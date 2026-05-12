EC事業者交流会（第13回）を開催しました!

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年4月22日（水）に東京都内にて「【第13回 EC事業者交流会】～国内・越境EC戦略を大公開～ EC事業者限定！プロと直接相談できる交流会」を株式会社ボトルシップ、SHOPLINE Japan株式会社、ZenGroup株式会社との共催で開催しました。

■EC事業者交流会とは？

EC事業者交流会は、ECサイト売上・集客に課題がある方、リソース不足でECサイト運営が上手く回せていない方、効果的なECサイト構築～運用・運営まで一貫して学びたい方などを対象に、各回にテーマを設けてセミナーを行い、気軽に情報交換できる会として、定期的に開催しております。

弊社は、通販事業者様向けのカスタマーサポート、受注処理代行サービスを展開しています。

◆業界歴10年以上の、EC専門運用代行サービス「ECサポロジPlus」◆

手間の掛かるお客様対応（メールや電話対応）を始め、受注処理、注文受付コールセンター、継続的なお客様へのフォロー電話などのEC通販・ネットショップの運用業務を365日体制、ワンストップで対応します。

＜イベント当日の流れ＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/383_1_27527211013adccc4d45255dab0e05e0.jpg?v=202605131251 ]

■当日の様子

今回は、EC事業者の皆様を対象に、国内外での販路拡大に活かせる内容が盛りだくさんのミニセミナーや、EC事業者様や共催各社が自由にお話できる全体交流など、充実したお時間となりました。

【サービス紹介】

はじめに、弊社マーケティングアソシエーション株式会社よりサービス紹介を行いました。

【セミナー】

サービス紹介の様子

続いて、共催会社様のセミナーパートになります。

今回は、『国内・越境EC戦略を大公開』をテーマのもと、株式会社ボトルシップ様、SHOPLINE Japan株式会社様、ZenGroup株式会社様よりセミナーにご登壇いただきました。

株式会社ボトルシップ様

新年度に見直すべきECマーケティング戦略 ～売上が伸びるショップの共通点～

株式会社ボトルシップ様のセミナー風景SHOPLINE Japan株式会社様

「売れる」の定義が変わる。ライブコマース成功事例から読み解く、2026年・越境ECのシン・常識

SHOPLINE Japan株式会社様のセミナー風景ZenGroup株式会社様

【無料で始められる海外進出】集客支援型越境ECバナー『ZenLink』と越境ECモール『ZenMarket』のご紹介

ZenGroup株式会社様のセミナー風景

各社より、国内・越境ECにおける成長戦略や成功事例が多数紹介され、会場にいらした方々も興味深そうに耳を傾けていらっしゃいました。

【交流会】

サービス紹介、セミナーの後は、交流会パートに移ります！

ご参加いただいた企業様同士で、自由にお話いただきながら、名刺交換をしていただける時間となっております。

ケータリングや飲み物も用意され、カジュアルな雰囲気の中で交流会がスタートしました。

交流会の様子

普段は交流する機会の少ないEC事業者同士の会話も盛り上がっており、同じ業界で働く方々が日々抱えている課題や最新情報を交換する、有意義な時間になったのではないかと思います。

▼ご参加いただいた方の感想を紹介

交流会の様子

・今後見据えている海外展開の参考になりそうな内容が聞けてよかった。

・EC事業者同士関わる機会があまりないので、今回名刺交換できてよかった。

・各社のサービスを詳しく知ることが出来てよかった。

ありがたいお声をたくさんいただきました。

ありがとうございました！



そして、あっという間にイベントは終了のお時間となりました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

今後も、EC業界の情報を交換できる交流会を開催していきますので、皆様のご参加をお待ちしております！

＜最後に＞

「第13回 EC事業者交流会」は大盛況のうちに終了しました！

弊社では、定期的にEC事業者交流会を開催しており、次回は7月頃に開催を予定しております！

詳細は以下のサイトにて掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。

皆様のご参加をお待ちしております！

■次回の開催予定

当社では、定期的にEC事業者交流会を開催しています。

▼次回開催についてはこちら！

https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/(https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

▼弊社が運営するEC業界向けメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/(https://makasete-ec.jp/naruhodo/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

■『ECサポロジPlus』とは

サービスの詳細はこちら :https://ma-inc.jp/service/ec_saporoji_plus/lp/(https://ma-inc.jp/service/ec_saporoji_plus/lp/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

手間の掛かるお客様対応（メールや電話対応）を始め、受注処理、注文受付コールセンター、継続的なお客様へのフォロー電話などのＥＣ通販・ネットショップの運用業務を365日体制、ワンストップで対応します。

■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/