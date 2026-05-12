歯科医療DX時代の３Dプリンティング技術。日本3Dプリンティング矯正歯科学会 第5回学術大会を2026年7月19日（日）に東京・日本橋で開催。テーマは「先端AM技術と独創的アイデアで拓く歯科医療革命」

一般社団法人日本３Dプリンティング矯正歯科学会

一般社団法人日本3Dプリンティング矯正歯科学会は、2026年7月19日（日）9:00～18:00に、野村コンファレンスプラザ日本橋6F・大ホール（東京都中央区日本橋）にて、第5回学術大会を開催いたします。 本大会のテーマは、「先端AM技術と独創的アイデアで拓く歯科医療革新」です。大会長は山口修二、実行委員長は平岡孝文、実行副委員長は間所睦が務めます。第5回学術大会の会場となる野村コンファレンスプラザ日本橋

第５回学術大会の大会長は山口修二先生教育講演の講師陣依頼講演の講師陣依頼講演の講師陣

3Dプリンティングは、AM（Additive Manufacturing：アディティブ・マニュファクチャリング）として知られ、材料を積層して立体物を造形する革新的な製造技術です。近年、歯科医療、とりわけ矯正歯科領域においては、患者一人ひとりに合わせたカスタマイズ性、デジタル技術による高い精度、院内製作を含むスピード、そして従来の発想を超えた治療アプローチを実現する技術として、急速に存在感を高めています。

第5回学術大会では、AM技術の可能性を、矯正歯科を中心に工学、材料学、一般臨床、歯科技工の観点から多角的に掘り下げます。国内外で活躍する講師陣を迎え、単なる技術紹介にとどまらず、「AMでしか実現できない最先端のモノづくり」と、そこから生まれる新たな歯科医療の姿を共有します。

前回の第4回学術大会では、矯正歯科領域における重要なトピックである閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）をテーマにStanford University, Sleep Medicine Division, Clinical ProfessorであるAudrey Yoon先生の講演があり、さらにDepartment of Orthodontics, National Taiwan University HospitalのKelvin Wen-Chung Chang先生を特別講演に招聘しました。

Stanford University, Sleep Medicine Division, Clinical ProfessorのAudrey Yoon先生Department of Orthodontics, National Taiwan University HospitalのKelvin Wen-Chung Chang先生

また、国内からも3Dプリンティング技術を応用して卓越した臨床を実践する先生方による講演が行われ、大会長 竜 立雄先生のもと「New Cutting-Edge Orthodontic Treatment Using 3D Printing」をテーマに、臨床と技術の最前線を共有する貴重な機会となりました。

前回大会 大会長の竜 立雄先生前回大会の講師と参加者前回大会会場の様子

今回の第5回学術大会では、その流れをさらに発展させAM技術が歯科医療にもたらす可能性をより広い視点から検討します。既存の常識を越える発想、領域横断的な連携、未来の歯科医療を具体化する創造力に焦点を当てる点が、本大会の大きな特徴です。

教育講演・依頼講演に各分野の第一線の専門家が登壇予定

教育講演には、大阪大学大学院工学研究科 教授であり、日本AM学会 会長を務める中野貴由先生に骨基質配向性と金属AMを活用した最先端医療デバイス、九州歯科大学 生体材料学分野 教授の池田弘先生にAMの基礎から歯科医療の先進応用についてご講演いただきます。

さらに依頼講演では、矯正歯科、歯周、補綴、歯科技工など多分野から、AMを臨床と技術革新に結びつけてきた第一線の専門家が集います。

公式掲載の講師陣は、清水宏康先生、芳賀秀郷先生、崎原盛貴先生、吉田茂治先生、富田大介先生、千葉実先生、平岡孝文先生、間所睦先生、河村純先生、山口修二先生です。

また、パネルディスカッションのモデレーターは有本博英先生が務めます。

本大会では、AM技術の導入を検討している歯科医師・歯科技工士はもちろん、すでに臨床応用を進めている実践者にとっても、新たな視点と具体的なヒントを得られるプログラムを予定しています。

矯正歯科に限らず、歯科医療全体の未来を考える1日

本大会は、矯正歯科領域にとどまらず、歯科医療全体の進化を見据えた学術大会です。デジタル技術、3Dプリンティング、材料開発、臨床応用、歯科技工の知見を横断的に結びつけ、分野の垣根を越えて議論を深めます。

大会公式情報にも記載されているように、本大会は「横断的思考に基づき、未来の歯科医療、矯正歯科について熱く語り合う機会」となることを目指しています。

東京・日本橋というアクセス性の高い会場において、歯科医療の未来を共に考え、次の革新につながるアイデアを共有する場を創出します。

3Dプリンティングが歯科医療の可能性を大きく広げる今、求められているのは、技術そのものだけではありません。その技術を臨床価値へと転換する発想力、そして多分野が連携して新しい医療を形にする実践力です。

日本3Dプリンティング矯正歯科学会 第5回学術大会は、先端AM技術と独創的アイデアが交差する場として、歯科医療の未来を真剣に考えるすべての方に向けて開催されます。

東京・日本橋で、次の歯科医療革新のヒントをご体感ください。

参加申込みは大会専用ホームページにて受け付けています。学会入会についても、学会ホームページより申込みが可能です。

開催概要

名称：一般社団法人日本3Dプリンティング矯正歯科学会 第5回学術大会

テーマ：先端AM技術と独創的アイデアで拓く歯科医療革新

日時：2026年7月19日（日）9:00～18:00

会場：野村コンファレンスプラザ日本橋6F・大ホール（東京・日本橋）

大会長：山口修二

大会実行委員長：平岡孝文

大会実行副委員長：間所睦

主催：一般社団法人日本3Dプリンティング矯正歯科学会

▼第5回学術大会参加の申込み

https://ja3dporthod.confit.atlas.jp/login

▼日本３Dプリンティング矯正歯科学会 入会申込

https://3dp-orthod.jp/membership/