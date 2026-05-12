「Rakuten Original」天然水・炭酸水が静岡県小山町のふるさと納税に返礼品として初登場！　静岡県小山町

LR株式会社

ECサポートなど行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税支援を担う静岡県小山町において、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」のプライベートブランド「Rakuten Original」の天然水・炭酸水をふるさと納税の返礼品として登録いたしました。

今回は天然水と炭酸水の2種類をご用意しています。

富士山の地層で長い年月をかけて生まれた、すっきり飲みやすい天然水と炭酸水です。

お好みに合わせてお選びください。

返礼品紹介

【楽天オリジナル 富士山 の 天然水 500ml ＜ 選べる本数 ＞ 24本 / 48本】

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水は、すっきりとした飲みやすさが特長。本数が選べるため、防災備蓄にもぴったりです。

【セット内容】＜500ml＞

▼通常便

・24本入（1ケース）

・48本入（2ケース）

【寄附額】3,700～7,400円

【受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f223441-oyama/103a1/)

【楽天オリジナル 富士山 の 強炭酸水 500ml ＜ 選べる本数 ＞ 24本 / 48本】

富士山の大自然が育てた、自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい炭酸水。本数をお好みで選べます。

【セット内容】＜500ml＞

・24本入（1ケース）

・48本入（2ケース）

【寄附額】4,000～8,000円

【受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f223441-oyama/11a44/)

小山町について

静岡県東部、富士山の麓に位置する小山町。

富士山から広がる四季折々の風景の中に、世界遺産や伝統文化財が息づいています。

昔話でおなじみの「金太郎伝説」や自然と調和した体験型の観光スポットなど

地域に根差した体験が人々の心を惹きつけています。

富士山の伏流水を使った飲料や農産物、富士の湧水で育てた「金太郎マス（ニジマス）」など、ブランド化にも取り組んでいます。