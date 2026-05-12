営業事務AIエージェントAitane（アイタネ）α版を5月12日より提供開始。名刺スキャンからCRM自動入力までを自律型AIが代替

株式会社Aitane

株式会社Aitane（本社：東京都千代田区、代表取締役：會田純一朗）は、「営業マンが営業できる世界を創る。」というビジョンのもと、営業の事務作業を代替するAIエージェント『Aitane』のα版を本日より提供開始いたします。

本サービスは、名刺スキャンによるCRM自動入力、事前分析、取引管理の更新などをAIが自律的に行い、営業が本来の業務である「顧客との対話」に専念できる環境を実現します。また、今夏の正式ローンチに向け、共にプロダクトを共創する「デザインパートナー」の募集を開始いたします。

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α版の主な機能と解決する課題

詳細を見る :https://aitane.co.jp/services/aitane/

Aitaneは会員登録した時点でCRMの構築が完了します。今回リリースするα版では、営業現場で負担の大きい「商談前後のデータ入力とアクション」を自動化する、3つのコア機能を提供します。

- 名刺スキャン

交換した名刺をスキャンするだけで、AIがCRMへ顧客情報を自動入力します。さらに、商談後のお礼メールの作成・送信や、アポイントの提案メールからスケジュール調整までAIが自律的に実行します。

- AIによる商談の事前分析

商談前に、AIが相手企業の最新ニュースや過去の接点などを分析。初回商談時に最適な提案を行うためのリサーチ時間を大幅に短縮します。

- 取引管理の自動更新

営業担当者の日々の活動（メールや商談履歴など）や録画した商談内容をAIが解析し、取引管理の更新を自動で実行します。

開発の背景 事務作業はAIエージェントが代替する時代へ

現在、多くの営業担当者は「顧客との対話」に労働時間のわずか約25％しか充てられず、残りの時間は名刺のデータ化やCRMへの入力、メール対応といった事務作業に追われています（※）。

Aitane代表の會田自身も、過去にSFA/CRMを導入した際、「入力が手間で本来の営業活動が疎かになる」「データが入力されずシステムが形骸化する」という現場の疲弊とマネジメントの限界を痛感してきました。

こうした状況は、現場だけでなく経営者にとっても深刻な課題です。「システムが形骸化し、正確なデータが蓄積されないことで、データに基づいた迅速かつ正確な経営判断が困難になる」という悪循環を生んでいます。

「どうすれば営業担当者が、『目の前の顧客』だけに集中できるのか」

この問いに対する答えとして、人間がシステムに入力するのではなく、事務作業そのものを「AIの仕事」として代替するAIエージェント『Aitane』を開発しました。人が本来やるべき創造的な仕事に没頭できる世界を実現します。

※出典：マッキンゼー・アンド・カンパニー「日本の営業生産性はなぜ低いのか」（2021年）(https://www.mckinsey.com/jp/~/media/McKinsey/Locations/Asia/Japan/Our%20Insights/Why-is-Japan-sales-productivity-so-low-Jp.pdf)

今後の展望 オンラインから「リアルの対面営業」のDXへ

今回のα版は主にオンライン上の業務を対象としていますが、私たちが目指すのは「あらゆる営業シーンでAIが伴走する世界」です。

多くの課題が残る「対面営業」の現場において、AIのサポートをどのように届けるかという課題に対し、現在、ウェアラブルデバイス等との連携を通じた「現場環境に最適化されたAIの実装」を推進しています。Aitaneの今後の展開にぜひご期待ください。

Aitane α版 無料トライアル・デモ予約のご案内

現在、α版の全機能を無料でお試しいただけるトライアル、およびデモ体験を実施しております。

【柔軟な料金形態】

Aitaneは、一律のパッケージプランではなく、「必要な機能を、必要な人数分だけ」自由に選択して導入いただける独自の料金形態を採用しています。小規模チームから大規模組織まで、無駄なく最適なコストでご利用いただけます。

Aitaneデザインパートナー募集

- 14日間無料トライアル→こちら(https://aitane.app/)- 個別デモ予約→こちら(https://41nuio.share-na2.hsforms.com/2u44k2UMmRMy1bzS06XGaSg)

今夏の正式ローンチに向け、プロダクトの共同開発・フィードバックにご協力いただけるデザインパートナーを募集しています。先行導入特典や特別価格でのご案内がございます。

- エントリーはこちら(https://41nuio.share-na2.hsforms.com/2u44k2UMmRMy1bzS06XGaSg)

会社概要

会社名：株式会社Aitane

代表者：代表取締役 會田 純一朗

所在地：東京都千代田区九段北一丁目３番３号九段下東急真サクラビル６階

事業：AI開発、データ分析、SaaS、DX支援

URL：https://aitane.co.jp/

お問い合わせ先

広報担当：s-kitajima@aitane.co.jp

取材・機能デモ等のご相談を承ります。