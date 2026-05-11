広がる「ぬい活」ニーズに応える、ぬいぐるみストラップ制作の体験店舗　「YASUMI LAB TOKYO」が5月15日、池袋に路面店を新オープン

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣 大介、東証スタンダード：3416）の子会社・株式会社YASUMI WORKS（愛知県名古屋市 代表取締役社長：中濱 歩弓）は、オリジナルのぬいぐるみストラップ作りを楽しめる体験型ワークショップ店舗「YASUMI LAB TOKYO」を、2026年5月15日（金）に東京・池袋にオープンいたします。同店は飯田橋店、新宿店に続く東京エリア3号店であり、YASUMI WORKS初の路面店となります。

◆YASUMI LAB TOKYO：https://www.instagram.com/zzzlab.tokyo(https://www.instagram.com/zzzlab.tokyo)

■ 新店舗オープン情報

＜オープン日時＞

- 2026年5月15日（金）11:00 よりオープン

＜店名＞

- YASUMI LAB TOKYO- Instagramアカウント：https://www.instagram.com/zzzlab.tokyo

＜所在地＞

- 東京都豊島区池袋4-29-2 メゾン藤 102号室

＜概要＞

■ YASUMI LAB TOKYO とは

- オリジナルのぬいぐるみストラップ作りを楽しめる体験型ワークショップ店舗です。

YASUMI LAB TOKYOは、自分だけのオリジナルぬいぐるみストラップ作りを楽しめる体験型ワークショップ店舗です。あらかじめ用意された生地を、針と糸を使用し縫い進めながら、世界に1つだけのオリジナルのぬいぐるみを完成させていきます。裁縫が初めての方でも、スタッフが基本から丁寧にサポートいたしますので、安心してご参加いただけます。

＜ワークショップ詳細＞

「YASUMI LAB TOKYO」のワークショップは、生地を縫うところから綿詰め・仕上げまで、一連の制作工程を一席で楽しめます。

１.型に沿って縫う

あらかじめ用意された柔らかい生地の型に沿って縫い進めます。

２.カタチに切り、裏返す

縫い終わったら、はさみで丁寧に周りをカット。続けて生地を裏返すと、だんだん動物の形が見えてきます。

３.綿を詰める

お好みのふっくら具合になるように、ふわふわの綿を優しく詰めていきます。

４.口を閉じて完成

綿を詰めたら、開き口をきれいに縫い閉じて完成です。オプションでお洋服を着せたり、お顔のパーツをつけたりして、さらに可愛くアレンジできます。

＜所要時間＞

1時間～1時間半（ご自身のペースでゆっくりお楽しみいただけます）

＜料金＞

「YASUMI LAB TOKYO」の料金体系は、ぬいぐるみストラップ作り体験を中心としたシンプルな構成です。お好みでオプションを追加してアレンジを楽しめます。

- ぬいぐるみストラップ作り体験4,900円（税込）- オプション（お洋服や顔パーツなど）各200円～500円程度。当日その場でお選びいただけます。

＜営業時間＞

11:00～（営業時間の詳細は公式予約サイトをご確認ください）

＜YASUMI LAB TOKYOの特長＞

裁縫初心者でも安心の手作り体験

スタッフが裁縫の基本から丁寧にサポート。針を持つのが初めての方でも、世界に1つだけのぬいぐるみストラップを完成させられます。

完成後は毎日連れて歩ける「相棒」に

完成したぬいぐるみは、バッグにつけたり、お部屋に飾ったり、毎日連れて歩ける「相棒」に。オプションでお洋服やお顔のパーツをつけて、自分好みにアレンジできます。

SNS映えする思い出づくりの場所

お友達やカップル、親子で並んで縫う時間そのものが大切な思い出に。完成した「相棒」と一緒に、SNSでシェアしたくなる写真を残せます。

■ ご利用方法

当店は予約制となっております。ぬいぐるみストラップ作りのワークショップは、以下のいずれかの方法でご予約いただけます。24時間前までにご予約ください。

＜公式予約サイト＞

公式予約サイトより空き状況を確認のうえ、ご予約が可能です。

◆公式予約サイト：https://yasumiworks.stores.jp/reserve/Yasumi-tokyo(https://yasumiworks.stores.jp/reserve/Yasumi-tokyo)

＜Instagram 経由でのお問い合わせ＞

当日のご予約はInstagramからお問い合わせ可能です。InstagramのDMにて、当日のご予約や空き状況の確認をお気軽にお問い合わせください。

◆Instagramアカウント：https://www.instagram.com/zzzlab.tokyo(https://www.instagram.com/zzzlab.tokyo)

※混雑状況によっては、DMでのご案内ができない場合がございます。

■ 出店背景

現代は、スマートフォン1つで欲しいものがすぐに手に入り、見たいコンテンツも好きなだけ楽しめる時代です。なんでもオンラインで完結するからこそ、画面の向こうではなく「自分の手で何かを生み出すこと」「自分だけの一点を持つこと」の価値が、改めて見直されています。

近年は、ぬいぐるみと一緒にさまざまな場所へ出かけたり、写真を撮ったりして「推し」のように愛でる『ぬい活』が広がり、毎日をともにする「相棒」としての存在感が高まっています。あわせて、量産品ではなく自分が手をかけた一点に愛着を寄せる動きも加速しています。「YASUMI LAB TOKYO」は、こうしたニーズに応える体験型店舗として池袋にオープンいたします。気の合う友人や恋人、家族と並んで縫う「自分の手でつくる時間」と、完成した「相棒」を写真に収めてSNSでシェアし毎日連れて歩く「日常で愛でる楽しさ」、その両方を届けてまいります。

■ 企画者の想い

代表取締役社長：中濱 歩弓

大学生時代をコロナ禍で過ごした私は、人と会えない、同じ場所に集まれない時間の長さを痛感してきました。あの数年間を経て、「同じ場所で誰かと時間を共有すること」や「画面越しでは得られない手触り」が、どれほどかけがえのないものかを実感しています。

便利で何でもオンラインで完結する今だからこそ、自分の手で1体を生み出す時間に確かな価値があると確信しています。針を通すたびに、ご自身の物語が縫い込まれていく。完成の瞬間に込み上げる「自分の手で作った」という小さな誇りを、一人でも多くの方にお届けしたい。ぬいぐるみはZ世代にとって、毎日をともに過ごす「相棒」です。本店舗を通じて、お客様の毎日に小さな幸せと、心のお守りをお届けしてまいります。

■ 今後の展望

YASUMI WORKSはこれまで、海外で再流行したイタリアンチャームをはじめ、カスタムアクセサリーやスマホケースのカスタム制作など、流行やSNSの中にある感覚や兆しを拾い上げ、ワークショップや体験型ストアとしてスピード感をもってかたちにしてまいりました。本店舗のぬいぐるみストラップ作り体験は、ぬい活時代の「相棒をつくりたい」という遊び心に応える新たな取り組みです。

今後は首都圏エリアを中心に、ぬいぐるみ作りにとどまらない多様な「自分の手でつくる」体験を提供する店舗を展開予定です。大人の遊び心が街に人の流れを生み、やがて社会を動かす力になる--「休日をつくる」というテーマのもと、日常からほんの少しはみ出した遊びの入口をつくり続けてまいります。

■ YASUMI WORKSについて

大人の遊び心から、街と社会を動かす。YASUMI WORKSは、「休日をつくる」をテーマに、大人の遊び心や好奇心を起点として、体験を企画・運営する会社です。

私たちが大切にしているのは、上手にできることよりも、ワクワクすること。正解よりも、「やってみたい」と感じる気持ちです。流行やSNS、社会の空気の中にあるまだ言葉になっていない感覚や兆しを拾い上げ、今の時代に合うかたちへと編集し、ワークショップや体験型ストアとしてスピード感をもって世の中に届けています。

何か新しいことをしてみたい、思い出やカタチに残る休日を過ごしたい、誰かと一緒に、少し童心に戻りたい。そんな想いに寄り添いながら、日常からほんの少しはみ出した遊びの入口をつくり続けています。遊び心は、個人の楽しみで終わるものではなく、街に人の流れを生み、やがて社会を動かす力になる。あなたのやすみがきっかけとなり、街や社会へとつながり、連鎖していく。そんな休日を、これからも届けていきます。

https://yasumiworks.com/(https://yasumiworks.com/)

■会社概要

【株式会社YASUMI WORKS】

社名：株式会社YASUMI WORKS

設立：2022年11月1日

所在地：愛知県名古屋市中区千代田1-13-18 マザック千代田ビル 602

資本金：300万円

代表取締役社長：中濱 歩弓

URL：https://yasumiworks.com/(https://yasumiworks.com/)

【ピクスタ株式会社】

社名：ピクスタ株式会社（東証スタンダード：3416）

設立：2005年8月25日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目21－1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie

TEL：03-5774-2692

資本金：332,437千円（2025年12月末時点）

代表取締役社長：古俣 大介

URL：https://pixta.co.jp/(https://pixta.co.jp/)

事業内容：コンテンツ販売事業

撮影事業

ものづくり体験事業

子会社：PIXTA ASIA PTE. LTD.

PIXTA VIETNAM CO., LTD.

POTONOW CO.,LTD.

株式会社YASUMI WORKS