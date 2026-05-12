アイディア、配船システムをスチールハブに提供開始

アイディア株式会社

海事産業プラットフォーム〈Aisea（アイシア）〉を運営するアイディア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：下川部 知洋、以下「弊社」) は、株式会社スチールハブ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：檜垣 和幸、以下「スチールハブ」）に配船システムの提供を開始しました。従来の手入力や転記による非効率を解消し、配船業務全体の効率化と精度向上が期待されます。

■開発背景

スチールハブでは、内航・外航の配船業務において、荷主からのオーダーをExcelで収集し、配船表を手作業で作成してきました。荷物の内容や仕向け地までの経路入力には多くの時間と手間を要し、さらに配船表から管理表や請求書へと転記する重複作業が発生していました。その結果、入力ミスや業務負荷の増大が大きな課題となっていました。

■配船システムの概要と導入効果

今回提供を開始した配船システムは、荷主からのオーダーをExcelで取り込むだけで配船表を自動生成し、関連業務まで一気通貫で処理できます。主な効果は以下の通りです。

- 配船計画の自動化と迅速化：従来はExcelで配船表を手作業で作成していましたが、本システムでは荷主からのオーダーを取り込むだけで自動で整理・表示されます。日付や工場ごとの貨物情報が一元管理され、仕向け地までの経路も自動表示されるため、担当者は船の種類を選ぶだけで配船計画を完了できます。- 転記作業の削減とミスの防止：配船表のデータをもとに、配船管理表や請求書を自動生成できます。これにより、手作業での転記が不要となり、入力ミスや転記ミスを大幅に削減します。- 業務効率の大幅な向上：配船計画から請求業務までのプロセスがシステム上でシームレスにつながり、業務全体のスピードと精度が向上しました。

■今後の展望

弊社は、今後もスチールハブ様との連携を深め、AIを活用した配船経路作成など、さらなる改善を進めます。また、この配船システムを広く展開し、物流業界全体のDX化に貢献します。