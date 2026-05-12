【お子さまをピンチから守る一冊】海、山、川、家、街中で…こんなときどうする？ クイズで学べて、「考える力+行動する力」が同時に身につく新刊『こんなときどうする!? 大事典』発売

株式会社主婦と生活社

書名：『「考える力+行動する力」が同時に身につく！ こんなときどうする！？大事典』

監修：遠山純司・久保田賢次・千種ゆり子・京師美佳

発売日：2026年5月15日

定価：1650円（税込）

【Amazon】(https://www.amazon.co.jp/dp/4391166623)

【楽天ブックス】(https://books.rakuten.co.jp/rb/18578615/)

年間約1600人も水難事故にあっている！

本格的なアウトドアシーズンが到来し、どこに行こうか、どんなアクティビティをしようかワクワクしながら計画を立てていると思いますが、気をつけたいのがアウトドア中の事故。なんと、年間で約1600人も水難事故にあっており、この数は過去30年もの間、減っていないのだとか。

危険があるのは水辺だけではありません。山での遭難や滑落、野生動物との遭遇。地震や大雨洪水、雷などの自然災害。街中では、不審者による声かけやお留守番中の犯罪被害など、危険はそこかしこに潜んでいます。

どんな危険があるかを知って、心構えをするだけでも回避できることがある！

本書では、子どもたちの身近で直面しうるリスクやトラブル事例をクイズ形式で展開し、事前にどのようなことに気をつければいいか、また、いざという時に取るべき行動を解説しています。事故や犯罪に巻き込まれてからでは手遅れです。「自分はだいじょうぶ」と思わずに、ぜひ、この本で危機意識を高めてください。

山登り中に道に迷ったらどうする！？ １.山頂を目指す ２.沢を下って人里を目指す海で事故に遭わないためには、事前の装備とチェックがカギ。もしものときの対処法も覚えておこう。お留守番中にインターホンが鳴るのはよくある場面。同対応するのが正解！？

【目次】

第1章 海や川でどうする！？

・泳ぐのは得意なはずなのにおぼれそうに！？

・どうしよう！ 気づいたら沖の方に流されてる！

・海の中でめずらしい生き物を発見！

・磯場を発見！ 岩や貝がらが多くて転びそう

・流れが早くなってきたかも…どうやって岸にもどる！？

・大事なリュックが流されていく……！

・上流の方で雨が降ってきた…？

・海や川以外の水辺って遊んでもいいの？

第2章 山でどうする！？

・道がせまくて歩きにくい……すべり落ちそうでコワイ！

・霧が出てきてよく見えない…もしかして、迷ってる！？

・ゴツゴツした石や岩がじゃまだなあ……

・服の中がモゾモゾ……うわ！ 虫がくっついてる！！

・ハチの巣を発見！ 1匹こっちに飛んできた！

・ざわざわ…動物の気配がするような……？

・頂上に到着！ あれれ？ 頭がいたくなっちゃった……

第3章 自然災害でどうする！？

・とつぜん大きなゆれがきた！

・台風が上陸するって聞いたけれど……

・大雨で川の水があふれちゃった！

・公園で遊んでいたら急に雷が鳴り出した！

・暑さでフラフラ…熱中症かな！？

・大雪が降った！ おじいちゃんが雪おろしをするって……

・近くの山の噴火警戒レベルが上がったらしい！

第4章 街中でどうする！？

・学校の帰り道、知らない人に話しかけられた！

・留守番していたらインターホンが鳴った！

・おかしをもらったよ！ おいしそうだから食べていい？

・ネットで仲良くなった友だちに会いたい！

・ショッピングしていたらアイドルにスカウトされた！

・あれ？ なんだか家の中がこげくさい気がする！

Column 街中でどうする！？

～お手伝いミッション１.料理編～

～お手伝いミッション２.洗濯編～

～お手伝いミッション３.掃除・片づけ編～

【監修者プロフィール】

1章監修：遠山純司（日本水難救済会 理事長）

（公社）日本水難救済会理事長。海上保安大学校を卒業、海上保安庁本庁や巡視船での勤務を経て、内閣情報調査室内閣参事官、フィリピン政府への派遣（コーストガード人材育成支援）などを務める。尖閣警備巡視船隊指揮官、第三管区海上保安本部長などを歴任。長崎総合科学大学客員教授、日本体育大学学事顧問、日本大学危機管理学部非常勤講師も務める。

2章監修：久保田賢次（元『山と溪谷』編集長）

1958年、茨城県筑波山麓生まれ。元『山と溪谷』編集長。日本山岳会会員、登山道法研究会所属。幅広い分野の登山を愛好し、登山文化の普及と安全確実な登山方法の指導に尽力。「筑波大学山岳科学学位プログラム」を修了し、山岳地域での事故・遭難データ研究にも取り組んでいる。筑波大学理工情報生命学術院で非常勤講師（山岳教養論）を務める。

3章監修：千種ゆり子（気象予報士・防災士）

気象予報士、防災士。幼少期の阪神淡路大震災での被災経験や、東日本大震災を契機に防災の分野へ進む。NHK青森での勤務を経て、テレビ朝日「スーパーJチャンネル（土日）」や、TBS「THE TIME,」出演。趣味は空手と早押しクイズで、テレビ番組では「Qさま!!」「タイムショック」「99人の壁」「東大王」などに出演経験がある。

4章監修：京師美佳（防犯アドバイザー・犯罪予知アナリスト）

防犯アドバイザー。一般社団法人全国住宅等防犯設備技術適正評価監視機構理事。一般社団法人安心安全社会推進機構代表理事。情報番組やニュース番組などに多数出演し、Yahoo!ニュース公式コメンテーターも務める。TikTokで170万回再生、YouTubeで88万回再生の動画を持つなど、若年層からの支持も集めている。

【書誌情報】

書名：『「考える力+行動する力」が同時に身につく！

こんなときどうする！？大事典』

監修：遠山純司・久保田賢次・千種ゆり子・京師美佳

発売日：2026年5月15日

定価：1650円（税込）

●主婦と生活社HP

https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391166620/

【Amazon】(https://www.amazon.co.jp/dp/4391166623)

【楽天ブックス】(https://books.rakuten.co.jp/rb/18578615/)