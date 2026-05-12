神戸市内イノベーションの推進業務「Kobe Global Startup Support」の受託運営を開始しました（四期目）

Innovation Dojo Japan合同会社

Innovation Dojo Japan合同会社（本社：神戸市、共同創業者兼CEO：ジョシュア・フラネリー 以下、Innovation Dojo Japan）は、昨年度に引き続き、神戸市が実施する外国人起業家・海外スタートアップ企業等へのビジネスサポート業務「Kobe Global Startup Support」（以下、本事業）を受託し、今年度の支援提供を開始したことをお知らせします。本事業は、神戸市が市内企業と海外スタートアップ等との連携促進による市内イノベーションの推進を目指す中で、市内企業の技術・事業ニーズ調査及び機運醸成、ビジネスマッチング支援やイベント開催において、弊社が企画・運営を実施するものです。

令和7年度は、市内企業約40社へのニーズヒアリングをもとに、海外スタートアップの発掘・選定を行い、72社（名）との面談を実施し、18件のビジネスマッチングを創出しました。さらに、５件のNDA・PoC（実証実験）締結および試験導入に至り、加えて1社が神戸市内での拠点設立を実現するなど、具体的な成果を創出しました。

こうした実績を踏まえ、今年度は市内企業のニーズ把握をより一層強化し、ニーズ起点でのスタートアップ選定と精度の高いマッチングの推進に取り組んでまいります。あわせて、海外スタートアップ等との連携促進を目的としたイベントの開催や、本事業の対外的な情報発信を通じて、海外における本事業の認知度向上と神戸市の魅力発信を図ります。これらの取り組みにより、市内におけるイノベーション創出を持続的に推進し、地域経済の活性化および競争力強化を目指します。

■本業務の主な支援者

・神戸市内に本社、支社、または事業拠点を有する事業会社

・神戸市内のイノベーション推進に質する京阪神エリア内に拠点を有する事業会社

■本業務における弊社の役割

弊社が有する、国内企業と海外スタートアップとの連携支援に関するノウハウおよびグローバルネットワークを活用し、海外連携を通じた市内企業の新規事業開発や事業展開の支援します。具体的には、以下の内容についてのサービスを提供いたします。

（１）市内企業のニーズ把握および対外発信

（２）海外スタートアップ等との連携推進を目的としたイベントの実施

（３）海外スタートアップ等の発掘とスクリーニング

（４）ビジネスマッチング支援

（５）日英バイリンガル・英語話者による実施体制の構築

■本業務の期間

令和9年（2027年）3月31日まで

■開催予定のイベントについて

Dive into Life Tech Kobe 2026

2026年6月17日（水）16:00 - 18:00、参加無料、オンライン

・市内企業によるリバースピッチ

・神戸のスタートアップエコシステム紹介

参加申込：https://dive-into-lifetech-kobe-2026.peatix.com

■今後について

各種支援を通じて、神戸市を含む京阪神地域、ひいては日本国内の企業や関係機関に対し、革新的な技術やサービスの導入機会を提供し、双方の事業成長を促進します。本業務を契機とし、当社は神戸市とともに、グローバル分野での連携を強化を通じて、ひょうご神戸地域における多様性のあるスタートアップ・エコシステムの実現に、より一層貢献してまいります。

■海外スタートアップ・スケールアップ企業の皆様へ/Overseas startups & scale ups

神戸市における法人設立や、日本市場への進出を検討している海外スタートアップ・スケールアップ企業を対象に、現在「Kobe Global Startup Support」への参加に関する事前申請を受付中です。該当される方は、以下のフォームよりご登録ください

Expressions of Interest (EOIs) are now being accepted from overseas startups and scaleups considering establishing a presence in Kobe or entering the Japanese market. Eligible companies are invited to register their interest through the form below as part of the Kobe Global Startup Support program.

▶︎ 事前申請フォーム / Submit your EOI here：

https://forms.gle/jJ6UaXbJGYVRoUem8

■参考：弊社概要

＜Innovation Dojo Japanについて＞

名称：Innovation Dojo Japan合同会社

代表者：共同創業者兼CEO ジョシュア・フラネリー

設立：2021年

上場：未上場

事業内容：サービス業（起業家育成・イノベーション支援）

所在地：神戸市中央区磯上通４丁目１番１４号

URL：https://innovationdojo.com.au/

Innovation Dojo Japanは、「Where ordinary people make extraordinary impacts.（普通の人が並外れたインパクトを与える場所へ）」というミッションの元、次世代起業家やスタートアップが挑戦し、成長できる機会を提供。オーストラリアのシドニーで2016年に設立。以来、（１）起業家の人材育成、（２）スタートアップ・インキュベーション、（３）イノベーション関連の事業開発・資金調達支援を３つの軸とし、経験とノウハウを培ってきました。今後も、ミッション・ビジョンとともに、グローバルとの繋がりを最大限に生かし、起業家精神とイノベーション領域の成長・発展に貢献してまいります。