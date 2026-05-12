泰日工業大学との共同企画『Logizard x TNI WMS Experience 2026』開催のご報告

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、タイ王国の物流に係る人材育成に貢献すべく泰日工業大学（タイ王国バンコク、学長：ランサン・ラートナイサット、以下：TNI）との共同企画『Logizard x TNI WMS Experience 2026』を開催いたしましたことをご報告いたします。

『Logizard x TNI WMS Experience 2026』とは

ロジザードは、2021年より泰日工業大学（TNI）との共同プロジェクトを継続的に実施しています。

本取り組みは今回で5回目を迎え、2026年は『Logizard x TNI WMS Experience 2026：LogizardZERO WMS Challenge』として開催されました。

ロジザードが提供するクラウドWMS「LogizardZERO」を活用し、学生たちが物流現場のリアルな業務を体験する本イベントは、単なる競技ではなく、倉庫の現場とはどのようなものか、またWMSがどのような役割を果たしているのかを理解することを目的としています。

物流は社会を支える重要なインフラである一方で、学生が実際の現場業務やシステムに触れる機会は限られています。こうした背景のもと、本企画では実際の業務を模した体験型プログラムを通じて、物流の仕組みやITの役割を実践的に学ぶ機会を提供しています。

学生の人材育成について

ロジザードは、日本においても秋田大学の研究室と物流改善に関する共同研究を行ったり、学生に物流に関する講義を提供したりするなど、若い世代に物流の重要性を伝え人材の育成に貢献するべく活動を行ってきました。

今回も、泰日工業大学と共同で開催する物流に関する体験型イベントを通じて、タイの次世代の優秀な人材に物流やそれに関わるシステムに関心を持ってもらい、同国の更なる経済発展に貢献したいと考えています。

当日の様子

本イベントでは、学生たちが「LogizardZERO」とハンディターミナルを使用し、実際の倉庫業務を模した競技に挑戦しました。

競技は4人1組・全10チームによる対戦形式で行われ、「棚入れ工程」と「ピッキング工程」を通じて物流業務の流れを体験。各ラウンドは制限時間内で実施され、「正確性」「スピード」「チームワーク」の3項目で評価が行われました。

事前トレーニングでは、学生たちがWMSやハンディターミナルの操作方法を学び、本番では役割分担をしながらチームで連携して作業を実施。競技中には戸惑う場面もありながら、声を掛け合い協力して進める姿が見られ、会場は応援や歓声に包まれました。

参加者からは「実際の物流の仕事をイメージできた」「チームで協力することの大切さを学べた」といった声が寄せられ、実践的な学びの機会となりました。

本イベントの詳しい内容については、ロジザード株式会社のコラムページにて公開しております。

https://www.logizard-zero.com/columns/thai-nichi2026.html

泰日工業大学（Thai-Nichi Institute of Technology）

泰日工業大学（TNI）は、「学問を発展させ、産業の振興に寄与し、経済・社会に貢献する」を建学理念として2007年6月に開学しました。タイ産業界で需要の高い分野（特に自動車、電機・電子、ICT、生産技術）を重視し、日本のものづくりに直結する実務的かつ実践的な技術と知識を兼ね備えた人材を育成しています。

同大学から輩出された優秀な人材は、多くの日系企業で採用され、現在も第一線で活躍しています。

名称 ： 泰日工業大学（Thai-Nichi Institute of Technology）

学長 ： ランサン・ラートナイサット

所在地 ： 1771/1, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND

設立 ： 2007年6月

URL ： https://www.tni.ac.th/home/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/