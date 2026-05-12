アンデルセン「デンマークフェア2026」開催のお知らせ～ Active Denmark! 私の好きなものが、好き。～2026年6月1日（月）～6月30日（火）

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

株式会社アンデルセン（広島市中区鶴見町2-19、代表取締役社長執行役員 松本真一）は、2026年6月1日（月）から30日（火）まで「デンマークフェア」を開催いたします。

広島アンデルセン 公式サイト :https://www.andersen.co.jp/hiroshima/

今年のテーマは「Active Denmark!」

幸せの国と称されるデンマークの国の人たち。「人生の舵取りは自分で」という考えで、自分が本当に良いものを日々の生活に取り入れ、心豊かに過ごしています。2026年のテーマは、自分の好きを発見することを「Active」と表現し、私の好きなもの・ことをあらためて見つめ直し、日々の暮らしの選択（矢印）を変えてみよう！というフェアにしたいと考えています。デンマークの人たちが愛するさまざまな暮らしの提案や体験を通じて、みなさまの「好き」を見つけるためのヒントをお届けします。

■開催場所

・広島アンデルセン（広島市中区本通7-1、https://www.andersen.co.jp/hiroshima/）

・全国のアンデルセン（https://www.andersen.co.jp/）

・アンデルセンネット（https://www.andersen-net.jp/）

デンマークのおいしさが今ここに

１）世界に認められたデンマークの人気のハンバーガーショップ「ガソリングリル」日本初上陸

旗艦店「広島アンデルセン」のデンマークフェアで期間限定のPOPUPを開催。ガソリングリルは2017年アメリカ・ブルームバーグ社が選ぶ「世界トップ27バーガー」に選出された名店です。オーナー クラウス氏の地産地消の考えを大切に、広島の食材を随所に使い、つくりあげた4つのバーガーをお届けします。

販売期間：2026年6月1日(月)～6月30日(火)

販売場所：広島アンデルセン2Fレストラン

提供時間 11:00～17:00（L.O.16:00）

- Hiroshimaバーガー 1,980円- オリジナルバーガー 1,650円- チーズバーガー 1,760円- バターバーガー 1,760円- その他（ポテト、チキンナゲット、ドリンク2種）

ーガソリングリルとはー

2016年、創業者クラウス・ウィットラップ氏がコペンハーゲンに設立したハンバーガーショップ。オーガニック・地元食材・ハンドクラフトにこだわり抜いたそのおいしさは、デンマーク国内にとどまらず、海外からの観光客にも広く愛されています。6月1日にはクラウス氏もお店にやってきます！

２）コペンハーゲンっ子が愛するアンデルセン・デンマーク店のパン・スイーツ

ガソリングリル特設ページ :https://www.andersen.co.jp/hiroshima/gasolinegrill/6月1日・7日は特別なイベントも。詳細はこちらから

デンマーク店の商品を日本でアレンジしてお届け。日本でもない、デンマークでもない、ふたつの国のよさが、ひとつになった新しいおいしさです。

販売期間：2026年6月1日（月）～30日（火） 販売場所：アンデルセン全店（一部店舗をのぞく）

味噌を使った人気のデニッシュ

MISOキャラメルデニッシュ 292円

実はピザが好きなデンマークの人たち

（左）ポテトとマスカルポーネのピザ432円（右）トマトと2種のチーズのピザ411円

後絞りのクリームのパンが最近のトレンド

（左）マスカルポーネのクリームパン（いちご＆ルバーブ）389円（右）マスカルポーネのクリームパン（レモン）389円

広島アンデルセン限定

【広島アンデルセン限定】コンテストの受賞経験があるデンマーク店パティシエの人気のケーキが今年も登場

（左）ジューン（ゆずとラズベリー）734円（右）Lady in green（洋梨とヘーゼルナッツ）918円

３）デンマークから着想を得て、ベーカーが開発した特別な味

【広島アンデルセン限定】

ラズベリーとクリームチーズのデニッシュ 486円

デンマークの国旗をモチーフにした華やかな味わいのデニッシュペストリー

デンマークのパン（シリアル）972円（1本）486円（1/2本）

昨年のフェアで発売以来、すっかり人気者の種実の香ばしさあふれるパン※広島アンデルセンの取り扱いなし

４）デンマークの人たちは全粒穀物のパンを選んでいます

1000年も昔からデンマークでつくり続けられている「ロブロ」（ライ麦パン）は近年、その価値が見直されています。冬の野菜に乏しかったデンマークでは、ライ麦の全粒穀物でミネラルやビタミンをとる考えが根付いていました。栄養価に優れる「ロブロ」は、暮らしの糧であり、人にもやさしいパンなのです。

【広島アンデルセン】【アンデルセンネット】(https://www.andersen-net.jp/)

ホールグレイン・ロブロ 1,620円（1本） 810円（1/2本） 405円（1/4本）

【アンデルセンネット】(https://www.andersen-net.jp/)

ラグブロートのスメアブロセット 7,992円 ※送料込

【アンデルセン】

ライ麦＆穀物ブレッド（4枚入） 378円

■全粒穀物のパンと一緒にどうぞ

（左）デンマークバター（有塩・食塩不使用） 1個1,782円

（右）Thise社のチーズ（100g）各種 950円～※広島アンデルセン限定

■全粒穀物のパンを使った本格的なスメアブロが楽しめる

【広島アンデルセン】

（左）石窯ローストビーフとニシンのスメアブロ 2,000円ブレッドバー付き（２Fレストラン）

（右）スメアブロ各種 950円～（デリコーナー）

デンマークで広がるホールグレインパートナーシップ

「デンマーク・ホールグレイン（全粒穀物）パートナーシップ」は、2008年に設立された官民連携の取り組みで、食糧庁をはじめ、健康団体、小売業、食品メーカー、給食分野など29の組織で構成されています。このパートナーシップは、全粒穀物の摂取を促進し、国民の健康増進を図ることが目的。公式の食事指針のひとつである1日90g以上の全粒穀物の摂取を広めるため、全粒穀物が豊富で脂肪・塩分・糖分が少ない基準を満たす商品にはオレンジのロゴが貼られ、売り場などで一目でわかるようになっています。

フェアのはじまりを、ごいっしょに。

昨年のオープニングセレモニーの様子１）前夜祭ディナー Nordic meet rocal【要予約】昨年の前夜祭の様子

駐日デンマーク王国大使公邸エグゼクティブシェフと広島が紡ぐスペシャリテ。ニューノルディック・キュイジーヌの「地産地消」の考え方と日本の食材を融合させた一夜限りの特別なディナー。フェアのはじまりを一緒にお祝いします。

日時： 5月31日（日）18:00～20:30

会場： 広島アンデルセン 5F スカンジナビアホール

会費： 15,000円（50名様）

２）オープニングセレモニーヤール・フリース＝マスン駐日デンマーク王国大使

駐日デンマーク王国大使をお迎えしてお祝いします。お祝いに欠かせないデニッシュペストリーを特別にながーくしてご用意。ゲストがパンカットを披露し、フェアのはじまりを告げます。

日時 ： 6 月 1 日（月） 10：00～10：05

場所 ：広島アンデルセン 本通側入口

※セレモニーの後、ヒュッゲパークではお祝いしてくださったお客様にもデニッシュペストリーをおすそわけ。10:30からはキッチンカーよりガソリングリルのハンバーガーをお楽しみいただけます。

ヒュッゲな楽しさがいっぱい

パーティ・イベント・セミナー in 広島アンデルセン

ガソリングリルのイベント

１）ガソリングリル・オーナー クラウス氏来店イベント

日時：2026年6月1日(月) 10:30～17:00

会場：広島アンデルセン ヒュッゲパーク

内容：オーナーのクラウス氏が登場し、キッチンカーからハンバーガーを提供します

２）ガソリングリルキッチンカー in サゴタニ牧場

日時：2026年6月7日(日) 11:00～15:00

会場：サゴタニ牧場（広島市佐伯区湯来町白砂11207-2）

内容：キッチンカーが出張。大自然の中でハンバーガーをお届けします

アンデルセン・デンマーク店 ニクラスさんに学ぶ初夏のスイーツ教室【要予約】

日時：6月3日（水） 10:30～14:00

会場：広島アンデルセン 3Fカルチャールーム 会費：7,700円（16名様）

デンマーク店のニクラスさんのアクティブライフについてのお話を伺いながら、伝統的なお菓子「Medaljer（メダリエ）」 の作り方を教えていただきます（同じデンマーク店のハイジさんも参加）。デンマークのお二人とヒュッゲなひとときを過ごしましょう。

ライ麦100％のパン「ロブロ」を楽しむワークショップ【要予約】

日時：6月12日（金） 11:00～13:00

会場：広島アンデルセン 3Fカルチャールーム 会費：7,200円（16名様）

広島アンデルセンのベーカーとシェフと一緒に、「ホールグレイン・ロブロ」を楽しみましょう。まず、ベーカーがプロのつくり方を実演。そのあとは、ロブロとあわせるペーストやサンドイッチをシェフといっしょにつくってランチタイム。とことんロブロを楽しむ2時間です（ロブロのお土産付き）。

花とコーヒーのある暮らし【要予約】

日時：6月20日（土） 13:00～14:30

会場：広島アンデルセン 4Fデンマークルーム 会費：5,000円（20名様）

デンマークの人たちの暮らしには、当たり前のようにお花とコーヒーがあります。どちらもヒュッゲに過ごすための相棒のようなもの。初夏の暮らしを彩る花の飾り方、そして一杯のコーヒーができるまでのストーリーを聞きながら、毎日の何気ない時間がいっそう華やぐワザを学びましょう。

料理研究家＆インテリアデザイナー 行正り香さん

行正り香さんのActive life

6月にデンマークを旅される行正り香さん。最新のデンマークの情報はもちろん、旅先で出会ったおいしものやおすすめスポットをご紹介いただきます。ディナータイムは「照明」、ランチタイムは「テーブルコーディネート」をテーマにお話しいただきます。「インテリア・デンマーク・旅」をキーワードに、行正り香さんと一緒にActiveな暮らしをみつけましょう。

１）トーク＆ディナー【要予約】

日時：6月29日（月） 18:30～21:00 会場：広島アンデルセン 5Fスカンジナビアホール 会費：14,000円（40名様）

２）トーク＆ランチ【要予約】

日時：6月30日（火） 11:00～13:30 会場：広島アンデルセン 5Fスカンジナビアホール 会費：11,000円（40名様）

北欧ライフスタイルマーケット

日時：6月23日（火）～28日（日） 10:00～19:00（最終日16:00まで）会場：広島アンデルセン 5Fスカンジナビアホール

「ここちよい夏のおうち時間を楽しむ」をテーマに、今年も開催します。よいものを長く使うという北欧の考えをお手本にアイテムを選びました。ちょっとした暮らしのアイデアもいっしょにご紹介していきます。

イベント・セミナーのご予約はこちらから :https://reserva.be/hiroshimaandersenculture

■夜はデンマークの食をビュッフェで！

クリスピーデニッシュポーク、スメアブロ、フリカデラ、デンマークのごちそうが勢ぞろい。ビール「カールスバーグ」とごいっしょにごちそうをお楽しみください

場所：広島アンデルセン２Fレストラン

日時：6月1日～6月30日 ※店休日6月17日を除く 18：00～21：00（最終受付 19：30、L.O.20：30）

料金：平日プラン 大人 5,000円 子ども 3,000円

週末プラン 大人 5,500円 子ども 3,200円※子どもは小学生以下、4才未満無料

◎フリードリンク（アルコールあり）＋2,000円、フリードリンク（アルコールなし）+1,000円

取扱店舗：広島アンデルセンビュッフェのご予約はこちらから :https://yoyaku.toreta.in/andersen-hiroshima/#/

広島アンデルセンでは期間中スタンプラリーを開催中。対象商品をお買い上げごとにスタンプを一つ差し上げます。スタンプを集めて、抽選会でヒュッゲなプレゼントを当てよう！

抽選期間 6月1日（月）～6月28日（日）※最終日16:00まで

抽選場所 広島アンデルセン５F（北欧ライフスタイルマーケット）会場内

※価格は全て税込み表記です。

■ガソリングリル(https://www.gasolinegrill.com/)について

デンマークフェアリーフレット :https://www.andersen.co.jp/hiroshima/assets/AN_DF2026.pdf商品情報など、詳しくはこちらからご覧ください。

2016年に設立。「ガソリングリル（Gasoline Grill）」の店名の由来は、1号店がガソリンスタンドの跡地にできたことから。創業者のクラウス氏が、アメリカ留学中に出会ったハンバーガーの味が忘れられず、その味を再現したいと開業しました。現在は駅、空港、サッカー場、文化施設などに10店舗（2026年5月12日時点）を展開し、国内外から多くのお客様が訪れています。

■広島アンデルセンについて

広島市中区本通にあり、全国でベーカリー事業を展開するアンデルセングループの旗艦店。1967年にベーカリーとレストランの複合店としてオープン。「食卓に幸せを運ぶ」という思いのもと、パンだけでなくデリカテッセン、ワイン、チーズ、お花までを取り揃え、パンを楽しむための商品やサービスを展開しています。

デンマークフェアについて

デニッシュペストリーとの出会いが、アンデルセングループとデンマークとの交流のきっかけでした。創業者の高木俊介は、1959年の欧米視察でデニッシュペストリーに出会い、そのおいしさを日本にも届けたいと商品化。以降、パン作りの技術を学ぶだけでなく、デンマークの精神や感性、そこで暮らす人々の心豊かな暮らしぶりに感銘を受け、企業の手本にしたいという想いから、交流を重ねてまいりました。1968年には、広島アンデルセンの開店1周年を記念して、初めてデンマークフェアを開催。1984年の再開を経て現在まで、デンマークの文化、イベント、商品などを通じて、その豊かな暮らしや生き方をお客様にお伝えしたいという想いから、毎年大切に開催しているフェアです。

第1回デンマークフェア（1968年）

広島アンデルセン

【住所】〒730-0035 広島市中区本通7-1

【電話】082-247-2403

【営業時間】

・1F ベーカリーマーケット 10:00-19:30

[サンドイッチスタンド] 7:30-17:00（オーダーサンドイッチ ラストオーダー 15:00）

・2F レストラン 平日 11:00-21:00／土日祝 7:30-21:00（ラストオーダー 20:30）

※デンマークフェアの6月は、6月17日（水）が店休日です。年末年始や店休日、臨時休業など詳細は、広島アンデルセンのホームページ、またはSNSにてご案内いたします。

【アクセス】

・JR広島駅よりタクシーで10分

・広島電鉄【広島港（宇品）行】「本通」下車徒歩2分

・広電バス[広島電鉄1号線 広島港(宇品)行]「本通」下車徒歩2分

【公式HP】https://www.andersen.co.jp/hiroshima/

【公式SNS】https://www.instagram.com/hiroshima_andersen_official/