KDDIは2026年5月12日、新ブランドスローガンとして「Spark Your Journey」を策定しました。







＜KDDI 新ブランドスローガン＞



■背景





2000年10月、KDDIは「Designing The Future」のブランドスローガンとともに発足しました。KDDIが通信インフラを担う企業として、自ら未来を切り開き、通信が未来を形作る存在になるという強い意思を表明しました。

2019年には、ブランドスローガンを「Tomorrow, Together」に刷新。KDDIが通信事業者の枠を超え、パートナーとの共創によって新しい明日を描き、お客さまの生活を支える基盤に変わるという思いを込めました。

そして現在、コロナ禍を経て、社会構造は大きく変わりつつあります。通信は日常に当たり前に溶け込み、デジタル化やAIの進化によって、社会や事業環境、そしてお客さま一人ひとりの価値観にも大きな変化をもたらしています。

このような転換点に、KDDIはあらためて「これからの社会とお客さまにとって、どのような存在であるべきか」を原点に立ち返って議論し、新たなブランドスローガンを策定するに至りました。



■「Spark Your Journey」について









■「Spark Your Journey」に込めた思い





「Spark」とは、夢中になれる何かに出会えた瞬間に、胸の奥で生まれる小さな「ときめき」の火花。そして、「Your Journey」は、お客さま一人ひとりが歩む、かけがえのない「人生の旅路」を表しています。

KDDIはこれまで、「Designing The Future」で未来を切り開き、「Tomorrow, Together」で明日の未来を共に描いてきました。これからはお客さま一人ひとりの心の中に生まれた「挑戦」に火を灯し、後押しする存在でありたいと考えています。

「つなぐチカラ」を進化させ、その進化の先にある未来が一人ひとりの人生と挑戦を輝かせる。KDDIは、踏み出す人へ、飛び込む人へ、確かな力を送ります。それが、新しいブランドスローガン「Spark Your Journey」に込めた、KDDIの思いです。

（参考）

■KDDIブランドメディア「Spark Journal by KDDI」について





KDDIのブランドメディア「KDDIトビラ」は、2026年5月12日に「Spark Journal by KDDI（スパークジャーナル）」にリニューアルしました。「Spark Journal by KDDI」では、新ブランドスローガン「Spark Your Journey」のもと、未来に向かう一人ひとりの挑戦と、挑戦に寄り添い応援するKDDIの取り組みを紹介していきます。

「Spark Journal by KDDI」では、「Spark Your Journey」に込めた思いについて、代表取締役社長 CEOの松田 浩路と、ブランド責任者であるブランド・コミュニケーション本部長の合澤 智子に加え、策定にかかわったクリエーティブディレクターの磯島 拓矢氏を交えた座談会記事を公開しました。

＞「Spark Your Journey」KDDIが新ブランドメッセージに込めた思い







＜座談会を行った3名（写真左から合澤本部長、松田社長、磯島氏）＞





（参考リンク）

> KDDI ブランドサイト

> Spark Journal by KDDI

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