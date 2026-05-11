『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』販売グッズ第一弾公開！～入場チケット二次先行抽選も開始！～

株式会社スクウェア・エニックス「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展」メインビジュアル

東京・松屋銀座にて2026年8月13日（木）から9月2日（水）まで開催される「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展」にて販売されるグッズ第一弾を公開いたしました。

また入場チケットの二次先行抽選を本日5月11日（月）より開始します。

【鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展 販売グッズ】

展覧会開催を記念して販売されるグッズ第一弾をご紹介いたします。

展覧会メインビジュアルイラストを使用したビッグアクリルスタンドやTシャツ、珠玉のカラーイラストを用いたアートボードなどバリエーション豊かなアイテムを多種ご用意しております。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

第一弾グッズのほかにもグッズをご用意予定。最新情報は公式HPをご確認ください。

＜東京会場 開催概要、チケット販売について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/354_1_6bfd1339be861fbd0a022e0f6125bfa3.jpg?v=202605110651 ]

■バンドルグッズ

メインビジュアルポストカード5枚セット

鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOK

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOKは展覧会会場内の物販エリアにて単品販売いたします。

※会場で物販特典配布がある場合、チケット及びチケットに付属する商品は対象金額には含まれません。

※グッズ（メインビジュアルポストカード5枚セット）はグッズ単体での販売予定はございません。

※チケット販売の注意事項はアソビュー！公式サイトをご確認ください。

■「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展」開催概要

・東京会場

会期：2026年8月13日（木）～9月2日（水）

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

・北海道会場

会期：2026年10月14日（水）～11月1日（日）

会場：大丸札幌店

・石川会場

会期：2026年11月27日（金）～12月13日（日）

会場：香林坊大和

・大阪会場

会期：2026年12月16日（水）～2027年1月10日（日）

会場：阪急うめだ本店

※年末年始の営業日は、決定次第、会場HPにて掲載予定です。

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※各巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金、販売商品等が異なる場合があります。

※愛知・その他の巡回会場については、続報をお待ちください。