【食品企業12,000社を網羅】業界No.1の企業年鑑『食品速報セフティー2026年版』を5月13日に発売

株式会社食品速報

食品業界を専門とした信用調査機関の株式会社食品速報（本社：東京都新宿区）は、2026年5月13日に食品業界の卸、メーカー、小売など12,000社以上を収録した企業情報年鑑『食品速報セフティー2026』（上・下巻、ＣＤ-ＲＯＭ付）を発売しました。

上・下巻ＣＤ-ＲＯＭ付属 価格：66,000円（税込）詳細・購入はこちらから

https://syokuhinsokuho.com/safety2026

『食品速報セフティー』は、食品業界の企業情報を幅広くまとめた資料集で、取引先の情報把握や新規開拓、業界調査などに活用できる実務向けデータブックです。食品メーカー、卸、スーパー、外食、給食・弁当関連企業などの基本情報に加え、業績や取引先、営業品目なども収録しており、営業・調達・与信管理・マーケティング・調査業務を支援します。

『食品速報セフティー 2026年版』の特長

『食品速報セフティー 2026年版』は、食品メーカー、卸、スーパー、外食、給食・弁当など幅広い企業情報を収録した、食品業界関係者向けの実務資料です。「新規営業先のリストアップを効率化したい営業担当者様」「取引先の与信管理や財務状況を把握したい審査担当者様」など、さまざまな用途でご活用いただけます。

・食品関連企業12,000社以上を掲載

・最新の企業情報をもとに編集

・業界関係者の実務に役立つ情報を収録

・営業、調達、マーケティング、調査業務をサポート

・食品業界の動向把握や新規開拓に最適

食品業界の最新企業情報を網羅した年鑑資料、営業・調達・市場調査を強力に支援します。掲載項目

・基本情報：社名・店名・所在地・電話番号・FAX・URL

・企業情報：業種・従業員数・設立／創業年月日・営業品目

・財務情報：取引銀行・株主・5期分の決算データ

・取引情報：仕入先・販売先・事業所・子会社

・人物情報：営業責任者・代表者・代表者略歴

・付加情報：最新の企業動向・業績変動要因などのレポート

商品概要

・商品名：食品速報セフティー 2026年版

・発売日：2026年5月13日（水）

・掲載企業数：12,000社以上

・内容：食品関連企業データ集

・用途：営業活動、販路開拓、仕入れ先調査、市場調査 など

・価格：66,000円（税込）

詳細・購入はこちらから

https://syokuhinsokuho.com/safety2026

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株式会社食品速報について

株式会社食品速報は、食品業界専門の情報提供会社として、業界紙・専門誌の発行、各種データベース・資料の提供を通じて、食品関連企業の皆さまの業務を支援しています。市場動向や企業情報、商品・流通に関する最新情報を迅速かつ的確に届けることで、食品業界の発展に貢献しています。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社 食品速報 企業情報チーム

〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿ＮＳビル

TEL:03-3342-3871