本キャンペーンは各SNSの主催するプロモーションではありません ・本キャンペーンに関するお問い合わせは受け付けておりません ・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください

■いいふろ会員とは

「いいふろ会員」は、入会費も年会費も無料の大江戸温泉物語グループの公式会員サービスです。 会員ステータスは「グリーン」｢ゴールド」の2種類でステータスごとにお得な会員特典をご用意しています。 ＜主な特典＞ ・宿泊料金10％OFF ・会員限定プランの利用 ・会員限定クーポンの利用 温泉旅行をよりお得に楽しめる会員制度として、多くのお客様にご利用いただいています。

■大江戸温泉物語グループについて

https://x.gd/nqDAJ

全国に温泉ホテル・宿を展開する大江戸温泉物語グループは、気軽に楽しめる温泉宿として、幅広いお客様にご利用いただいております。ファミリー旅行、カップル旅行、ペット同伴旅行など、多様なニーズに対応した施設を全国で運営しています。 詳細はこちら：https://x.gd/5VtNa