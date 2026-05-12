大阪市を中心に、ローストビーフ食べ放題・飲み放題の出張ケータリングサービスを提供する「無限ミートケータリング」(運営：いつもファンキーな有限会社、本社：大阪市淀川区)は、2026年5月12日(火)に公式ウェブサイトを全面リニューアルいたしました。これを記念し、企業の懇親会や謝恩会、キックオフイベントを強力にバックアップする「全プラン半額キャンペーン(先着10社限定)」を実施することをお知らせいたします。









■ リニューアルの背景：より使いやすく、より「肉の魅力」が伝わるサイトへ

今回のリニューアルでは、忙しい幹事様が「直感的にプランを選び、スムーズに見積もり・相談ができる」ことを最優先に改修を行いました。





無限ミートケータリング半額キャンペーンタイトル





公式HP： https://mugenmeat-catering.com/









■ 【先着10社限定】HPリニューアル記念「全プラン半額」キャンペーン

新年度の社内親睦会やキックオフを、「最高の食事」で盛り上げていただきたいという想いから、リニューアルを記念した最大級の還元企画をご用意しました。

・キャンペーン内容： ケータリング全プランの料理代金を「50％OFF(半額)」にてご提供

・対象期間 ： 2026年5月12日(火) ～ 6月末お申込み分まで

・応募条件 ： HPの問い合わせフォームよりお申し込み

※先着10組(10法人・団体)様限定

・対象エリア ： 大阪市内を中心とした出張可能エリア

・申込方法 ： 5月12日(火) 10：00以降、新HPより受付開始

・URL ： https://mugenmeat-catering.com/ (5/12 AM10：00公開)





新WEBのイメージ





ケータリングイメージ風景





■ 無限ミートケータリングが選ばれる「サービス特性」と「3つの強み」

1. 精肉店直営だからできる「高質・低単価」： 中間マージンをカットし、専門店クオリティの上質な肉(希少部位ハラミやローストビーフ)を、驚きのコストパフォーマンスで提供します。「安かろう悪かろう」ではない、お肉好きが納得する品質をお約束します。

2. 会議室が本格レストランに！「幹事様の手間ゼロ」： 機材搬入、会場設営、配膳、そして撤収・片付けまで、全て当社のスタッフが担当します。温かい料理は専用機材でアツアツの状態で提供。幹事様は場所を用意するだけで、当日も参加者と一緒にパーティーを楽しむことが可能です。

3. 大阪市内へスピーディーに出張： 大阪市を中心に10名様～の大規模な集まりまで柔軟に対応。オフィス、貸し会議室、大学のラウンジなど、あらゆる場所を「本格肉バル」へと変身させます。









■「無限ミートケータリング」について

～選ばれる5つのポイント～

1：ローストビーフ食べ放題＆飲み放題が4,000円(税込)から！

専門店クオリティの味を、驚きのコストパフォーマンスで提供します。

2：幹事様の手間は「ゼロ」！

機材搬入から会場設営、配膳、撤収・片付けまで、全てスタッフにお任せください。

3：温かい料理はアツアツで！専用の保温機材を持ち込み、出来立ての美味しさをキープします。

4：10名様～大人数まで対応可能！

社内イベント、歓送迎会、大学の打ち上げなど、様々なシーンでご利用いただけます。

5：大阪市内へ出張対応！

お客様は場所(オフィスや会議室など)をご用意いただくだけでOKです。(エリア順次拡大予定)

※世代間の溝を埋め、組織の一体感を高める新しいコミュニケーションの形として、ぜひご活用ください。









■ 無限ミートケータリング

ライトコース

全9品3,000円(税込)/ 1名あたり

リーズナブルに楽しむならこれ。

軽食を中心にローストビーフが食べ放題！

★：チェーフィング(温製)でのご提供となります。





お食事メニュー

チョレギサラダ

ロースビーフ食べ放題

ポテトサラダ

特製タコちまき

具だくさんフリッタータ

有名ベーカリーのパン祭り

鶏の竜田揚げ★

3種のスイーツ

牛バラ炒め～包み野菜～★





スタンダードプラン

全10品3,500円(税込)/1名あたり

バランスよく楽しめる満足プラン。

全10品にローストビーフ食べ放題付きで、しっかり食べたい方におすすめ。

★：チェーフィング(温製)でのご提供となります。





お食事メニュー

季節の彩りサラダ

豚バラ肉のトロトロチャーシュー★

明太子ポテトサラダ

ロースビーフ食べ放題

具だくさんフリッタータ

特製タコちまき

生ハムとクリームチーズのピンチョス

有名ベーカリーのパン祭り

鶏の油淋鶏ソース★

3種のスイーツ





プレミアムプラン

全11品 4,000円(税込)/ 1名あたり

ワンランク上の贅沢を楽しむならこれ。

全11品に加え、海鮮や本格料理も味わえる特別プラン。

★：チェーフィング(温製)でのご提供となります。





お食事メニュー

季節の彩りサラダ

豚バラ肉のトロトロチャーシュー★

スモークサーモンのカルパッチョ

本格中華のエビチリソース★

かに爪フライ～トマトソース～

ロースビーフ食べ放題

鰆の西京焼き

特製タコちまき

生ハムとクリームチーズのピンチョス

3種のスイーツ

有名ベーカリーのパン祭り





各プランに飲み放題3コースを追加可能です。





ソフトドリンク飲み放題 ＋300円(税込)

ノンアルコール飲み放題(ソフトドリンク込) ＋500円(税込)

アルコール飲み放題(ノンアルコール、ソフトドリンク込)

＋1,000円(税込)