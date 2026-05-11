【連覇達成】NISHISATOアローレレディース、東京都女子サッカー大会で2年連続の頂点に！新加入選手も加わり、結束力で東京の女王の座を死守。次なる舞台、皇后杯予選へ

■ 苦しい時間帯を乗り越えた「勝利」への執念

NPO法人はちきたSC

昨年の初優勝から「２連覇」を目指して挑んだ今大会。

決勝戦では、一時はリードを許す苦しい試合展開となるも、持ち前の結束力と勝利への執念を見せ、延長戦の末に逆転勝利。見事2年連続となる優勝を手にしました。

■皇后杯予選そして今季最大の目標である関東リーグ昇格へ

都大会優勝の喜びもつかの間、5/17（日）からは皇后杯東京都予選がスタート。

そして今季最大の目標である１０月開幕の東京都１部リーグでの優勝と関東リーグ昇格を目指します。

■NISHISATO アローレレディースについて

チームは将来の【WEリーグ参入】と同時に、【女性の輝く姿を発信することで、多様性溢れる社会の実現】を目指しています。

その趣旨に共感した立川市の企業「株式会社NISHI SATO」からの支援を受け、選手の環境づくりとともに女子サッカーの普及にも力を入れています。

理念の達成に向け、新加入選手及びスポンサーの募集も随時行っています。

・アローレレディース公式サイト： https://arawore.jp/?page_id=7195(https://arawore.jp/?page_id=7195)

・株式会社NISHISATO公式サイト：https://nishisato.co.jp/(https://nishisato.co.jp/)