作業着スーツ発祥ブランド「WWS」から、“高温多湿”な日本の夏向けスーツ「WWS Airモデル」が登場！５月15日（金）発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

ブランド累計45万着を突破した作業着スーツブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2026年5月15日(金)から、 “高温多湿”な日本の夏向けスーツとして、WWS史上最軽量かつ超通気の「WWS Airモデル」を発売いたします。今年から、新色チャコールグレーが登場。特殊加工により生地に通気孔を設けることで、風通りの良さを実現しました。

WWS Airモデル 特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/air-model

この度、“高温多湿”な日本の夏向けスーツとして開発した、WWS史上最軽量かつ超通気の「WWS Airモデル」を5月15日(金)より販売いたします。今年から新色チャコールグレーが登場し、２色展開となります。購入者からは「外の風が感じられるほど、服の中までしっかり風が通る」「汗をかいてもべたつかず快適」というお声を多数頂いております。

本商品は、高温多湿の夏に向けた独自開発素材「ultimex Air/アルティメックス エアー」を使用。通気性を極限まで上げるために設けられた通気孔により、風通りが良く蒸れにくい仕様になっています。

さらに、ワッシャー加工により洗いざらしのような風合いを持たせることで、さらりとしたドライタッチでと肌離れの良さを実現。生地以外の裏地やボタンなどの付属品も最小限に抑え、極限までミニマルなデザインにすることで、WWS史上最軽量となっています。ジャケット*は約300gで、自社の通年ジャケットと比較した場合の重量は15%減となっています。パンツはジャケットを脱ぐことを想定して、シャツとの境目がスッキリ見えるよう、サイドのみにウエストゴムを配置しました。*Mサイズの場合本商品は、WWS公式オンラインストアとWWS公式ストア7店舗にて販売いたします。



■WWS AIRモデル 詳細

商 品：AIRテーラードジャケット \24,200（税込）

AIRフルレングスパンツ \16,500（税抜）

カラー：（新色）チャコールグレー/ダークネイビー

サイズ：S/M/L/LL/3L

WWS AIRモデル 特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/air-model

販路：WWS公式オンラインストア、WWS公式ストア（WWS Flagship Store 新宿 / WWSヤエチカ / WWSららぽーとEXPOCITY / WWSディアモール大阪 / WWSサカエチカ / WWSららテラス川口 / <期間限定>WWS NEWoMan横浜）

■WWS(ダブリューダブリューエス)とは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させた“スーツに見える作業着”を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。独自開発の新素材「ultimex」を用い、ストレッチ、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの高機能性を実現。現在の累計販売着数は45万着を突破しています(2026年3月時点)。

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com