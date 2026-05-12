通常680円が380円に。APEX RENTALS「スマート返却」1周年キャンペーンを実施中

株式会社ビデオエイペックス

デジタルカメラ、交換レンズなどのレンタルサービス「APEX RENTALS」を手がける株式会社ビデオエイペックス（本社：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9オンラインビル1F 代表取締役：片山洋平、以下：弊社）は、お客様の返却手続きをより簡単・便利にする「スマート返却」が、サービス開始から1年を迎えました。日頃の感謝を込めまして、2026年5月9日（土）16:00より「スマート返却 1周年キャンペーン」を実施させていただきました。

本キャンペーンでは、日頃よりAPEX RENTALSをご利用いただいているお客様への感謝を込めて、通常680円のスマート返却利用料を、期間限定で380円に割引して提供いたします。

「スマート返却」とは

スマート返却とは、対象商品（交換レンズ、スマートフォン、双眼鏡）の返却を、スマホからの簡単操作で行える仕組みです。弊社は通常、ご返却時の送料はお客様にご負担いただいておりますが、ご予約時に送料380円（通常680円）をお支払いいただくだけで、主要四島（沖縄・離島を除く北海道、本州、四国、九州）からなら、送り状の記入不要でご返却いただけます。

発送方法は、ヤマト運輸営業所をはじめ、ファミリーマート、セブン-イレブン、PUDOステーションなども選択でき、さらにご自宅への集荷依頼にも対応しています。

スマート返却ご案内ページ：https://www.apex106.com/guide/smart-return-guide.php

お届け送料0円との併用で、往復送料が実質380円に

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56245/table/23_1_efdb42e9c7b586c7ddbc831f0143e471.jpg?v=202605120151 ]

弊社では、宅配でのお届けに加え、実店舗での機材のお受け取り・ご返却にも対応しております。店舗をご利用いただくお客様にも納得してご利用いただけるよう、レンタル料金と送料を明確に分けた料金体系を採用しています。

今回の「スマート返却 1周年キャンペーン」は、宅配でご利用いただくお客様への日頃の感謝を込めた企画です。期間中はスマート返却の利用料を通常680円から380円に割引いたします。

弊社では、2泊3日以上かつ3,000円以上のご利用でお届け送料が無料となるため、本キャンペーンとの併用により、お届けから返却までの往復の配送費用を実質380円に抑えてご利用いただけます。

弊社は今後も、レンタル料金と送料を明確に分けたわかりやすい価格設計のもと、撮影機材を便利に、お得にご利用いただけるサービスづくりに取り組んでまいります。

さらに新規会員登録で1200ポイントプレゼント！

このキャンペーン期間中に新規会員登録をして、弊社レンタルサービスをご利用いただいたお客様には、弊社のレンタルで1ポイント1円として使えるAポイント「1200ポイント」をプレゼントいたします。

また、本キャンペーンとは別ですが、弊社のサブスクリプション「APEX PASS」を新規でお申し込みいただくとさらに1200ポイントバックするキャンペーンも同時に実施中。合わせて2400ポイントを手に入れることが可能です。

Aポイントについて：https://www.apex106.com/guide/point-commentary.php

APEX PASSについて：https://www.apex106.com/apex_pass/

◆会社概要

APEX RENTALS

デジタルカメラ、交換レンズなどの撮影機材を中心にパソコンやプロジェクターなどをネットで簡単に借りられるレンタルサービス。近年ではスマートフォンのレンタルも好評。

1999年からネットレンタルサービスをスタートし、取り扱いしている商品は業界トップクラスの在庫数を誇ります。ネットサービスのみならず、実店舗での営業も展開。東京に2店舗、大阪・愛知（名古屋）に各1店舗。宅配だけでなくお店で引取り＆返却できるのは、実店舗がある当社ならではです。

URL：https://www.apex106.com/

運営会社：株式会社ビデオエイペックス

本社：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9オンラインビル1F

代表者：代表取締役 片山洋平

創業：昭和38年11月15日

事業内容：ビデオの企画・販売・撮影及び編集

ビデオテープ、CD・DVDのコピー

デジタルデータ制作、オーサリング

映像機材のレンタル、リース業務

店舗営業時間：10:00～18:30

URL：https://www.v-apex.co.jp/