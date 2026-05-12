「株式会社 駿河深海漁軍」設立のお知らせ

株式会社Fiocco

株式会社 駿河深海漁軍

この度、８千万年の眠りから目覚めたラブカ大佐は、株式会社駿河深海漁軍を設立することと相成りました。またあわせて仮設本部を「はなまる薬局下香貫馬場店」に設立したことをお知らせいたします。

株式会社駿河深海漁軍とは

当社は、ラブカ大佐を筆頭に、沼津そして静岡を我がものとし、駿河帝国を築くことを目的に、沼津市に実在させた企業です。駿河湾湾内深海総本部に残る個性豊かな怪人たちを復活させるため、日々勢力を拡大させてまいります。

駿河深海漁軍仮設本部駿河深海漁軍設立の背景

2026年5月、沼津に新たなヒーロー

「ハナマルマン」が誕生しました。しかし戦う怪人がいない事が発覚したため、急遽ラブカ大佐に目覚めていただき、当社を設立いたしました。また、その拠点をハナマルマン在住のはなまる薬局に構える事で、設備投資を極力抑え、いつでも戦え、いつでも侵略出来る体制を整えるに至りました。

薬剤戦師ハナマルマンとは

薬剤戦師ハナマルマンは2026年に静岡県沼津市の企業「株式会社Fiocco」の代表取締役「毛塚友浩」が決起して誕生した新ヒーローです。はなまる薬局は創業2021年。計２店舗を沼津市内で経営しており、同社社長の毛塚が『ヒーローマーケティング』という書籍に出会い、誕生に至りました。

薬剤戦師ハナマルマン

大賀 崇浩 『ヒーローマーケティング』幻冬舎（2024年）

著者は、福岡で1902年に創業し、調剤薬局やドラッグストア等121店舗（2026年現在）を展開する株式会社大賀薬局の代表・大賀崇浩氏。薬剤戦師オーガマンの活動を通じて紹介される内容に、自身の薬局でも取り入れられるものだと感じた毛塚は大賀氏に直接会いに行くことに。そこで意気投合し、はなまる薬局は歴史も、店舗数も大賀薬局には遠く及ばぬものの、ここ沼津で大賀薬局の軌跡をたどり、新たな薬剤師のヒーロー「ハナマルマン」として活動していく事を決心しました。ハナマルマンは、沼津市を中心に近隣市町村や県内の様々な企業・行政などとの活動を通じて地域活性化や企業間、地域間の連携を強めていきます。また、保育園幼稚園訪問などを通して残薬問題の解決に取り組む「やくいく活動」や、観光活動にも力を入れ「心の健康」などにも切り込んでいくヒーローです。

駿河深海漁軍ラブカ大佐ラブカ大佐とは

ラブカ大佐は、日本一の深さを誇る駿河湾の海底で長年眠っていましたが、ハナマルマンの誕生に呼応するように復活しました。郷土愛を力に変え、駿河帝国建国のために沼津の、そして静岡の魅力を各地に伝えていき、この街の文化をさらに発展させ、どうやら駿河帝国にしようと目論んでいます。可愛らしい見た目とは裏腹に芯の通った頼りがいのある怪人です。

駿河深海漁軍 法人化の目的

沼津はこれまで『ラブライブ!サンシャイン!!』を中心に、IP（知的財産）の活用を他の地域より広く行ってまいりました。10周年を迎え、ひと区切りとなったラブライブをこれからも大切にしつつ、沼津がこの10年で培ったIPに係る経験を元に、この街自身が新たなIPを生み出す事が必要だと考えています。

また静岡県では、若年層の流出による人口減、少子化が全国ワーストクラスで進行し続けています。子どもたちが減ってしまったからと言って、子どもたちに出来ることが減ってしまう事はあってはなりません。私たちが幼い頃に大人からもらった沢山の体験を、大人になった私たちが今の子どもたちに返していくこと。これが駿河深海漁軍が最も大切にする行動理念です。

子供たちと触れ合うハナマルマンとラブカ大佐

これまでを大切に、これからを作る。

子供たちの未来、諦めない。

この理念のもと、駿河深海漁軍は拠点を構え、新たな一歩を踏み出しました。ライバルや仲間を増やしながら、この街の環境保全や魅力を伝える教育活動、そして地域に根ざした文化創造に取り組み、未来につながる価値を創出してまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

報道関係者様お問い合わせ先

はなまる薬局 下香貫馬場店 担当：毛塚

電話：055-935-1700

メール：kezuka@fiocco.co.jp