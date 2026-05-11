【FXTF】「TradingView」×「FXTF GX」連携サービス開始

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

2026年5月11日、FXTFはTradingView（トレーディングビュー）と当社取引システム「FXTF GX」の連携サービスを正式リリースいたしました。

本サービス開始により、「TradingView」プラットフォームから「FXTF GX口座」に接続し、FX・商品CFD・暗号資産CFDの取引が直接可能となります。さらに、「TradingView」を利用したお取引においても、当社独自のゼロスプレッド制および取引手数料制（※）を適用いたします。これにより、分析から発注までを一つの環境で完結でき、これまで以上に快適で効率的なトレード環境をご提供いたします。

（※）原則固定（例外あり）。別途建玉連動手数料がかかります。詳細は当社ホームページをご確認ください。

■ TradingView連携のポイント

・高機能チャート上から直接注文が可能

・分析から取引までを一つのプラットフォームで完結

・スピーディーで直感的なトレード体験を実現

・FX／商品CFD／暗号資産CFD 合計34銘柄に対応

・取引システム「FXTF GX」内で入出金・振替も可能



■ TradingViewを選ぶ理由

TradingViewは、世界中のトレーダーに支持されている高機能プラットフォームです。

・20種類以上のチャートタイプと110種類以上の描画ツール

・400種類以上のプリセット＋数千のカスタムインジケーター

・100種類以上の条件で銘柄スクリーニングが可能

・柔軟に設定できる価格アラート機能

・Pine Script(R)による独自インジケーター／戦略の構築

・1億人以上が参加するグローバルコミュニティ

詳細は当社ホームページをご覧ください。

https://www.fxtrade.co.jp/2026-05-11/



ゴールデンウェイ・ジャパンは、今後もより良いお取引環境実現にむけ邁進してまいります。



【会社概要】

商号：ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第258号

商品先物取引業者

加入協会：

一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

日本商品先物取引協会

一般社団法人 資産運用業協会

HP：https://www.fxtrade.co.jp/

投資にかかる手数料等およびリスクについて

外国為替証拠金取引(FX)、商品 CFD 取引、暗号資産 CFD 取引、及びオプション取引は、元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。

【注】お客様がお預けになった証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、証拠金額以上の損失が出る可能性がございます。オプション取引の場合は損失額が証拠金額を上回ることはありませんが、予測と反対方向に市場が動き原資産価格がノックアウトレベルに達すると価値はゼロとなります。

詳細は https://www.fxtrade.co.jp/risk/(https://www.fxtrade.co.jp//risk/) をご確認ください。

当社相談窓口：0120-445-435 日本商品先物取引協会相談センター：03-3664-6243

当社の企業情報は、当社ホームページ及び日本商品先物取引協会ホームページに開示しています。