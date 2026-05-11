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【明海大学】世界とつながる国際交流イベント「MEIKAI GLOBAL DAY」を5月16日に開催
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）は、世界とつながり未来をつくる1日「MEIKAI GLOBAL DAY」を5月16日に開催する。各国大使館による文化体験、国際色豊かなキッチンカーでのフードマーケット、音楽やダンスなどの多彩なパフォーマンスで、地域と世界がつながる交流の機会を提供する。
明海大学では建学の精神に「社会性・創造性・合理性を身につけ、広く国際未来社会で活躍し得る有意な人材の育成」を掲げ、国際性の涵養に力を入れている。
このたび、建学の精神を体現し、国際未来社会で活躍する力を育む場として「MEIKAI GLOBAL DAY〜キャンパスは地球だ 世界とつながり、未来をつくる1日〜」を開催する。
各国大使館によるブースが立ち並ぶ「世界文化ストリート」、国際色豊かなローカルフードを提供する「グローバル・フードマーケット」、次世代を担う若者たちと国際未来について語り合う「グローバル・フューチャーフォーラム」、音楽やダンスなどさまざまな文化パフォーマンスを行う「グローバル・ステージ」、サッカーを通じて交流を深める「サッカークリニック／フレンドリーマッチ」など、学生・地域・大使館・企業がつながる充実のプログラムを予定している。
日 程： 2026年5月16日（土）11:00〜15:00
会 場： 明海大学浦安キャンパス
内 容：
（1）世界文化ストリート
（2）グローバル・フードマーケット
（3）グローバル・フューチャーフォーラム
（4）グローバル・ステージ
（5）サッカークリニック／フレンドリーマッチ
協 力：
エクアドル共和国大使館、キプロス共和国大使館、ジョージア大使館、スロベニア共和国大使館、トルコ共和国大使館、ベトナム社会主義共和国大使館、南アフリカ共和国大使館、メキシコ合衆国大使館、グアム政府観光局、日本航空株式会社、ブリオベッカ浦安・市川、（公社）浦安青年会議所、NPO法人浦安スポーツ＆カルチャークラブ、（一社）Company MEIKAI ほか（順不同）
申込方法：
事前申し込み不要で誰でも参加可能（参加費無料）
※サッカークリニック／フレンドリーマッチは以下のURLから要申込
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iJep5ca9Lhe4n3-j6NhjDt_qdGy3Z413nooA1C_mqJm9ZA/viewform
▼本件に関する問い合わせ先
MEIKAI GLOBAL DAY運営事務局
TEL：047-355-5111
メール：globalday@meikai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
明海大学では建学の精神に「社会性・創造性・合理性を身につけ、広く国際未来社会で活躍し得る有意な人材の育成」を掲げ、国際性の涵養に力を入れている。
各国大使館によるブースが立ち並ぶ「世界文化ストリート」、国際色豊かなローカルフードを提供する「グローバル・フードマーケット」、次世代を担う若者たちと国際未来について語り合う「グローバル・フューチャーフォーラム」、音楽やダンスなどさまざまな文化パフォーマンスを行う「グローバル・ステージ」、サッカーを通じて交流を深める「サッカークリニック／フレンドリーマッチ」など、学生・地域・大使館・企業がつながる充実のプログラムを予定している。
日 程： 2026年5月16日（土）11:00〜15:00
会 場： 明海大学浦安キャンパス
内 容：
（1）世界文化ストリート
（2）グローバル・フードマーケット
（3）グローバル・フューチャーフォーラム
（4）グローバル・ステージ
（5）サッカークリニック／フレンドリーマッチ
協 力：
エクアドル共和国大使館、キプロス共和国大使館、ジョージア大使館、スロベニア共和国大使館、トルコ共和国大使館、ベトナム社会主義共和国大使館、南アフリカ共和国大使館、メキシコ合衆国大使館、グアム政府観光局、日本航空株式会社、ブリオベッカ浦安・市川、（公社）浦安青年会議所、NPO法人浦安スポーツ＆カルチャークラブ、（一社）Company MEIKAI ほか（順不同）
申込方法：
事前申し込み不要で誰でも参加可能（参加費無料）
※サッカークリニック／フレンドリーマッチは以下のURLから要申込
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iJep5ca9Lhe4n3-j6NhjDt_qdGy3Z413nooA1C_mqJm9ZA/viewform
▼本件に関する問い合わせ先
MEIKAI GLOBAL DAY運営事務局
TEL：047-355-5111
メール：globalday@meikai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/