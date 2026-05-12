アルファ・ラバル株式会社は、医薬品製造業界が直面する品質要求の高度化、生産効率の向上、そして持続可能性への対応といった課題に焦点を当てた「アルファ・ラバル ファーマソリューション セミナー」を、2026年6月22日(月)に東京コンファレンスセンター品川 406Hallにて開催します。





アルファ・ラバル ファーマソリューション セミナー





医薬品製造を取り巻く環境は、グローバル競争の激化に加え、バイオ医薬品など新たなモダリティの台頭により、従来の製造プロセスの見直しと革新が求められています。本セミナーでは、こうした変化の中で「いかに生産性を向上させながら、最高品質の製品を安定的に供給するか」というテーマに対し、実践的な技術動向と具体的なソリューションをご紹介します。









● イベント詳細・申し込みURL： https://www.alfalaval.jp/events/2026/pharma-solution/









■ 現場課題に即した実践的なソリューションを紹介

本セミナーでは、以下のような医薬品製造現場の課題をお持ちの方に向けて、有益な情報を提供します。

・製造プロセスの効率化と歩留まり向上を図りたい

・品質リスクを抑えながら、生産コストを削減したい

・バイオ医薬品製造における高度な分離・精製技術を検討している

・製薬用水システムやCIP/SIPにおける衛生管理と省エネ性能を高めたい

・規制要件に対応したバリデーションやドキュメンテーションに課題がある

アルファ・ラバルがグローバルで培ってきた実績と知見をもとに、医薬品製造プロセスの最適化と競争力強化につながるヒントを、現場視点でわかりやすく解説します。









■ 主な紹介製品・ソリューション

当日は、以下をはじめとする医薬品・バイオ医薬品向けの製品・ソリューションをご紹介します。





・CultureOne(TM) Series

バイオ医薬品製造におけるシングルユースセルハーベスティング向けに設計された遠心分離機で、高密度細胞培養においても高い分離効率と収量向上を実現します。





・Pharma-line Point of Use

製薬用水系統のユースポイント冷却用に開発されたコンパクトな熱交換器で、衛生性と迅速性、省エネルギーを両立します。





・LKH Prime

エアスクリュー技術を採用した自吸式ポンプで、高い衛生性と汎用性を備え、医薬品製造における厳しい要件に対応します。





・Compabloc Free Flow

製薬業界のcGMP要件に対応した高効率・コンパクト設計の熱交換器で、生産性向上と低ランニングコストに貢献します。





・タンク用撹拌機、タンク洗浄機(TJシリーズ)

洗浄性、衛生性、メンテナンス性に優れ、製造プロセス全体の効率化と品質安定化を支援します。









■ 開催概要

開催日時：2026年6月22日(月) 13:00～17:00

開催場所：東京コンファレンスセンター品川 406Hall

(東京都港区港南1丁目9-36 アレア品川4F)

最寄り駅：品川駅

参加費 ：無料(事前登録制)









■ プログラム(予定)

13:00～13:20 受付・登録

13:20～13:30 開会

13:30～14:10 講演1：バイオ医薬品製造におけるシングルユース式

ディスク型遠心分離機 CultureOne(TM)

14:25～15:05 講演2：医薬品製造に最適なポンプ・バルブのご紹介

15:20～16:00 講演3：医薬品製造工場における熱交換器の活用事例

16:10～17:00 オープントーク(意見交換)





本セミナーは、医薬品製造プロセスの課題解決に向けた具体的な知見を得ていただくとともに、今後のプロセス革新を考える機会としてご活用いただけます。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。









● イベント詳細・申し込みURL： https://www.alfalaval.jp/events/2026/pharma-solution/









■ アルファ・ラバルについて

今ある資源を最大限に活用する能力が、これまで以上に求められています。アルファ・ラバルは、お客様と共に社会を支える産業を革新し、持続的なポジティブな影響を創り出しています。私たちは、何十億もの人々が必要とするエネルギー、食料、そして衛生的な水を供給するために全力でサポートしています。そして同時に、グローバルな貿易の基盤である海事業界の脱炭素化にも取り組んでいます。

アルファ・ラバルは、お客様が資源本来の可能性を引き出すための先進的な技術とソリューションを開発しています。お客様のビジネスにさらに競争力がつくことで、持続可能な世界の実現に一歩近づいていきます。アルファ・ラバルは、プロセスの最適化や責任ある成長の実現を通じて、お客様がビジネス目標や持続可能性の目標を達成できるようサポートすることに全力を尽くしています。お客様と共に、私たちはポジティブな影響を先駆けて創り続けます。

アルファ・ラバルは140年前に創業し、約100カ国に販売拠点を置き、22,300人以上の社員を擁しています。2024年の年間売上高は669億SEK(58億EUR)で、ナスダック・ストックホルムに上場しています。