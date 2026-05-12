限りなく水に近い使い心地で、デリケートな妊娠中のお口をすっきり洗浄　マタニティ向けマウスウォッシュ「Urumom（ウルマム）」を新発売

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、妊娠期のデリケートなお口の状態に着目したマタニティ向けマウスウォッシュ「ウォータリーマウスウォッシュ Urumom（ウルマム） For mom」を、2026年5月25日（月）より、ピジョン公式オンラインショップ（https://shop.pigeon.co.jp/products/1046472）をはじめ、主要ECモールのピジョン公式店(※1)、Amazon.co.jp(※2)にて発売いたします。

また、本発売に先立ち、2026年5月12日（火）より、ピジョン公式オンラインショップ、公式楽天市場店、Amazon.co.jpにて先行予約販売を開始いたします。先行予約期間中は、ピジョン公式オンラインショップでポイントが＋9倍になるほか、公式楽天市場店やAmazon.co.jpでもお得なポイントアップキャンペーンを実施いたします。

本商品は、体調変化により香りや刺激に敏感になる時期でも、無理なくお使いいただけるよう「水のような使い心地」を追求した低刺激設計の洗口液（マウスウォッシュ）です。

■ 思うように磨けない時期のママへ。無理なく続けられるオーラルケアを提案

妊娠期はホルモンバランスの変化により、お口の環境を保つのが難しくなりやすい時期といわれています。一方で、体調の変化により、歯ブラシを口に入れることや、一般的なオーラルケア製品の香り・味・刺激が負担に感じられることも少なくありません。

当社調査(※3)では、つわりを経験した妊婦の約7割が「妊娠前より丁寧に磨けなくなった」と回答しており、インタビュー(※4)の中で「水でゆすぐだけ」の対応にとどまっている方がいるという実態が浮かび上がりました。そこで当社は、妊娠期のデリケートなお口にもさらりとなじむ、“限りなく水に近い使い心地”を追求しました。着色料・香料・アルコール・パラベンを使用しない無添加処方を採用し、刺激や清涼感を抑えています。やさしい口当たりにこだわることで、妊娠期のデリケートなお口でも使いやすく、無理なくオーラルケアを続けられる新たな選択肢を提案します。

※1 公式楽天市場店、公式Yahoo!ショッピング店、公式Qoo10店

※2 Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※3 2025年2月 ピジョン調べ オーラルケアについての調査（n=300）対象者：妊娠中に中度（症状があるが、安静にしていれば落ち着いた）以上のつわりを経験している、妊娠中または月齢0～3ヵ月の子どもを持つお母さま

※4 2024年5月 ピジョン調べ マタニティオーラルケアについての調査（n=6）対象者：妊娠中に中度（症状があるが、安静にしていれば落ち着いた）以上のつわりを経験している、妊娠中または月齢0～3ヵ月の子どもを持つお母さま

■ 社長直下プロジェクト「PFA」から誕生

PFA（Pigeon Frontier Awards）は、ピジョンの全社員から自由なアイデアや新規事業構想を募り、優れた提案を表彰するとともに、将来的な事業化を視野に入れて育成・推進する社長直下のプロジェクトです。本商品は、部署や職種の垣根を越えたメンバーが「ママにも自分自身を大切にしてほしい」という強い想いのもと、妊娠期ならではの口内環境の悩みに向き合い、検証と改良を重ねて誕生しました。

社員の挑戦を応援 ～PFA(Pigeon Frontier Awards)～

https://www.pigeon.co.jp/sustainability/social_top/human_resource/

■ PFAリーダーコメント（伊藤可南子・クリエイティブデザインＧ）

このプロジェクトは当時新入社員だった同期3人のメンバーの一人が、妊娠中の歯磨きの難しさとその重要性を知ったことがきっかけでした。実際につわりを経験したママへインタビュ-を重ねていく中でママたちのつわりの大変さは人それぞれであり、歯磨きがしにくくなるママも確かにいるということが分かりました。少しでもその大変さに寄り添いたいという想いから、水のような使用感のマウスウォッシュになるようこだわりました。ママ自身が心地よく過ごせることで、赤ちゃんの健やかな未来につながって欲しいと願っています。

■ 商品特長

１.妊婦さんのための“限りなく水に近い”使い心地のマウスウォッシュ

妊娠期はホルモンバランスの変化や体調の影響により、香りや味、刺激に敏感になることがあります。本商品は、清涼感や香味を付与する成分を極力使用せず、低刺激・無香料処方を採用しました。水に近い新感覚の使い心地なので、妊娠期のデリケートなお口に、やさしくなじみます。

２.水だけでは落としにくい汚れを、天然由来成分「エリスリトール」がすっきり洗浄

お口の中のねばつきや、汚れのかたまりに着目し、天然由来成分エリスリトール（清掃剤）を配合しました。お口をゆすぐことで、汚れのかたまりを分散しやすくし、汚れやねばつきなどの不快感を軽減します。加えて、キシリトールやアラントインなどの湿潤剤も配合し、妊娠期の口内環境を考慮した処方設計としています。

３.妊婦さんのことを考えた「4つの無添加」と暮らしになじむデザイン

無着色・無香料・ノンアルコール・パラベンフリーの無添加処方。アルコール特有の刺激を抑えているため、産前・産後を通して継続してご使用いただけます。ボトルは水の波紋（Wave）をモチーフに、暮らしの空間になじむシンプルな外観を採用しました。

■ 商品概要

■ 発売記念キャンペーンを開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48454/table/265_1_5ec39daf771863e141b96f8a9eceefc7.jpg?v=202605121151 ]

発売を記念し、本商品が抽選で20名様に当たるキャンペーンを開催いたします。詳細や応募方法は、下記のピジョン公式 SNS アカウントよりご確認ください。

【応募期間】2026年5月12日（火）～ 2026年5月22日（金）10:00まで

【当選者数】20名様 ※応募者多数の場合は、抽選となります。

【ピジョン公式SNSアカウント】

インスタグラム：https://www.instagram.com/pigeon_official.jp/

X：https://x.com/pigeoninfo

ピジョン株式会社

ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。

60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。

ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。



赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。

https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/