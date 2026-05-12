カイテク、北海道旭川市と介護人材の確保に関する連携協定を締結

カイテク株式会社

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史、以下「当社」）は、2026年5月12日に北海道旭川市（市長：今津 寛介）と「介護人材の確保に関する連携協定（以下「本協定」）」を締結しました。本協定は、旭川市と当社が緊密な連携を図り、市内における介護人材の育成・確保に関する取り組みを推進することを目的としています。

協定締結に至った背景

旭川市では高齢化率が約35％と全国平均より高く（※1）、今後さらに上昇が見込まれているほか、要介護認定者数も年々増加傾向にあり、介護ニーズの拡大が進んでいます。このような状況の中、資格や経験を有しながらも育児や介護、ライフスタイルの変化等を理由に働きたくても働くことができていない「潜在介護人材」に、いかに現場で再就労していただくかが重要なテーマとなっています。

当社は、介護・看護などの有資格者に特化したスポットワークサービスとして、求人掲載数およびアプリ利用率においてNo.1（※2）を獲得しており、多くの介護事業所および有資格者から選ばれてきました。必要な時に、必要な時間だけ、即戦力となる人材を確保できる仕組みは、人材不足という現場課題への有効な選択肢として活用が広がっています。

さらに、当社が提供する介護業界特化のシフト管理サービス「カイテクシフト」も、導入事業所数においてNo.1（※3）を獲得しており、シフト作成の効率化と人員不足の可視化を通じて現場運営の最適化にも貢献しています。人材確保とシフト管理を一体的に支援できる点も、多くの事業所から評価をいただいています。

こうした当社の取り組みやノウハウが、旭川市の抱える課題や、その解決に向けた方向性と一致したことから、このたび本協定の締結に至りました。

※1：第９期旭川市高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

※2：介護・看護単発バイト求人アプリが掲載している1日あたりの平均掲載求人数における調査

調査期間：2025年10月30日～11月5日 / 調査機関：TPCマーケティングリサーチ株式会社 / 調査方法：オンラインリサーチ

介護・看護単発バイト求人アプリに関する利用率調査

回答者条件：介護・医療業務に就業中、または就業経験のある全国の15歳から99歳までの男女5,590名 / 調査期間：2025年10月30日～10月31日 / 調査機関：GMOリサーチ&AI株式会社 / 調査方法：オンラインリサーチ

※3：調査内容：介護業界に特化したシフト作成・管理サービスにおける導入数の調査（有償・無償・トライアルを問わない）、調査期間：2026年3月、調査機関：TPCマーケティングリサーチ株式会社、調査方法：デスクリサーチおよび対象企業担当者ヒアリング

本協定の概要

本協定に基づき、旭川市と当社は、以下の事項について連携・協力して取り組みます。

- スポットワークをはじめとする多様な働き方の理解促進に関すること- 介護・福祉分野における人材確保および雇用機会の創出に関すること- 市政情報および旭川市の魅力発信に関すること- 災害対策など、地域の暮らしの安全・安心に関すること- その他、双方が必要と認める介護・福祉分野の振興に資する事業に関すること

また、これらの施策を効果的に推進するため、定期的な協議を行い、具体的な施策の検討・実行を進めてまいります。

カイテクアプリのダウンロード方法

カイテクのアプリは以下のリンクからダウンロードできます。登録から仕事開始まで、わずか数ステップで完了します。

カイテク（介護・看護・保育 スポットワークアプリ）：https://app.adjust.com/1t16cpm7

カイテク薬剤師（薬剤師 スポットワークアプリ）：https://app.adjust.com/1tex0q64

法人さま向けページほか

法人さま向けページ：https://caitech.co.jp/lp/cm-office-1/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp