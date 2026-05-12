【グットリのふるさと納税クーポン】待望の“宿泊単体”利用がスタート！第一弾は「名古屋市」限定！

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『Good Trip Express（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、ふるさと納税の返礼品として提供している「旅行クーポン」の対象範囲を拡大いたしました。

これまで本サービスは「航空券＋宿泊」のセットプラン限定で展開しておりましたが、利用者様からの「宿泊単体でも利用したい」という多くのリクエストにお応えし、このたび宿泊施設のみのご予約でも割引が可能となりました。

第一弾の対象自治体は、美食と歴史の街・愛知県名古屋市。飛行機での旅はもちろん、新幹線や自家用車を利用した名古屋滞在でも、ふるさと納税を賢く活用したスマートな旅をお楽しみいただけます。まずは名古屋市からスタートし、今後も順次対象エリアを拡大していく予定です。

お待たせいたしました！愛知県名古屋市の≪ホテルのみ≫ふるさと納税クーポン開始いたしました♪

多くのお声をいただいていた「≪ホテルのみ≫のふるさと納税クーポン」を、まずは名古屋市にて開始いたしました。

名古屋市にふるさと納税をすると、3,000円・6,000円・9,000円・12,000円・15,000円の旅行クーポンがお礼の品としてもらえるチャンス！

【ふるさと納税で、名古屋市へ】

歴史・グルメ・ショッピング・エンタメがぎゅっと詰まった名古屋市。

朝は喫茶店のモーニング、昼は観光、夜は名古屋めしと、時間ごとに違った楽しみ方ができるのも魅力です。次のお出かけは、心もお腹も満たされる名古屋旅はいかがでしょうか。

≪実は、ふるさと納税で旅行費用・宿泊費用をグッと抑えられるんです！！≫

グットリのふるさと納税クーポンは、応援したい自治体に寄付することで、

グットリの旅行に使える「寄付額の最大30％分」のクーポンが返礼品として受け取れます。

ふるさと納税は、旅をかしこく楽しむためのひとつの方法です！

この機会にぜひグットリのふるさと納税をご利用下さい。

名古屋市のふるさと納税をチェック :https://www.good-trip-ex.com/furusato-nagoya/?mediacd=106グットリのふるさと納税をチェック :https://www.good-trip-ex.com/furusato/?mediacd=106

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：092-431-8866

メールアドレス：htc@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～17：00（月～金）

休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）