【JAPANESE NIGHT in Cannes 2026】登壇者が決定！斎藤工、永尾柚乃、松本まりか、そして気鋭の監督陣がカンヌに集結

JAPANESE NIGHT運営事務局

JAPANESE NIGHT運営事務局は、2026年5月15日にフランス・カンヌにて開催する国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の主要プログラム、およびプレゼンテーションに登壇する表現者・監督陣のラインナップを発表いたします。また、翌5月16日(土)には、国際的な映画関係者を交えた「JAPANESE NIGHT Symposium 2026」の開催も決定いたしました。

カンヌから世界へ。表現者・監督陣によるプレゼンテーション

前半のプログラムでは、日本企業によるプレゼンテーションに加え、日本映画の未来を担う表現者や監督たちが登壇し、カンヌに集う世界の映画業界人へ向けて直接プレゼンテーションを行います。

【主要登壇者】

■斎藤工（俳優・filmmaker）/ 永尾柚乃（俳優・映画監督）

■松本まりか（俳優）

■LiLy（小説家・映像監督）/Aki Mizutani（映像監督）

■YP（映像監督）

■木村太一（映画監督）

■ATMOVIE GLOBAL TRACK

森谷 雄（株式会社アットムービー代表取締役・プロデューサー）、および選出クリエイター：関 駿（『Her Voice』）、定谷 美海（『Almost Goodbye』）、古山 知美（『My Missing Half』）、ソウジ・アライ（『Their Own Sake』）、宮瀬 佐知子（『Portrait of Absence』）

【主要登壇者・プロフィール詳細】

斎藤工（俳優・filmmaker）

初長編監督作『blank13』では国内外の映画祭で8冠を獲得。児童養護施設のドキュメンタリー『大きな家』では企画・プロデュースを務め、昨年の日本批評家大賞ドキュメンタリー賞を受賞。俳優として主な出演作に映画『シン・ウルトラマン』、Netflix映画『This is I』、ドラマEX「誘拐の日」等。

永尾柚乃（俳優）

2016年生まれ。1歳半でテレビドラマ『コールドケース2 ～真実の扉～』にて子役デビュー。2023年、ドラマ『ブラッシュアップライフ』への出演を機に多数の作品に起用される。ドラマ『誘拐の日』では天才少女役を好演したほか、映画『ゴールデンカムイ』など幅広い作品に出演。

松本まりか（俳優）

1984年9月12日生まれ。2000年『六番目の小夜子』(NHK)でデビュー。 2018年『ホリデイラブ』(テレビ朝日)で注目を集める。 近年の主な出演作は、ドラマ『どうする家康』（NHK）、『ミス・ターゲット』（テレビ朝日系）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系）、『最高のオバハン 中島ハルコ』（フジテレビ系）、『元科捜研の主婦』(テレビ東京系)、映画『夜、鳥たちが啼く』（22）『アイスクリームフィーバー』（23）『湖の女たち』(24)のほか『TOKYO LOVE? STORY』など多数の話題作に出演している。

LiLy（小説家・映像監督）

1981年生まれ。上智大学卒業。2006年にデビュー。小説『オンナ』やエッセイ『目もと隠して、オトナのはなし』など著作多数。ファッション誌での連載も数多く手がける。自身の同名小説（幻冬舎）を原作とした『TOKYO LOVE? STORY』では、水谷明希監督と共に監督・脚本を務めている。

Aki Mizutani（映像監督）

1979年生まれ。⻘山学院大学卒業後渡米。LAでエディターとしてのキャリアを積み、編集を手がけた短編ドキュメンタリー『津波そして桜』が米国アカデミー賞にノミネートされる。帰国後は監督としてCM、ドキュメンタリー、映画を制作。2024年の監督作品『TOKITO』は数々の映画祭に正式招待されている。

YP（映像監督）

1994年生まれ。株式会社 SATELLITE8 代表。令和特撮『呪縛少女バギラちゃん』企画・脚本・監督のほか、短編映画『純猥談』シリーズや数多くのアーティストのミュージックビデオやCM制作を手がける。実写に CGやアニメーションなど多様な技術を組み合わせた映像制作を行う。

木村太一（映画監督）

1987年生まれ。12歳で単身渡英し、映像制作を学ぶ。King GnuやColdplayなど、国内外のアーティストのミュージックビデオやドキュメンタリー映像を数多く手がけ、映画『AFTERGLOWS』で映画監督としてデビュー。第二作となる映画『FUJIKO』は、イタリア・Udineで開催されたFar East Film Festivalにて、最高賞である金賞（ゴールデン・マルベリー賞）と評論家賞（ブラック・ドラゴン賞）を受賞し、史上初の二冠を達成した。

ATMOVIE GLOBAL TRACK

株式会社アットムービーが主催する、国際共同製作を担うグローバルプロデューサー輩出を目指す特別育成プログラム。2025年12月に始動し、日本芸術文化振興会の「文化芸術活動基盤強化基金」採択事業として実施されている。国内外の第一線で活躍するプロデューサーや監督陣による全編英語での実践的な講義やメンタリングを通じて、世界市場で通用する企画力とプロデュースマインドを育成している。

伝統と現代が交錯するカルチャー・プログラム

後半では、言葉の壁を越えて日本文化の深みと多様性を体感していただくプログラムを実施します。

※昨年の様子

BONSAI（TRADMAN’S）

日本が世界に誇る伝統文化「盆栽」。

静と動、伝統と革新が共鳴する空間を創出します。

大衆演劇

江戸時代から続く庶民の娯楽であり、現代も独自の進化を続ける「大衆演劇」のパフォーマンスを実施します。

DJ (マドモアゼル・ユリア)

日本のカルチャーシーンを牽引してきた独自の感性と音楽表現で、会場を彩ります。

JAPANESE NIGHT Symposium 2026開催概要

【開催概要】

JAPANESE NIGHT in Cannes 2026

日時：2026年5月15日(金) 19:00～

会場：Hôtel Martinez

JAPANESE NIGHT Symposium 2026

日時：2026年5月16日(土) 15:30～

会場：Marche du Film Japan Pavilion