婚礼用祝儀袋『はれそめ金封』を8月4日（火）に新発売　やわらかな色の濃淡と吉祥紋様が織りなす、祝福のかたち

株式会社マルアイ

「こころ くらし 包む」をモットーに、さまざまな製品を通じて毎日のくらしに彩りと楽しさを提供する紙製品・化成品メーカーの株式会社マルアイ（本社：山梨県市川三郷町、代表取締役社長：村松道哉、以下「当社」）は、この度、やわらかな色の濃淡でお祝いの気持ちをやさしく包み込む婚礼用祝儀袋『はれそめ金封』＜2種（金・桃）、638円（税込）＞を、2026年8月4日（火）に新発売します。

当社は今年で創業138年を迎える紙製品メーカーです。これまで祝儀袋や封筒など、冠婚葬祭や日常の心遣いの場面で人と人の気持ちをつなげる製品を製造・販売してきました。祝儀袋においては業界トップシェアを誇り、紅白の水引をあしらった和風の伝統的なものから現代的で色鮮やかなものまで、約200種類の祝儀袋を取り揃えています。

こうした背景のもと、当社は婚礼用祝儀袋のより一層のラインアップ拡充を図り、新デザインの『はれそめ金封』を2026年8月4日（火）に発売します。

『はれそめ金封』は、現代和装のトレンドである、やわらかな色の濃淡をベースに、ハレの日にふさわしい吉祥紋様を取り入れた婚礼用金封です。友禅和紙のワンポイントと、随所にあしらわれた箔の輝きが、華やぎを添えます。

ラインアップは「金」と「桃」の2種類です。「金」には“未来永劫”を意味する吉祥紋様・青海波を、「桃」には“永遠”を意味する吉祥紋様・霞紋様をあしらい、二人の末永い幸せを願う気持ちを込めています。

ワンポイントに友禅和紙を使用二人の幸せを願う気持ちを込めた吉祥紋様

本製品には「らくタッチ」構造（※）を採用しています。封筒のような作りとなっており、本体裏面のフタを開閉するだけで中身を出し入れすることができます。水引飾りを外したり本体の紙を広げたりする手間がないため

祝儀の準備や受け渡しが、よりスマートに行えます。

※「らくタッチ」の構造は実用新案登録済です。（実用新案登録第3250863号）

また、「お名前書き方ガイド」付きのため、短冊への記名が綺麗に行えます。

製品名：はれそめ金封

価格：638円（税込）／種類：2種（金・桃）／製品寸法：W100×H180mm／内容：本体1枚、短冊2枚（壽・御結婚御祝）、中袋1枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c01039916/

マルアイについて

1888（明治21）年創業。山梨県市川大門に本社を構え、祝儀袋や事務用封筒などの日用紙製品と、食品や精密機器を保護するための産業用包材を製造・販売しています。中でも祝儀袋・不祝儀袋は合わせて約500種類以上を展開し、業界で高いシェアを占めています。「こころ くらし 包む」をモットーに、みなさまの暮らしを豊かにする製品を提供しています。

社名：株式会社マルアイ

代表：村松道哉

本社所在地：山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2603番地

設立：昭和22年5月30日

HP：https://maruai.co.jp