50%以上を初回に支払う？系統用蓄電池の初期負担増加へ

株式会社テクノロジーズ

系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」はこのたび、OCCTO（電力広域的運営推進機関）が公表した系統用蓄電池の系統アクセス手続きに関する新たな運用について、BESS案件への実務影響を整理した解説記事、「系統用蓄電池の初期キャッシュが重くなる？～OCCTO新ルールで保証金10%・初回支払50%以上へ～」を公開しました。今回の新ルールでは、2026年4月1日以降に一般送配電事業者・配電事業者が受領する系統用蓄電池の契約申込みから、契約申込み時の保証金を工事費負担金概算の10%とする運用が適用されます。さらに、工事費負担金を分割払いする場合でも、系統用蓄電池では初回支払額を原則として工事費負担金総額の50%以上とする運用が明記されています。これは、系統用蓄電池事業そのものを止める制度ではありません。一方で、連系前に必要となる現金、いわゆる「初期キャッシュ」が重くなる可能性があり、BESS案件の資金計画、融資実行時期、投資判断に影響し得る重要な変更です。BESS NEWSでは、今回の変更を単なる手続き変更ではなく、系統用蓄電池の開発・投資・資金調達に関わる実務テーマとして整理しています。

目次

１. BESS NEWSが今回解説するテーマ

- BESS NEWSが今回解説するテーマ1-1. OCCTOが公表した系統用蓄電池向け新ルール1-2. 保証金10%・初回支払50%以上が意味すること- BESS案件で注目すべき変更点2-1. 契約申込み時の保証金が10%へ2-2. 工事費負担金の分割払いでも初回50%以上が必要に- 実務で誤解しやすい注意点3-1. 分割払いが禁止されたわけではない3-2. 「提出日」ではなく「受領日」が基準になる3-3. 保証金と工事費負担金の初回支払は別物として管理する

今回のBESS NEWS記事では、OCCTOが2026年3月18日に更新・公表した、系統用蓄電池の契約申込み時の保証金増額と、工事費負担金分割払いの厳格化について取り上げています。対象となるのは、2026年4月1日以降に一般送配電事業者・配電事業者が契約申込みを受領する系統用蓄電池案件です。BESS NEWSでは、今回の変更を、単に「保証金が上がる」「初回支払が増える」という制度説明にとどめず、「案件の資金繰りにどう影響するか」「申込タイミングをどう管理すべきか」「投資判断で何を織り込むべきか」という実務目線で整理しています。特に、BESS案件では、土地、開発費、機器発注、EPC契約、系統連系関連費など、運転開始前に多くの支出が発生します。今回のルール変更は、その中でも系統アクセスに関する初期キャッシュを大きくする可能性があります。

２. BESS案件で注目すべき変更点

今回の変更でまず注目されるのは、契約申込み時の保証金です。OCCTOの整理では、通常の発電設備等に関する契約申込みでは、保証金は工事費負担金概算の5%とされています。一方、系統用蓄電池については、工事費負担金概算の10%として扱われます。たとえば、工事費負担金概算が大きい案件では、保証金だけでも相当な資金負担になる可能性があります。これは、BESS案件の初期資金計画に直接影響するポイントです。

もう1つの大きな変更は、工事費負担金の分割払いです。工事費負担金は、系統に接続するために必要な工事費のうち、接続する事業者が負担する費用です。今回、系統用蓄電池については、分割払いを行う場合でも、初回支払額を工事費負担金総額の50%以上とする運用が明記されました。つまり、分割払いが可能な場合でも、最初の支払いが小さくなるとは限りません。BESS NEWS本編では、この「保証金10%」と「初回支払50%以上」を、別々ではなく同じ資金繰り表の中で確認する必要があると解説しています。

３. 実務で誤解しやすい注意点

今回の変更で誤解されやすいのは、「分割払いができるなら初期負担は軽い」という見方です。実際には、系統用蓄電池では、工事費負担金を分割払いする場合でも、初回支払額を原則として総額の50%以上とする運用が示されています。したがって、分割払いを前提にしていても、初回に大きな資金が必要になる可能性があります。

もう1つ重要なのは、適用基準です。今回の新ルールは、2026年4月1日以降に一般送配電事業者・配電事業者が契約申込みを受領する案件から適用されます。事業者側の社内決裁日や、申込書を作成した日、送付した日だけでは判断できません。特に、2026年3月末から4月初旬にかけて申込みを予定している案件では、書類不備や受付確認の遅れによって、新ルールの対象になる可能性があります。

また、保証金と工事費負担金の初回支払は、同じお金ではありません。保証金は契約申込み時の保証金であり、初回支払は工事費負担金の支払条件に関するものです。BESS NEWSでは、両者を別項目として資金繰り表に入れることの重要性を解説しています。

【記事内で参照した主な一次情報】

【重要なテーマ解説】

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「『系統用蓄電池の契約申込み時の保証金の増額』『系統用蓄電池の工事費負担金の分割払いの厳格化』について」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「『発電設備等に関する契約申込み』等における保証金の算定方法について」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「送配電等業務指針第103条第3項に基づく『工事費負担金の支払い条件の変更に応じる』場合の考え方について」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）第38回広域系統整備委員会 資料1-（2）「効率的なアクセス業務の在り方について」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）第39回広域系統整備委員会 資料1「効率的なアクセス業務の在り方について」

今回のテーマで重要なのは、OCCTO新ルールを「BESSに厳しくなる制度」だけで見ないことです。背景には、系統容量の空押さえ対策があります。実際に事業を進める見込みが十分でないまま系統容量を確保する案件が増えると、系統の有効利用を妨げる可能性があります。保証金や初回支払を重くすることは、本当に事業を進める意思と資金計画を確認する仕組みとして位置づけられます。一方で、実現性の高いBESS案件にとっても、初期キャッシュの負担が増えることは事業計画上の重要な変化です。利回りが同じ案件でも、運転開始前に必要な現金が大きくなれば、借入金利、自己資金の拘束、融資実行条件、スポンサーサポートの要否が変わります。そのため、今後のBESS案件では、収益見通しだけでなく、「いつ、いくらの現金が必要になるか」をより精緻に見る必要があります。BESS NEWSは今後も、系統用蓄電池や電力市場に関わる制度変更を、単なるニュースで終わらせず、現場で判断材料として使える一次情報ベースの解説として届けていきます。

【この記事は、こんな方におすすめです】

この記事は、系統用蓄電池の開発事業者、事業企画担当者、系統アクセス担当者、資金調達担当者、投資判断に関わる担当者におすすめです。

また、BESS案件に融資・出資する金融機関、投資家、アセットマネージャー、スポンサー企業にとっても、初期キャッシュと資金拘束を確認するうえで重要なテーマです。

さらに、太陽光併設、需要家併設、発電所併設などの蓄電池案件でも、蓄電池が主たる設備と判定される場合には対象となる可能性があります。

特に、次のような案件では、早い段階で確認しておきたい内容です。

- 2026年4月1日前後に契約申込みを予定している案件- 工事費負担金概算が大きい系統用蓄電池案件- 分割払いを前提に資金計画を組んでいる案件- 併設蓄電池で、系統用蓄電池に該当するか判断が必要な案件- ROIだけでなく、資金拘束や融資実行時期も含めて投資判断する案件

BESS NEWS本編では、こうした案件で確認すべきポイントを、一次情報ベースで整理しています。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度改正、系統連系、電力市場、事業開発、EPC、調達、運用、金融・投資まで、実務に必要な情報を一次情報ベースで整理し、意思決定に役立つ形で発信しています。

【公開記事】

BESS NEWS公開記事名：

50%以上を初回に支払う？系統用蓄電池の初期負担増加へ

～OCCTO新ルールで保証金10%・初回支払50%以上に～

【WATT-TUNE株式会社について】

WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：WATT-TUNE株式会社

所在地 ：栃木県佐野市高萩町1322番地9

代表者 ：代表取締役 青柳 福雄

事業内容：アグリゲーションフランチャイズ

URL ：BESS NEWS https://bessnews.jp/

Mail ：info@watt-tune.co.jp