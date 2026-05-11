全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、2026年7月5日（日）に開催される「2026 FIM世界耐久選手権 "コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」を生中継で放送いたします。

１．放送日程

2026年7月5日（日）あさ11時00分～よる9時00分 ※予定 （最大延長よる9時25分 ※予定）

２．放送内容

BS12では今年も、7月5日開催「2026 FIM世界耐久選手権 "コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」を鈴鹿サーキット（三重県）から完全無料生中継。 スタート前の緊張感からゴール後のセレモニーまで、真夏の祭典「鈴鹿8耐」を余すことなくお届けします。 2026 FIM EWC第3戦となる本レースを、10時間ブチ抜き生中継でお楽しみください！ 豪華ゲストや特別企画にも乞うご期待！ 詳細は決定次第、公式ホームページやSNS等で順次お知らせいたします。

３．ホームページなど

・BS12 鈴鹿8耐公式Twitter：https://twitter.com/BS12_8tai ・BS12 公式鈴鹿8耐HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/8tai-2026/ ・BS12 公式Facebook：https://www.facebook.com/bs12ch

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。